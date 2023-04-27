Питание, пожалуй, является самым важным фактором для достижения результатов в фитнесе. То, что вы едите и пьёте, значительно влияет на то, как вы восстанавливаетесь после упражнений. Это касается кардиотренировок и тренировок с утяжелителями. Существуют фундаментальные правила здорового питания, которые помогут каждому, кто занимается спортом.
Ниже вы узнаете, когда лучше есть и пить во время тренировки, какой рацион следует выбрать, а также каких продуктов лучше избегать.
Питание и питьё во время тренировки не всегда необходимы. Большинству людей лучше не есть во время тренировки, поскольку пищеварение не работает должным образом из-за сниженного кровотока к органам, что может вызвать тошноту.
Однако для тех, кто занимается интенсивными или продолжительными тренировками, небольшое количество калорийной пищи может помочь продержаться без чрезмерной усталости.
При силовых тренировках еда, скорее всего, не потребуется, если только упражнения не длятся более 60-90 минут.
Непосредственно перед тренировкой есть тоже не рекомендуется, чтобы не спровоцировать тошноту и расстройство желудка. Поэтому лучше потреблять пищу за 4 часа до интенсивной тренировки
Употребление питательных напитков во время тренировки, вероятно, является оптимальным решением для добавления углеводов и белков в тренировочное меню. Напитки обычно легче усваиваются. Источники углеводов и белков легко доступны в порошковой форме, чтобы их можно было смешать с жидкостью.
Также гидратация крайне важна для вашего здоровья во время продолжительных и интенсивных упражнений. Объём жидкости зависит от того, сколько времени вы будете тренироваться и потоотделения.
Рекомендуется регулярное потребление жидкости во время тренировки. Объем зависит от личных факторов, включая:
Начинайте с 0,4-0,8 литров жидкости в час, используя верхний предел диапазона для более интенсивных упражнений, для более грузных людей в теплом климате. Нижний предел рекомендуется для худых людей и в более прохладном климате.
Чтобы не было неприятностей с желудком и кишечником во время тренировки, необходимо избегать тяжёлой пищи, особенно жиров и клетчатки, которые замедляют опорожнение желудка, оставляя непереваренную пищу в желудке и вызывая тошноту.
Если вы хотите добавить белок в свой рацион во время тренировки, придерживайтесь легкоусвояемых источников, таких как сывороточный или растительный протеиновые порошки или аминокислотные добавки.
Продукты, которых следует избегать во время тренировок:
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