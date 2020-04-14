Когда доиграют чемпионат РПЛ: есть два варианта

1 апреля Российский футбольный союз (РФС) принял решение о пролонгировании паузы в сезоне до 31 мая из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. При этом не было упоминаний о досрочном завершении чемпионата.

Хронология событий

Ранее РФС сообщал о приостановке матчей до 10 апреля. Уже на этом этапе встал вопрос о возможности продолжения сезона.

В связи с быстрым распространением коронавируса COVID-19 РФС просто не стал рисковать и принял решение о продлении паузы до конца мая.

Журналист и спортивный комментатор Нобель Арустамян говорил о возобновлении сезона РПЛ 1 июня. Про доигрывание кубка России и сезона младших дивизионов речи не было.

Вердикт РФС был принят после видеоконференции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с другими ассоциациями.

В ходе конференции УЕФА с 55 членами ассоциации европейская организация попросила завершить все национальные чемпионаты до 3 августа.

Ситуация с зарплатами

В условиях пандемии футбольным клубам целесообразно урезать зарплаты футболистам. Как показывает практика европейских клубов, игроки соглашаются на снижение заработных плат, понимая серьезность и опасность ситуации.

Игроки "Спартака" уже согласились на понижение зарплат на 40%. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте команды.

"Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше. Таким образом наша первая команда решила поддержать клуб в непростой ситуации".

Скорее всего, такая мера предусмотрена только на время самоизоляции. То есть, после возобновления сезона игроки могут рассчитывать на возобновление заработных плат на прежнем уровне.

Капитан красно-белых Георгий Джикия рассказал о ситуации со снижением зарплат:

"Наши игроки уже обо всем договорились с руководством клуба".

Российский защитник также поблагодарил президента "Спартака" Леонида Федуна.

Владелец красно-белых прокомментировал решение РФС о приостановке матчей:

"Будет хорошо, если получится доиграть этот сезон. Но есть риск, что летом карантин продолжится".

Поддержать снижение зарплат готовы "Зенит" и ЦСКА. Остальные клубы пока присматриваются к возможному снижению заработных плат игроков.

Календарь оптимиста

Самый оптимистичный вариант — это, пожалуй, возобновить матчи с 1 июня. Напомним, что в РПЛ было сыграно 22 тура из 30. Матчи проводятся с пятницы по понедельник. Расписание матчей выглядит следующим образом:

Тур Дата 23 1 июня 24 5-8 июня 25 12-15 июня 26 19-22 июня 27 26-29 июня 28 3-6 июля 29 10-13 июля 30 17-20 июля

Календарь пессимиста

Спортивный журналист Сергей Егоров предложил пессимистичный вариант возобновления сезона — 20 июля.

Тур Дата 23 20 июля 24 24-27 июля 25 31 июля — 3 августа 26 7-10 августа 27 14-17 августа 28 21-24 августа 29 28-30 августа 30 31 августа

Точно предсказать дату возобновления чемпионата становится практически невозможно. Понятно только то, что возобновление сезона зависит от масштаба распространения коронавирусной инфекции.

Самый реалистичный вариант даже в случае повторного продления паузы — это середина июня (15 июня) или начало июля (3 июля).