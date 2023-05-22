Для прохождения задуманного маршрута главное — рассчитать время. Если вы планируете пеший маршрут на 1,7 км, то вам понадобится 15-20 минут. Для расстояния в 5 км необходимо увеличить время ходьбы до 30-40 минут. А для 10 км вы должны будете пройти без остановки 75-90 минут.
Если есть несколько недель перед марафоном, то потратьте его на тренировки — чем длиннее прогулка, тем больше времени понадобится. Планируйте прогулки не менее 15 минут каждый день, постепенно увеличивая время и расстояние.
Зная, что ожидать и как готовиться, вы сможете уверенно пройти свой пеший марафон. Просто делайте маленькие шаги и наслаждайтесь процессом!
Большая проблема для тех, кто отправляется на длительную прогулку без подготовки, — это мозоли. Можно предотвратить появление мозолей, обмазав ноги вазелином перед надеванием носков. Если вы тренировались, но всё равно получили мозоли, помажьте чувствительные участки лечебной мазью и обмотайте бинтом перед прогулкой.
Боль в голенях часто возникает у людей, которые только начали ходить. Голени получают нагрузку только при ходьбе, и когда вы меняете скорость ходьбы, расстояние или обувь, вы можете чувствовать боль в голенях. Остановитесь и немного отдохните. Затем замедлите шаг и делайте более короткие шаги.
Выберите заранее свой наряд для долгой прогулки.
Во время длительных пеших прогулок пейте воду после первых полутора часов, чтобы компенсировать потерю влаги от потоотделения. В качестве закуски бананы идеальны для похода. Они содержат калий, сахар и крахмал.
Не забывайте, что для того, чтобы продолжать получать удовольствие от ходьбы, нужно следить за своим здоровьем. Регулярные прогулки помогают укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную системы, но также важно правильно питаться и пить достаточное количество воды. Поэтому следите за своим рационом и не забывайте про регулярное увлажнение организма.
Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.