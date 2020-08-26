Лондонский "Арсенал": массовые увольнения, махинации с трансферами и переход Виллиана

В августе "Арсенал" стал самым обсуждаемым клубом в Английской Премьер-лиге (АПЛ). В начале месяца руководство клуба анонсировало глобальные изменения в спортивной организации. Об этом рассказал исполнительный директор "Арсенала" Винаи Венкатешам, и назвал глобальные изменения "оптимизацией".

Массовое сокращение сотрудников

В апреле во время коронавирусной паузы игроки "Арсенала" согласились на постоянное сокращение зарплат на 12,5 процента. При этом во всех других европейских клубах были запланированы только временные снижения заработных плат.

Игроки согласились на снижение зарплат только благодаря главному тренеру команды Микелю Артете. Единственный, кто согласился на сокращение в последнюю очередь — полузащитник Месут Озил.

5 августа на официальном сайте "Арсенала" появилась информация об увольнении 55 сотрудников клуба. Именно после этой новости игроки стали недовольны руководством клуба.

Суть конфликта в том, что руководство канониров пообещало снизить зарплаты без увольнения сотрудников, а взамен футболисты должны были согласиться на постоянное сокращение зарплат. Получается, что спортсменов обманули.

Финансовые показатели "Арсенала":

общий бюджет клуба — 410 миллионов евро;

общие затраты клуба — 168 миллионов евро (около 41% от общего бюджета);

затраты на зарплаты футболистов и тренеров — чуть более 150 миллионов евро (около 90% от общих затрат.

Таким образом, затраты на зарплаты сотрудников клуба могут составлять максимум 10% и решение менеджмента клуба смотрится странным.

Руководство "Арсенала" также уволило известного скаута Френсиса Каджиджао. За все время работы в клубе он привел в команду таких игроков, как:

полузащитника Сеска Фабрегаса;

нападающего Габриэля Мартинелли;

вратаря Эмилиано Мартинеса.

Другие изменения в клубе:

снижение пенсионных выплат с 10 до 5 процентов;

отказ от денежных компенсаций или абонементов на дополнительные услуги клуба.

По мнению британских СМИ, принятые решения руководства помогут сэкономить около 2,1 миллиона евро.

Также неизвестно, почему главные акционеры клуба и владельцы крупнейшей сети магазинов оптовой и розничной торговли Walmart семья Кронке не помогли "Арсеналу" с трудностями.

Напомним, что во время коронавирусной паузы состояние владельца "Арсенала" Стэна Кронке увеличилось на почти 340 миллионов евро.

Увольнение спортивного директора

Несколько дней назад клуб уволил спортивного директора Рауля Санхелли.

Главное об его увольнении:

специалиста подозревают в мошенничество с трансферами из-за работы с агентами напрямую;

именно Санхелли уволил 55 сотрудников клуба.

Санхелли проработал в "Арсенале" с ноября 2017 года, а ранее работал спортивным директором в "Барселоне".

За свою карьеру он сумел привести много известных игроков:

переход Неймара из бразильского Сантоса в "Барселону" (2013 год);

переход Луиса Суареса из "Ливерпуля" в "Барселону" (2014 год);

переход Алексиса Санчеса из "Ривер Плейта" (2011 год).

Рауль проработал 15 лет спортивным директором "Барселоны".

Бывший исполнительный директор канониров Иван Газидис пригласил Санхелли на пост спортивного директора. Тогда же главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер покинул клуб.

При Санхелли "Арсеналу" удалось реализовать 3 солидных трансфера:

Николя Пепе (из французского "Лилля" в "Арсенал" за 80 миллионов евро);

Вильям Салиба (30 миллионов евро);

Киран Тирни (из шотландского "Селтика" в "Арсенал" за 27 миллионов евро).

Принцип работы Санхелли:

работа с агентами-напрямую;

специалист находил агентов по своим связям и знакомствам;

он не использовал в работе скаутов и аналитиков.

Санхелли начал вызывать подозрения из-за своей деятельности после перехода Пепе из "Лилля".

Суть сделки: "Арсенал" выплатит 22 миллиона евро сразу, а оставшаяся часть поступит равными долями в течение пяти лет.

Оказалось, что сделка проводилась через третьих лиц, а точнее через известного агента Жорже Мендеша. Руководство канониров успело закрыть сделку раньше времени, поскольку заподозрили Санхелли в мошенничестве.

Переход Виллиана

14 августа на официальном сайте "Арсенала" сообщили о переходе нападающего Виллиана из "Челси" в "Арсенал".

Напомним, что до этого бразилец выступал за "Анжи", "Шахтер" и "Коринтианс".

Как сообщает Daily Mail, зарплата футболиста будет составлять около 240 тысяч евро в неделю, а контракт бразильца рассчитан на два года.

Британские СМИ негативно отреагировали на переход Виллиана из-за того, что клуб покупает дорогого игрока после увольнения 55 сотрудников.