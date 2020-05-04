Как УЕФА и ФИФА помогают футболу в период пандемии

Футбольные клубы терпят огромные убытки из-за приостановки сезона на фоне пандемии COVID-19.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) решили помочь клубам справиться с экономическим кризисом.

23 апреля УЕФА обещал выплатить, как минимум, 200 миллионов евро футбольным клубам, сообщается на сайте УЕФА. В связи с пандемией COVID-19 выплаты производятся заранее.

27 апреля УЕФА приняла решение выделить национальным ассоциациям чуть более 230 миллионов евро. Деньги получат 55 ассоциации.

Глава УЕФА Александер Чеферин выразил необходимость в поддержке футбольных клубов: "наш долг — сделать так, чтобы клубы получили эти выплаты как можно скорее".

Распределение денег

Известно, что более 600 футбольных клубов получат средства от УЕФА. Деньги распределены по трем категориям:

Для тех, кто не принимает участие в решающих матчах и уже попал в плей-офф чемпионата Европы;

Участникам квалификационных матчей;

Для тех, кто поедет на матчи квалификаций.

Первые получат 71% от общей суммы выплат — около 50 миллионов евро (39 сборных), вторые — 17,7 (16 сборных) и третьи — 2,7 миллиона евро.

Механизм выплат

УЕФА распределит выплаты следующим образом:

70 миллионов евро выплачиваются клубам сразу. 130 миллионов достанутся игрокам сборных, вышедших в финальный тур Евро-2020.

Также предусмотрены выплаты для клубов, которые внесли свой вклад в квалификационный этап чемпионата Европы и Лигу наций в период с 2018 по 2020 годы. Таким клубам предусмотрены выплаты: минимальная — 3,2 тысячи евро, максимальная — 630 тысяч евро.

Международная организация пообещала, что список клубов, которые получат деньги появится позже.

Программа HatTrick

В рамках поддержки клубов и футбольных организаций УЕФА разработала программу помощи HatTrick, которая появилась 16 лет назад.

Программа помощи УЕФА будет применена для выплат клубам. Как сообщает УЕФА, HatTrick подразумевает собой трехступенчатую систему рефинансирования международных крупных турниров по трем направлениям:

инвестиции;

обучение;

управление опытом.

Согласно информации УЕФА, за все время существования программы выделено более 1,5 миллиарда евро. К 2024 году инвестиции могут достигнуть показателя в 2,6 миллиарда евро.

Помощь от ФИФА

24 апреля стало известно, что ФИФА планирует выделить 150 миллионов долларов на поддержку 211 национальных ассоциаций.

Глава ФИФА Джанни Инфантино отметил важность поддержки. По словам специалиста, международная спортивная организация обязана поддержать всех, кто столкнулся с финансовыми трудностями.

Сколько получат национальные футбольные федерации?

Часть лиг уже узнала о примерной сумме денег, выделенной от ФИФА. Выплаты в размере полумиллиона долларов получат:

Казахстанская футбольная федерация ( КФФ );

); Украинская ассоциация футбола ( УАФ );

); Российский футбольный союз (РФС).

Потери чемпионатов

Несмотря на поддержку ФИФА и УЕФА, национальные лиги терпят огромные убытки из-за приостановки сезона. Если национальные чемпионаты не будут доиграны, то статистика будет выглядеть удручающе.

Страна Суммарные потери (миллиарды долларов) Англия 1,25 Испания 1,8 Германия 0,8 Италия 065-0,8 Франция 0,07-0,14

Если не будут доиграны Еврокубки, то суммарные потери УЕФА составят примерно 1,1 миллиарда долларов.

Напомним, что Еврокубки были перенесены на неопределенный срок, а Евро-2020 перенесено на следующий год без изменения названия турнира.

Перенос чемпионата Европы, по данным СМИ, обойдется УЕФА около 400 миллионов евро. При этом футбольная организация имеет право на получение компенсации от лиг.

28 апреля УЕФА организовал дистанционное образование со звездами футбола для детей от 6 до 12 лет.

В роли учителей выступят: вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райн Гиггз, бывший игрок "Реал Мадрида" Кристиан Карамбе и вратарь женской команды "Баварии". Лаура Бенкарт.