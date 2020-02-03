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Автор Владан Джурич

Дональд Серроне - железный человек

Спорт

19 января прошел бой UFC 246, в котором сошлись Конор Макгрегор и Дональд Серроне, известный также как Ковбой. Американец проиграл Макгрегору за 40 секунд. Но мало кто знает, что пережил Серроне за все время своих выступлений.

Коммерческий и спортивный сайт espn. com в своем Instagram-аккаунте выложил список травм Дональда Серроне. Фанаты американца вероятно знают, сколько пережил спортсмен UFC, но даже для мирового спорта такое количество травм — редкость.

Американец обладает поразительной выдержкой. Он получил десятки травм, из них 5 — серьезные переломы, которые неоднократно повторялись. Но, несмотря на травмы, Серроне продолжает драться в UFC дольше всех остальных бойцов.

Жизнь Дональда Серроне

Часть травм американского бойца UFC не связана с боями в октагоне. Среди таких травм — увечья глаз, разрыв селезенки и перелом ребер. И тренировки тут не причем: все дело в том, что Серроне действительно настоящий ковбой, за что и получил свое прозвище.

Американец активно ездит верхом на лошадях, стреляет из ружья, охотится и даже иногда носит одежду представителей Дикого Запада. Без ковбойской шляпы здесь тоже не обошлось.

Помимо этого, боец увлекается байками и частенько выбирается покататься со своими друзьями. И это еще не полный список увлечений Серроне.

Как видно, Ковбой любит экстремальные виды спорта и живет на полную катушку. По большей степени значительные травмы были получены вне профессионального спорта. Удивительно, что это не мешает Серроне выступать дальше в UFC.

Как Серроне чуть не ослеп

Одна из значительных травм бойца — травма глаза. Ковбой получил ее во время охоты, находясь верхом на лошади.

Серроне выстрелил из ружья и испугал лошадь. В итоге американец чуть не потерял правый глаз, а повреждения дополнительно преумножил бой Ковбоя с Тони Фергюсоном.

В данном случае Серроне не повезло, поскольку он не впервые устраивает охоту во время езды на лошади. Почему именно в этот момент лошадь сорвалась с цепи — непонятно. В любом случае, функциональные способности глаза сохранились, поэтому можно сказать, что все обошлось.

Серроне — лидер по переломам

Больше всего травм пришлось на ступни американца. Сам спортсмен признавался, что ломал их более нескольких десятков раз. В этом случае все выглядит логично — тренировки настолько жестокие и плотные, что не сломать ступню — это редкость.

Кроме того, Серроне несколько раз ломал уши и один раз нос. Это не выглядит критично, поскольку часто встречается в ММА.

Здесь нет удивительной статистики, но количество травм все равно пугает. О чем это может говорить? Возможно, о физиологических особенностях спортсмена и уже о слабом состоянии костей, связанных с многочисленными переломами. Плюс к этому добавить череду невезений, и получится практически чистый образ Ковбоя.

Дональд Серроне на грани смерти

2006 год едва не стал последним в жизни спортсмена. Во время езды на байке Серроне попал в аварию. Ковбой сломал ребра, порвал селезенку, а живот был вспорот. Неизвестно, как ему удалось продержаться до приезда скорой, но врачи успели спасти спортсмена.

После аварии Серроне категорически нельзя было драться. Вообще любая физическая нагрузка могла вызвать повторную травму вплоть до летального исхода.

Жизнь Серроне действительно соткана из удивительных и ужасающих фрагментов. Но он продолжает драться в элитном чемпионате, что делает его настоящим железным человеком. После таких травм бойцы обычно не возвращаются в спорт, но Дональд Серроне — исключение, доказывающее, что характер и сила воли определяют все.

Темы ufc конор макгрегор дональд серроне смешанные единоборства
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Дональд Серроне - железный человек
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