Вячеслав Колосков: "Кокорин - не человек, который пришел с Алайского базара. Он имеет право выбора"

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков в интервью для "Правды.Ру" прокомментировал ситуацию с футболистом "Зенита" Александром Кокориным. Нападающий ранее отказался переходить в "Сочи" на правах аренды и лишился места на сборе основной питерской команды.

— Теперь Кокорина переведут в "Зенит-2"?

— Только Медведев, генеральный директор клуба, может четко расставить здесь акценты. Мы же пользуемся информацией, которая в СМИ проходит. У меня нет другой информации, кроме того, что я прочитал в газетах, в интернете. Я могу свое отношение к этому сказать. Я полностью на стороне спортсмена, полностью на стороне футболиста. В конце концов, контракт — это очень хорошо, но он же не крепостной человек, он имеет право какого-то выбора. Это не человек, который пришел с Алайского базара. Это очень хороший футболист, хорошего уровня игрок сборной команды.

Я не беру его прошлые эпизоды, я оцениваю его игровые качества. Судя по тому, как он начал подготовительный сбор, у него все получается, он так же в игре отмечался результативными действиями. Что там могло послужить подобного рода конфликту мне неведомо. Но еще раз повторяю, что я полностью на стороне спортсмена. У меня было ощущение, что Кокорину можно вернуться в сборную. При моей жизни такие прецеденты были со Стрельцовым, со Свиридовым и так далее. Поэтому я был убежден, что у него есть потенциал помочь сборной команде. Сегодня возникшая несуразица, неурядица, как ее правильно назвать, поставит крест на его возможностях играть за сборную команду, и сборная, мне кажется, лишится конкурентоспособного футболиста.

"У Кокорина мечта играть за сборную России"

— Может быть, ему стоило согласиться на аренду в "Сочи"?

— Он написал, что он в аренду в "Сочи" не пойдет, он лучше будет играть за "Зенит-2". Опять же он не указывает причины. С моей точки зрения, конечно обидно человеку, за которого в свое время "Зенит" боролся, когда он был в местах не столь отдаленных, даже попытался заявить его очередными путями в обход каких-то регламентных норм. То есть они были заинтересованы в том, чтобы Кокорин был именно в "Зените". Сегодня он идет в "Сочи". Я ничего против "Сочи" не имею. Там тоже есть квалифицированные футболисты. Но понимаете, мотивация футболиста: у него мечта играть за сборную команду, а в данном случае его отправят в команду, которая бьется за выживание. Вот какая мотивация у спортсмена для того, чтобы биться там за выживание? Команда на последнем месте идет. В данной ситуации я полностью на стороне Кокорина.

— Возможно, ему стоило с Дзюбы пример взять, который несколько раз уходил в аренду, а потом возвращался?

— У каждого свои амбиции, у каждого свой характер, у каждого своя самооценка — будем так говорить. Он, как и любой живой человек, как любой гражданин имеет право на свое собственное мнение, на свою позицию. В данном случае он выразил позицию таким образом: давайте я через "Зенит-2" буду пытаться попасть в сборную команды. Хотя это маловероятно, но тем не менее. Еще раз повторяю, мы же не знаем деталей этой ситуации. Ее могут прояснить только лишь руководители футбольного клуба "Зенит". Но я чисто эмоционально рассуждаю, что я поддерживаю Кокорина в таком решении высказать свою собственную позицию, свою точку зрения.

"Мнение Кокорина должно быть решающим"

— Кто должен решать будущее футболиста: он сам, его агент и отчим Кирилл Логинов или "Зенит"?

— По контракту все определяет клуб. Но помимо того, что там прописано в бумажке, есть еще логика, во-вторых, есть человеческие отношения — это два. И в любой системе координат, с моей точки зрения, мнение спортсмена должно быть решающим.

— Летом, когда закончится контракт, уйдет из "Зенита"?

— Если его продержат в "Зените-2", конечно, уйдет, сомнений нет никаких. Притом от него зависит, в каком состоянии он будет: не получит ли он травмы, не снизит ли он свои требования, будет ли соответствовать каким-то новым клубам. Но если будет все в порядке и он будет в "Зените-2", будет не востребован в главную команду, конечно, он уйдет, здесь никаких сомнений нет.