Как мир простился с Диего Марадоной

25 ноября великий игрок Диего Марадона скончался, но мировая общественность продолжает говорить о нем и комментировать его потерю.

Многие известные спортсмены, функционеры и даже политики высказывались о легенде мирового футбола.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в интервью Sport24, что встречался с Марадоной во время матча "Спартак" — "Наполи". Черчесов также добавил, что вся сборная выражает соболезнования близким аргентинца.

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал уход из жизни Марадоны потерей спортивной семьи. Он также назвал гол Диего в ворота Англии на чемпионате мира 1986 года одним из ярких моментов его жизни.

Легенда футбола Пеле одним из первых отреагировал на смерть Марадоны.

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер назвал Марадону экстраординарным футболистом.

Экс-президент РФС Виталий Мутко рассказал в интервью "СЭ", что Диего позитивно относится к России и проведенному чемпионату мира 2018 года.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал Марадону вечным гением.

Известный коуч, тренировавший сборную России с 2012 по 2015 год, Фабио Капелло назвал аргентинца лучшим футболистом, против которого ему довелось играть.

Еще одна легенда футбола Гари Линекер назвал Диего лучшим игроком своего поколения.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he'll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego