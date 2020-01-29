Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Лада Коротун

Вячеслав Колосков: "Кокорин - не человек, который пришел с Алайского базара. Он имеет право выбора"

Спорт » Командные виды » Футбол

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков в интервью для "Правды.Ру" прокомментировал ситуацию с футболистом "Зенита" Александром Кокориным. Нападающий ранее отказался переходить в "Сочи" на правах аренды и лишился места на сборе основной питерской команды.

— Теперь Кокорина переведут в "Зенит-2"?

— Только Медведев, генеральный директор клуба, может четко расставить здесь акценты. Мы же пользуемся информацией, которая в СМИ проходит. У меня нет другой информации, кроме того, что я прочитал в газетах, в интернете. Я могу свое отношение к этому сказать. Я полностью на стороне спортсмена, полностью на стороне футболиста. В конце концов, контракт — это очень хорошо, но он же не крепостной человек, он имеет право какого-то выбора. Это не человек, который пришел с Алайского базара. Это очень хороший футболист, хорошего уровня игрок сборной команды.

Я не беру его прошлые эпизоды, я оцениваю его игровые качества. Судя по тому, как он начал подготовительный сбор, у него все получается, он так же в игре отмечался результативными действиями. Что там могло послужить подобного рода конфликту мне неведомо. Но еще раз повторяю, что я полностью на стороне спортсмена. У меня было ощущение, что Кокорину можно вернуться в сборную. При моей жизни такие прецеденты были со Стрельцовым, со Свиридовым и так далее. Поэтому я был убежден, что у него есть потенциал помочь сборной команде. Сегодня возникшая несуразица, неурядица, как ее правильно назвать, поставит крест на его возможностях играть за сборную команду, и сборная, мне кажется, лишится конкурентоспособного футболиста.

"У Кокорина мечта играть за сборную России"

— Может быть, ему стоило согласиться на аренду в "Сочи"?

— Он написал, что он в аренду в "Сочи" не пойдет, он лучше будет играть за "Зенит-2". Опять же он не указывает причины. С моей точки зрения, конечно обидно человеку, за которого в свое время "Зенит" боролся, когда он был в местах не столь отдаленных, даже попытался заявить его очередными путями в обход каких-то регламентных норм. То есть они были заинтересованы в том, чтобы Кокорин был именно в "Зените". Сегодня он идет в "Сочи". Я ничего против "Сочи" не имею. Там тоже есть квалифицированные футболисты. Но понимаете, мотивация футболиста: у него мечта играть за сборную команду, а в данном случае его отправят в команду, которая бьется за выживание. Вот какая мотивация у спортсмена для того, чтобы биться там за выживание? Команда на последнем месте идет. В данной ситуации я полностью на стороне Кокорина.

— Возможно, ему стоило с Дзюбы пример взять, который несколько раз уходил в аренду, а потом возвращался?

— У каждого свои амбиции, у каждого свой характер, у каждого своя самооценка — будем так говорить. Он, как и любой живой человек, как любой гражданин имеет право на свое собственное мнение, на свою позицию. В данном случае он выразил позицию таким образом: давайте я через "Зенит-2" буду пытаться попасть в сборную команды. Хотя это маловероятно, но тем не менее. Еще раз повторяю, мы же не знаем деталей этой ситуации. Ее могут прояснить только лишь руководители футбольного клуба "Зенит". Но я чисто эмоционально рассуждаю, что я поддерживаю Кокорина в таком решении высказать свою собственную позицию, свою точку зрения.

"Мнение Кокорина должно быть решающим"

— Кто должен решать будущее футболиста: он сам, его агент и отчим Кирилл Логинов или "Зенит"?

— По контракту все определяет клуб. Но помимо того, что там прописано в бумажке, есть еще логика, во-вторых, есть человеческие отношения — это два. И в любой системе координат, с моей точки зрения, мнение спортсмена должно быть решающим.

— Летом, когда закончится контракт, уйдет из "Зенита"?

— Если его продержат в "Зените-2", конечно, уйдет, сомнений нет никаких. Притом от него зависит, в каком состоянии он будет: не получит ли он травмы, не снизит ли он свои требования, будет ли соответствовать каким-то новым клубам. Но если будет все в порядке и он будет в "Зените-2", будет не востребован в главную команду, конечно, он уйдет, здесь никаких сомнений нет.

Темы футбол фк сочи фк зенит трансферы вячеслав колосков александр кокорин
Актуальная аналитика
Общество
А снег идет: почему в Москве не хотят чистить крыши
Общество
Историк рассказал, почему популярна "польская версия" Второй мировой войны
Новости футбола
Вячеслав Колосков: "Кокорин - не человек, который пришел с Алайского базара. Он имеет право выбора"
Новости Все >
"Отлично!": Дмитрий Медведев рассказал, как у него дела
Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия
Житель Астрахани залез в ледяную реку ради спасения дворняжки
В Раде предложили поставить в первые ряды марша на Крым "уже поживших"
Тим сенсационно выбил Надаля с Australian Open
Супруга Заворотнюк заметили в обществе других женщин
Скончалась самая пожилая женщина в мире
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Звезда КВН Овик Григорян впал в кому
Названа причина крушения самолета ВВС США в Афганистане
Последние материалы
В Петербурге создали ДНК-наноробота, убивающего раковые клетки
"Отлично!": Дмитрий Медведев рассказал, как у него дела
Житель Астрахани залез в ледяную реку ради спасения дворняжки
Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия
В Раде предложили поставить в первые ряды марша на Крым "уже поживших"
А снег идет: почему в Москве не хотят чистить крыши
Тим сенсационно выбил Надаля с Australian Open
Супруга Заворотнюк заметили в обществе других женщин
Скончалась самая пожилая женщина в мире
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Популярное
Фигурное катание
Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух

Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.

Очередной скандал в фигурном катании: Билан, Рудковская и Авербух
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Новости спорта
Британия и WADA: новый допинговый скандал
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Общество
Мать брошенных в Шереметьеве детей рассказала о своей позиции
Игорь Буккер Тайна генерала Павлова: за что расстреляли Героя Советского Союза Игорь Буккер Соломон Соловьев Улыбайтесь сегодня. Завтра может быть хуже - Гороскоп дня Соломон Соловьев Наталия Красовская Почему ложь все чаще формирует нашу реальность Наталия Красовская
Комментарии
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Путин уволил главу Чувашии из-за утраты доверия
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Курникова и Иглесиас ждут третьего ребёнка
Американист назвал "сделку века" Трампа филькиной грамотой
Почему харьковчане не пришли на митинг в защиту русского языка
Похороны эсэсовца: власть в гитлеровской форме скорбит по фашисту
Эксперты заявили о росте экономики в 2019 году
"Действующий" польский подводный флот предложили отправить в музей
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Политолог Смолий: Сурков не оправдал надежд Путина
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Напоминания о Второй мировой: болезненно, но полезно
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Тимошенко призвала украинцев отказаться от Зеленского
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Захарченко намерен вернуть конфискованные 9 млрд рублей через суд
Конституция не позволит правительству манипулировать с пенсиями
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ