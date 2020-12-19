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Автор Владан Джурич

Как мир простился с Диего Марадоной

Спорт » Командные виды » Футбол

25 ноября великий игрок Диего Марадона скончался, но мировая общественность продолжает говорить о нем и комментировать его потерю.

Как мир простился с Диего Марадоной

Многие известные спортсмены, функционеры и даже политики высказывались о легенде мирового футбола.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в интервью Sport24, что встречался с Марадоной во время матча "Спартак" — "Наполи". Черчесов также добавил, что вся сборная выражает соболезнования близким аргентинца.

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал уход из жизни Марадоны потерей спортивной семьи. Он также назвал гол Диего в ворота Англии на чемпионате мира 1986 года одним из ярких моментов его жизни.

Легенда футбола Пеле одним из первых отреагировал на смерть Марадоны.

"Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Еще многое предстоит сказать, но пока дай Бог сил членам семьи. Я надеюсь, что однажды мы сможем вместе поиграть в мяч в небе", — написал бразилец в Twitter.

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер назвал Марадону экстраординарным футболистом.

Экс-президент РФС Виталий Мутко рассказал в интервью "СЭ", что Диего позитивно относится к России и проведенному чемпионату мира 2018 года.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду назвал Марадону вечным гением.

Известный коуч, тренировавший сборную России с 2012 по 2015 год, Фабио Капелло назвал аргентинца лучшим футболистом, против которого ему довелось играть.

Еще одна легенда футбола Гари Линекер назвал Диего лучшим игроком своего поколения.

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус назвал аргентинца иконой "Наполи".

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил, что работает над сериалом о Диего Марадоне.

По данным Goal, коуч "Олимпик Марселя" Андре Виллаш-Боаш предложил изъять номер 10 во всех чемпионатах.

Напомним, что под номером 10 выступает капитан Аргентины Лионель Месси.

Комментарии и гол Месси

Капитан каталонского клуба "Барселона" Лионель Месси отреагировал в соцсетях:

"Он оставил нас, но не ушел, потому что Диего вечен".

Во время недавнего матча "Барселоны" с "Осасуной" (4:0) Месси забил гол и показал футболку аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз".

Напомним, что они оба играли в этом клубе, но в разное время. Месси играл за "Ньюэллс Олд Бойз" с 1995 по 2000 год, а Марадона в 1993 году.

История с врачом Марадоны

Врача Марадоны Леопольдо Луке подозревают в убийстве по неосторожности. Власти Аргентины уже начали расследование. Прокуратура проверяет вероятность халатности врача, лечившего аргентинца.

На пресс-конференции сам же врач заявил, что сделал все возможное, чтобы спасти Диего.

Причина для начала расследования — показания медсестры Дахианы Гизелы. Она рассказала, что ее работодатель, компания Medidom заставила женщину дать ложные показания.

Медсестра должна была сказать правоохранителям, что проверила аргентинца утром в день смерти, а на самом деле утром в тот же день Марадона отказался впустить женщину в палату.

Недавно аргентинские правоохранители провели обыски в клинике Луке.

Как сообщали местные СМИ, дочери Марадоны хотели получить сведения о лекарствах, которые принимал Диего. Для этого они потребовали от врача всю информацию о медицинских показаниях футболиста.

Также известно, что 28 ноября было проведено дополнительное расследование и собраны заявления людей для проведения обысков в доме врача.

До этого адвокат футболиста Матиас Морла обвинил врачей в медленной реакции на вызов.

Сам же Морла выразил поддержку Луке и обещал добиться справедливости.

Последние показания дали дочери Марадоны. Одна из них заявила, что за несколько дней до смерти Марадона подрался с Луке.

Врач Диего также рассказал журналистам о сложных отношениях Марадоны с медиками.

Он добавил про операцию аргентинца на мозге, которую провели 4 ноября. Уже 11 ноября Марадона был выписан из больницы.

По словам Луке, медик предлагал Диего отправиться в реабилитационный центр, но тот отказался и поехал домой.

Однако, как позже выяснилось, в доме Марадоны не было нужных условиях для успешной реабилитации — дефибриллятора и контроля врачей.

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