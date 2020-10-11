В год празднования 70-летия F1 представители чемпионата объединили усилия с Amazon Web Services (AWS), чтобы сравнить скорости пилотов разных лет и определить рейтинг самых быстрых водителей за всю историю. Это стало возможным благодаря технологии F1 Insight, в основе которой лежит машинное обучение.
Для оценки были выбраны пилоты начиная с 1983 года и по наши дни, при этом учитывалось множество факторов, в том числе — тип и спецификации болидов.
В рейтинге по квалификационной скорости (обычно и являющейся максимальной) на первое место вышел трехкратный чемпион мира Айртон Сенна, второе место досталось Михаэлю Шумахеру (+0,11 секунды), а третье — Льюису Хэмильтону (+0,275 секунды).
Алгоритм Insight работает весьма интересным образом: он учитывает в том числе времена товарищей по команде. Сравнивая времена прохождения круга только между партнерами по коллективу, алгоритм эффективно "нормализует" производительность машины и команды и позволяет дать гораздо более точную картину.
Используя технологию машинного обучения AWS, специалисты по данным из F1 и Amazon Machine Learning (ML) Solutions Lab впервые создали настолько сложный рейтинг, получивший название "the Fastest Driver Insight". Интересно, что в топ-10 вошли и современные звезды чемпионата, хотя фанаты всегда считали, что "раньше и трава была зеленее, и болиды быстрее".
Итак, вот топ-10 пилотов Формулы 1 по скорости:
О других гонщиках будет объявлено по мере продолжения сезона и анализа дополнительных данных.
"В командной среде схожий тип моделирования используется для принятия ключевых решений по выбору пилотов. Поскольку гонщики чаще всего являются самым дорогим активом команды, важно, чтобы процесс отбора был как можно более надежным.
"the Fastest Driver Insight". позволяет нам составить представление о пилотах, анализируя показатели чистой скорости квалификационного круга. Это позволяет без проблем определить, кто быстрее", — прокомментировал Роб Смедли, гоночный инженер.
"Это такой захватывающий проект: с помощью AWS мы смогли оценить пилотов по чистой скорости вне зависимости от того, на болиде какого уровня они выступали", — подчеркнул Дин Локк, директор Broadcast & Media F1.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Президент России Владимир Путин подшутил над лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.