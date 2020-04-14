1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение о пролонгировании паузы в сезоне до 31 мая из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом не было упоминаний о досрочном завершении чемпионата.
Ранее РФС сообщал о приостановке матчей до 10 апреля. Уже на этом этапе встал вопрос о возможности продолжения сезона.
В связи с быстрым распространением коронавируса COVID-19 РФС просто не стал рисковать и принял решение о продлении паузы до конца мая.
Журналист и спортивный комментатор Нобель Арустамян говорил о возобновлении сезона РПЛ 1 июня. Про доигрывание кубка России и сезона младших дивизионов речи не было.
Вердикт РФС был принят после видеоконференции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с другими ассоциациями.
В ходе конференции УЕФА с 55 членами ассоциации европейская организация попросила завершить все национальные чемпионаты до 3 августа.
В условиях пандемии футбольным клубам целесообразно урезать зарплаты футболистам. Как показывает практика европейских клубов, игроки соглашаются на снижение заработных плат, понимая серьезность и опасность ситуации.
Игроки "Спартака" уже согласились на понижение зарплат на 40%. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте команды.
"Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше. Таким образом наша первая команда решила поддержать клуб в непростой ситуации".
Скорее всего, такая мера предусмотрена только на время самоизоляции. То есть, после возобновления сезона игроки могут рассчитывать на возобновление заработных плат на прежнем уровне.
Капитан красно-белых Георгий Джикия рассказал о ситуации со снижением зарплат:
"Наши игроки уже обо всем договорились с руководством клуба".
Российский защитник также поблагодарил президента "Спартака" Леонида Федуна.
Владелец красно-белых прокомментировал решение РФС о приостановке матчей:
"Будет хорошо, если получится доиграть этот сезон. Но есть риск, что летом карантин продолжится".
Поддержать снижение зарплат готовы "Зенит" и ЦСКА. Остальные клубы пока присматриваются к возможному снижению заработных плат игроков.
Самый оптимистичный вариант — это, пожалуй, возобновить матчи с 1 июня. Напомним, что в РПЛ было сыграно 22 тура из 30. Матчи проводятся с пятницы по понедельник. Расписание матчей выглядит следующим образом:
|
Тур
|
Дата
|
23
|
1 июня
|
24
|
5-8 июня
|
25
|
12-15 июня
|
26
|
19-22 июня
|
27
|
26-29 июня
|
28
|
3-6 июля
|
29
|
10-13 июля
|
30
|
17-20 июля
Спортивный журналист Сергей Егоров предложил пессимистичный вариант возобновления сезона — 20 июля.
|
Тур
|
Дата
|
23
|
20 июля
|
24
|
24-27 июля
|
25
|
31 июля — 3 августа
|
26
|
7-10 августа
|
27
|
14-17 августа
|
28
|
21-24 августа
|
29
|
28-30 августа
|
30
|
31 августа
Точно предсказать дату возобновления чемпионата становится практически невозможно. Понятно только то, что возобновление сезона зависит от масштаба распространения коронавирусной инфекции.
Самый реалистичный вариант даже в случае повторного продления паузы — это середина июня (15 июня) или начало июля (3 июля).
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