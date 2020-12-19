Как мир простился с Диего Марадоной

25 ноября великий игрок Диего Марадона скончался, но мировая общественность продолжает говорить о нем и комментировать его потерю.

Многие известные спортсмены, функционеры и даже политики высказывались о легенде мирового футбола.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в интервью Sport24, что встречался с Марадоной во время матча "Спартак" — "Наполи". Черчесов также добавил, что вся сборная выражает соболезнования близким аргентинца.

В возрасте 60 лет умер Диего Армандо Марадона. Вечная память. pic.twitter.com/TIsVarpPqW — Сборная России (@TeamRussia) November 25, 2020

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал уход из жизни Марадоны потерей спортивной семьи. Он также назвал гол Диего в ворота Англии на чемпионате мира 1986 года одним из ярких моментов его жизни.

🇲🇽 22.06.1986, стадион "Ацтека", Мехико, ¼ финала ЧМ, Аргентина — Англия. "Рука Бога" и "Гол столетия" в исполнении 🇦🇷 Диего Армандо Марадоны (1960 — 2020) pic.twitter.com/UHvnwErCSc — Рустем Адагамов (@adagamov) November 25, 2020

Легенда футбола Пеле одним из первых отреагировал на смерть Марадоны.

"Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Еще многое предстоит сказать, но пока дай Бог сил членам семьи. Я надеюсь, что однажды мы сможем вместе поиграть в мяч в небе", — написал бразилец в Twitter.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер назвал Марадону экстраординарным футболистом.

Экс-президент РФС Виталий Мутко рассказал в интервью "СЭ", что Диего позитивно относится к России и проведенному чемпионату мира 2018 года.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал Марадону вечным гением.

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido.🙏🏽 pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Известный коуч, тренировавший сборную России с 2012 по 2015 год, Фабио Капелло назвал аргентинца лучшим футболистом, против которого ему довелось играть.

Еще одна легенда футбола Гари Линекер назвал Диего лучшим игроком своего поколения.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he'll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego — Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус назвал аргентинца иконой "Наполи".

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил, что работает над сериалом о Диего Марадоне.

По данным Goal, коуч "Олимпик Марселя" Андре Виллаш-Боаш предложил изъять номер 10 во всех чемпионатах.

Напомним, что под номером 10 выступает капитан Аргентины Лионель Месси.

Комментарии и гол Месси

Капитан каталонского клуба "Барселона" Лионель Месси отреагировал в соцсетях:

"Он оставил нас, но не ушел, потому что Диего вечен".

Во время недавнего матча "Барселоны" с "Осасуной" (4:0) Месси забил гол и показал футболку аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз".

Напомним, что они оба играли в этом клубе, но в разное время. Месси играл за "Ньюэллс Олд Бойз" с 1995 по 2000 год, а Марадона в 1993 году.

A N T E S ➡️ D E S P U É S

🇦🇷 Va por ti, Diego pic.twitter.com/mBL6WTlb8a — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 29, 2020

История с врачом Марадоны

Врача Марадоны Леопольдо Луке подозревают в убийстве по неосторожности. Власти Аргентины уже начали расследование. Прокуратура проверяет вероятность халатности врача, лечившего аргентинца.

На пресс-конференции сам же врач заявил, что сделал все возможное, чтобы спасти Диего.

Причина для начала расследования — показания медсестры Дахианы Гизелы. Она рассказала, что ее работодатель, компания Medidom заставила женщину дать ложные показания.

Медсестра должна была сказать правоохранителям, что проверила аргентинца утром в день смерти, а на самом деле утром в тот же день Марадона отказался впустить женщину в палату.

Недавно аргентинские правоохранители провели обыски в клинике Луке.

Как сообщали местные СМИ, дочери Марадоны хотели получить сведения о лекарствах, которые принимал Диего. Для этого они потребовали от врача всю информацию о медицинских показаниях футболиста.

Также известно, что 28 ноября было проведено дополнительное расследование и собраны заявления людей для проведения обысков в доме врача.

До этого адвокат футболиста Матиас Морла обвинил врачей в медленной реакции на вызов.

Сам же Морла выразил поддержку Луке и обещал добиться справедливости.

Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego, cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te queria. Diego te amaba y como su amigo no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa. — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 30, 2020

Последние показания дали дочери Марадоны. Одна из них заявила, что за несколько дней до смерти Марадона подрался с Луке.

Врач Диего также рассказал журналистам о сложных отношениях Марадоны с медиками.

Он добавил про операцию аргентинца на мозге, которую провели 4 ноября. Уже 11 ноября Марадона был выписан из больницы.

По словам Луке, медик предлагал Диего отправиться в реабилитационный центр, но тот отказался и поехал домой.

Однако, как позже выяснилось, в доме Марадоны не было нужных условиях для успешной реабилитации — дефибриллятора и контроля врачей.