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Автор Владан Джурич

Готовы ли спортсмены выступать под нейтральным статусом?

Спорт

Разбирательство между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) до сих пор продолжается.

Российские спортсмены надеются на выигрыш в деле. Многие из россиян уже готовы смириться с отсутствием флага, символики и гимна на соревнованиях, но есть и спортсмены, которые отнеслись к делу с пониманием.

О санкциях

Вердикт ВАДА от 9 декабря гласит, что Россия будет отстранена от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года. Под запретом будет возможность принимать международные турниры на территории страны, а также посещение подобных турниров российскими чиновниками.

Под санкции попадают только спортсмены, уличенные в допинге. "Чистые" атлеты могут принимать участие на международных крупных соревнованиях под нейтральным статусом.

Санкции смогут отменить только в случае выигрыша РУСАДА в CAS. Если апелляцию российской стороны не признают, то санкции ВАДА вступят в законную силу.

Особенности выступления под флагом

Использование символики, цветов страны и гимна во многом влияет не только на результаты спортсменов, но и на поведение публики. Выступления под российским флагом:

  • поднимают настроение публики и спортсменов;
  • защищают патриотическую позицию атлета;
  • не выделяют спортсменов из всех остальных участников.

Под нейтральным же статусом всегда заметна разница между спортсменами. Однако нейтралитет не в новинку для стран-участников Олимпиад, Чемпиона мира или Европы, поэтому вряд ли нейтральная форма вызовет особые чувства у соперников.

Нюансы выступления в нейтральном статусе

Тема разбирательства между ВАДА и РУСАДА давно дошла до спортсменов. Некоторые из них готовы выступать под нейтральным статусом, ведь главное для атлета — результаты, регулярные тренировки и реакция публики.

Выступления под нейтральным статусом не испугали российскую теннисистку Веронику Кудерметову, которая сказала в интервью:

"Все же знают, что мы представляем Россию".

Нейтральный статус может оказывать влияние на результаты выступлений спортсменов, но их неоднократно готовят к таким последствиям.

Нет сомнений, что с россиянами работают специалисты, помогающие настроиться без внимания на нейтральный статус. Используются даже такие приемы, которые помогут повысить уверенность спортсмена в себе. Дело в том, что нейтральный статус так или иначе позволяет выделиться из толпы участников, а это повышает интерес не только публики, но и оппонентов.

Таким образом, нейтральный статус имеет даже свои плюсы:

  • выделяет спортсменов из толпы участников;
  • привлекает внимание публики, соперников и прессы;
  • вызывает дополнительный интерес спортивных функционеров.

С другой стороны, нейтральный статус выглядит плохо с точки зрения имиджа страны, а ведь политический аспект играет особую роль на соревнованиях международного характера.

Кто готов выступить под нейтральным статусом?

Среди российских спортсменов, готовых выступить под нейтралитетом, можно выделить следующих:

  • Велогонщик Павел Сиваков;
  • Боксер Михаил Алоян;
  • Теннисистка Вероника Кудерметова.

22-летний велогонщик Павел Сиваков, часто выступающий в Италии и имеющий гражданство России, сказал: "Я буду соревноваться под нейтральным флагом, хотя и не знаю, как это будет организовано".

Российский боксер Михаил Алоян сказал, что будет готов выступить под нейтральным статусом, если об этом скажет президент РФ Владимир Путин. В интервью 31-летний спортсмен сказал, что "надо забыть все это, про политику".

Теннисистка Вероника Кудерметова отметила, что "главное, это то, что в душе, что ощущаешь внутри". Спортсменка также сказала, что не видит особого смысла в символике, поскольку "об этом знают болельщики".

История выступлений России под белым флагом

Российским атлетам не приходилось постоянно участвовать под нейтральным статусом:

Мероприятие

Статус

Олимпиада Пхенчхане-2018

"Спортсмены-олимпийцы из России"

Олимпиада Альбервиль-1992

Объединенная команда Содружества Независимых Государств

Олимпиада Барселона-1992

Как видно, российские спортсмены довольно много участвовали в международных соревнованиях под национальным флагом, поэтому нейтральный статус и вызывает недоумение и несогласие.

Можно однозначно сказать, что большинство спортсменов не поддерживают выступления под нейтральным статусом и надеются принять участие с гимном и флагом. Лишь небольшая часть россиян готова выступить под нейтралитетом.

Напомним, что впереди Россию ждут летние Олимпийские игры Токио-2020. Остается надежда, что россияне смогут выступить под флагом и добиться лучших результатов.

Темы cas wada русада допинг олимпиада-2020 wada против россии: допинговый скандал
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