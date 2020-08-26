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Автор Владан Джурич

Лондонский "Арсенал": массовые увольнения, махинации с трансферами и переход Виллиана

Спорт

В августе "Арсенал" стал самым обсуждаемым клубом в Английской Премьер-лиге (АПЛ). В начале месяца руководство клуба анонсировало глобальные изменения в спортивной организации. Об этом рассказал исполнительный директор "Арсенала" Винаи Венкатешам, и назвал глобальные изменения "оптимизацией".

Массовое сокращение сотрудников

В апреле во время коронавирусной паузы игроки "Арсенала" согласились на постоянное сокращение зарплат на 12,5 процента. При этом во всех других европейских клубах были запланированы только временные снижения заработных плат.

Игроки согласились на снижение зарплат только благодаря главному тренеру команды Микелю Артете. Единственный, кто согласился на сокращение в последнюю очередь — полузащитник Месут Озил.

5 августа на официальном сайте "Арсенала" появилась информация об увольнении 55 сотрудников клуба. Именно после этой новости игроки стали недовольны руководством клуба.

Суть конфликта в том, что руководство канониров пообещало снизить зарплаты без увольнения сотрудников, а взамен футболисты должны были согласиться на постоянное сокращение зарплат. Получается, что спортсменов обманули.

Финансовые показатели "Арсенала":

  • общий бюджет клуба — 410 миллионов евро;
  • общие затраты клуба — 168 миллионов евро (около 41% от общего бюджета);
  • затраты на зарплаты футболистов и тренеров — чуть более 150 миллионов евро (около 90% от общих затрат.

Таким образом, затраты на зарплаты сотрудников клуба могут составлять максимум 10% и решение менеджмента клуба смотрится странным.

Руководство "Арсенала" также уволило известного скаута Френсиса Каджиджао. За все время работы в клубе он привел в команду таких игроков, как:

  • полузащитника Сеска Фабрегаса;
  • нападающего Габриэля Мартинелли;
  • вратаря Эмилиано Мартинеса.
 
 
 
 
 
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Arsenal's Francis Cagigao an unsung hero The man in question is Francis Cagigao. Born in London to Galician parents, the 50-year-old is an FA Youth Cup winner with the club, spending much of his playing career in Spain. Previously heading up Arsenal's recruitment network in that district of Europe, he's now Head of International Scouting at the Gunners, taking on a role that was richly deserved for discovering many of their great players of the modern era. He's regularly brought players from Spain over to England and was pivotal in recruiting Jose Antonio Reyes, Cesc Fabregas and Santi Cazorla for the Londoners. Cagigao was also the man to discover a certain Robin van Persie. Cagigao brought Hector Bellerin to the Gunners as a teenager in 2011 while his most recent discovery is helping to lead an Arsenal revolution. Arsenal's first scorer at Stamford Bridge was Gabriel Martinelli. An understated signing when he arrived, he's now scored ten times in just 21 appearances this term. The lengthy dossiers and video analysis that Cagigao compiled was all worth it, particularly after beating Barcelona and Manchester United to his signature. Source: www. footballfancast.com #franciscagigao #scouts #footballers #footballedits #football #unitedkingdom #footballseason #transfers #recruiter #arsenalfc #wearearsenal #mikelarteta #aubameyang #lacazette #martinelli #brazil #robinvanpersie #rvp #dutch #flyingdutchman #bellerin #cescfabregas #fabregas #spanish #adios #unsungheroes #unsung #hero #graphicdesign #graphicdesigner

Публикация от arsenalfans_india_ (@digital_arsenalfans_india_)

Другие изменения в клубе:

  • снижение пенсионных выплат с 10 до 5 процентов;
  • отказ от денежных компенсаций или абонементов на дополнительные услуги клуба.

По мнению британских СМИ, принятые решения руководства помогут сэкономить около 2,1 миллиона евро.

Также неизвестно, почему главные акционеры клуба и владельцы крупнейшей сети магазинов оптовой и розничной торговли Walmart семья Кронке не помогли "Арсеналу" с трудностями.

Напомним, что во время коронавирусной паузы состояние владельца "Арсенала" Стэна Кронке увеличилось на почти 340 миллионов евро.

Увольнение спортивного директора

Несколько дней назад клуб уволил спортивного директора Рауля Санхелли.

Главное об его увольнении:

  • специалиста подозревают в мошенничество с трансферами из-за работы с агентами напрямую;
  • именно Санхелли уволил 55 сотрудников клуба.

Санхелли проработал в "Арсенале" с ноября 2017 года, а ранее работал спортивным директором в "Барселоне".

За свою карьеру он сумел привести много известных игроков:

  • переход Неймара из бразильского Сантоса в "Барселону" (2013 год);
  • переход Луиса Суареса из "Ливерпуля" в "Барселону" (2014 год);
  • переход Алексиса Санчеса из "Ривер Плейта" (2011 год).

Рауль проработал 15 лет спортивным директором "Барселоны".

Бывший исполнительный директор канониров Иван Газидис пригласил Санхелли на пост спортивного директора. Тогда же главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер покинул клуб.

При Санхелли "Арсеналу" удалось реализовать 3 солидных трансфера:

  • Николя Пепе (из французского "Лилля" в "Арсенал" за 80 миллионов евро);
  • Вильям Салиба (30 миллионов евро);
  • Киран Тирни (из шотландского "Селтика" в "Арсенал" за 27 миллионов евро).

Принцип работы Санхелли:

  • работа с агентами-напрямую;
  • специалист находил агентов по своим связям и знакомствам;
  • он не использовал в работе скаутов и аналитиков.

Санхелли начал вызывать подозрения из-за своей деятельности после перехода Пепе из "Лилля".

Суть сделки: "Арсенал" выплатит 22 миллиона евро сразу, а оставшаяся часть поступит равными долями в течение пяти лет.

Оказалось, что сделка проводилась через третьих лиц, а точнее через известного агента Жорже Мендеша. Руководство канониров успело закрыть сделку раньше времени, поскольку заподозрили Санхелли в мошенничестве.

Переход Виллиана

14 августа на официальном сайте "Арсенала" сообщили о переходе нападающего Виллиана из "Челси" в "Арсенал".

 
 
 
 
 
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Our head coach explains why Willian is such an important signing this summer

Публикация от Arsenal Official (@arsenal)

Напомним, что до этого бразилец выступал за "Анжи", "Шахтер" и "Коринтианс".

Как сообщает Daily Mail, зарплата футболиста будет составлять около 240 тысяч евро в неделю, а контракт бразильца рассчитан на два года.

Британские СМИ негативно отреагировали на переход Виллиана из-за того, что клуб покупает дорогого игрока после увольнения 55 сотрудников.

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