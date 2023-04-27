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Петр Дерябин

Правила здорового питания, которые помогут достичь результатов в фитнесе

3:25
Спорт

Питание, пожалуй, является самым важным фактором для достижения результатов в фитнесе. То, что вы едите и пьёте, значительно влияет на то, как вы восстанавливаетесь после упражнений. Это касается кардиотренировок и тренировок с утяжелителями. Существуют фундаментальные правила здорового питания, которые помогут каждому, кто занимается спортом.

Правила здорового питания, которые помогут достичь результатов в фитнесе

Ниже вы узнаете, когда лучше есть и пить во время тренировки, какой рацион следует выбрать, а также каких продуктов лучше избегать.

Когда лучше есть и пить во время тренировки 

Питание и питьё во время тренировки не всегда необходимы. Большинству людей лучше не есть во время тренировки, поскольку пищеварение не работает должным образом из-за сниженного кровотока к органам, что может вызвать тошноту.

Однако для тех, кто занимается интенсивными или продолжительными тренировками, небольшое количество калорийной пищи может помочь продержаться без чрезмерной усталости.

  • Если тренировки продолжительные и интенсивные, важно потреблять много жидкости.

При силовых тренировках еда, скорее всего, не потребуется, если только упражнения не длятся более 60-90 минут.

Непосредственно перед тренировкой есть тоже не рекомендуется, чтобы не спровоцировать тошноту и расстройство желудка. Поэтому лучше потреблять пищу за 4 часа до интенсивной тренировки

Что пить (и как правильно пить)

Употребление питательных напитков во время тренировки, вероятно, является оптимальным решением для добавления углеводов и белков в тренировочное меню. Напитки обычно легче усваиваются. Источники углеводов и белков легко доступны в порошковой форме, чтобы их можно было смешать с жидкостью.

Также гидратация крайне важна для вашего здоровья во время продолжительных и интенсивных упражнений. Объём жидкости зависит от того, сколько времени вы будете тренироваться и потоотделения.

Рекомендуется регулярное потребление жидкости во время тренировки. Объем зависит от личных факторов, включая:

  • одежду,
  • окружающую среду,
  • продолжительность и интенсивность тренировки.

Начинайте с 0,4-0,8 литров жидкости в час, используя верхний предел диапазона для более интенсивных упражнений, для более грузных людей в теплом климате. Нижний предел рекомендуется для худых людей и в более прохладном климате.

Чего стоит избегать

Чтобы не было неприятностей с желудком и кишечником во время тренировки, необходимо избегать тяжёлой пищи, особенно жиров и клетчатки, которые замедляют опорожнение желудка, оставляя непереваренную пищу в желудке и вызывая тошноту.

Если вы хотите добавить белок в свой рацион во время тренировки, придерживайтесь легкоусвояемых источников, таких как сывороточный или растительный протеиновые порошки или аминокислотные добавки.

Продукты, которых следует избегать во время тренировок:

  • цельные зерна и продукты из них;
  • жирная пища, включая молочную продукцию и орехи;
  • мясо и птица;
  • фрукты с высоким содержанием клетчатки.
План Питания Для ПРЕССА на Каждый День
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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