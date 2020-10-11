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Автор Евгений Стриж

Сенна назван самым быстрым гонщиком "Формулы-1"

В год празднования 70-летия F1 представители чемпионата объединили усилия с Amazon Web Services (AWS), чтобы сравнить скорости пилотов разных лет и определить рейтинг самых быстрых водителей за всю историю. Это стало возможным благодаря технологии F1 Insight, в основе которой лежит машинное обучение.

Сенна назван самым быстрым гонщиком "Формулы-1"

В чем уникальность технологии

Для оценки были выбраны пилоты начиная с 1983 года и по наши дни, при этом учитывалось множество факторов, в том числе — тип и спецификации болидов.

В рейтинге по квалификационной скорости (обычно и являющейся максимальной) на первое место вышел трехкратный чемпион мира Айртон Сенна, второе место досталось Михаэлю Шумахеру (+0,11 секунды), а третье — Льюису Хэмильтону (+0,275 секунды).

Алгоритм Insight работает весьма интересным образом: он учитывает в том числе времена товарищей по команде. Сравнивая времена прохождения круга только между партнерами по коллективу, алгоритм эффективно "нормализует" производительность машины и команды и позволяет дать гораздо более точную картину.

Используя технологию машинного обучения AWS, специалисты по данным из F1 и Amazon Machine Learning (ML) Solutions Lab впервые создали настолько сложный рейтинг, получивший название "the Fastest Driver Insight". Интересно, что в топ-10 вошли и современные звезды чемпионата, хотя фанаты всегда считали, что "раньше и трава была зеленее, и болиды быстрее".

"Скоростная десятка": кто в списке лучших?

Итак, вот топ-10 пилотов Формулы 1 по скорости:

  • Айртон Сенна (0,000)
  • Михаэль Шумахер (+0,114)
  • Льюис Хэмильтон (+0,275)
  • Макс Ферстаппен (+0,280)
  • Фернандо Алонсо (+0,309)
  • Нико Росберг (+0,374)
  • Шарль Леклер (+0,376)
  • Хейкки Ковалайнен (+0,378)
  • Ярно Трулли (+0,409)
  • Себастьян Феттель (+0,435)

О других гонщиках будет объявлено по мере продолжения сезона и анализа дополнительных данных.

"В командной среде схожий тип моделирования используется для принятия ключевых решений по выбору пилотов. Поскольку гонщики чаще всего являются самым дорогим активом команды, важно, чтобы процесс отбора был как можно более надежным.

"the Fastest Driver Insight". позволяет нам составить представление о пилотах, анализируя показатели чистой скорости квалификационного круга. Это позволяет без проблем определить, кто быстрее", — прокомментировал Роб Смедли, гоночный инженер.

"Это такой захватывающий проект: с помощью AWS мы смогли оценить пилотов по чистой скорости вне зависимости от того, на болиде какого уровня они выступали", — подчеркнул Дин Локк, директор Broadcast & Media F1.

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Темы формула-1 автогонки михаэль шумахер
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