Разбирательство между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) до сих пор продолжается.
Российские спортсмены надеются на выигрыш в деле. Многие из россиян уже готовы смириться с отсутствием флага, символики и гимна на соревнованиях, но есть и спортсмены, которые отнеслись к делу с пониманием.
Вердикт ВАДА от 9 декабря гласит, что Россия будет отстранена от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года. Под запретом будет возможность принимать международные турниры на территории страны, а также посещение подобных турниров российскими чиновниками.
Под санкции попадают только спортсмены, уличенные в допинге. "Чистые" атлеты могут принимать участие на международных крупных соревнованиях под нейтральным статусом.
Санкции смогут отменить только в случае выигрыша РУСАДА в CAS. Если апелляцию российской стороны не признают, то санкции ВАДА вступят в законную силу.
Использование символики, цветов страны и гимна во многом влияет не только на результаты спортсменов, но и на поведение публики. Выступления под российским флагом:
Под нейтральным же статусом всегда заметна разница между спортсменами. Однако нейтралитет не в новинку для стран-участников Олимпиад, Чемпиона мира или Европы, поэтому вряд ли нейтральная форма вызовет особые чувства у соперников.
Тема разбирательства между ВАДА и РУСАДА давно дошла до спортсменов. Некоторые из них готовы выступать под нейтральным статусом, ведь главное для атлета — результаты, регулярные тренировки и реакция публики.
Выступления под нейтральным статусом не испугали российскую теннисистку Веронику Кудерметову, которая сказала в интервью:
"Все же знают, что мы представляем Россию".
Нейтральный статус может оказывать влияние на результаты выступлений спортсменов, но их неоднократно готовят к таким последствиям.
Нет сомнений, что с россиянами работают специалисты, помогающие настроиться без внимания на нейтральный статус. Используются даже такие приемы, которые помогут повысить уверенность спортсмена в себе. Дело в том, что нейтральный статус так или иначе позволяет выделиться из толпы участников, а это повышает интерес не только публики, но и оппонентов.
Таким образом, нейтральный статус имеет даже свои плюсы:
С другой стороны, нейтральный статус выглядит плохо с точки зрения имиджа страны, а ведь политический аспект играет особую роль на соревнованиях международного характера.
Среди российских спортсменов, готовых выступить под нейтралитетом, можно выделить следующих:
22-летний велогонщик Павел Сиваков, часто выступающий в Италии и имеющий гражданство России, сказал: "Я буду соревноваться под нейтральным флагом, хотя и не знаю, как это будет организовано".
Российский боксер Михаил Алоян сказал, что будет готов выступить под нейтральным статусом, если об этом скажет президент РФ Владимир Путин. В интервью 31-летний спортсмен сказал, что "надо забыть все это, про политику".
Теннисистка Вероника Кудерметова отметила, что "главное, это то, что в душе, что ощущаешь внутри". Спортсменка также сказала, что не видит особого смысла в символике, поскольку "об этом знают болельщики".
Российским атлетам не приходилось постоянно участвовать под нейтральным статусом:
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Мероприятие
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Статус
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Олимпиада Пхенчхане-2018
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"Спортсмены-олимпийцы из России"
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Олимпиада Альбервиль-1992
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Объединенная команда Содружества Независимых Государств
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Олимпиада Барселона-1992
Как видно, российские спортсмены довольно много участвовали в международных соревнованиях под национальным флагом, поэтому нейтральный статус и вызывает недоумение и несогласие.
Можно однозначно сказать, что большинство спортсменов не поддерживают выступления под нейтральным статусом и надеются принять участие с гимном и флагом. Лишь небольшая часть россиян готова выступить под нейтралитетом.
Напомним, что впереди Россию ждут летние Олимпийские игры Токио-2020. Остается надежда, что россияне смогут выступить под флагом и добиться лучших результатов.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.