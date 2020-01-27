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Автор Владан Джурич

Как взрослым спортсменам бороться с молодыми в фигурном катании?

Спорт » Фигурное катание

Российское фигурное катание движется стремительно вверх. Меняется поколение, подход к обучению будущих олимпийских чемпионов, и популярность набирают в основном молодые спортсмены.

Глобальные изменения в фигурном катании буквально бьют по репутации взрослых фигуристов. Нельзя назвать их плохими или неумелыми, ведь они прошли долгий путь и добились высочайших результатов.

Однако спорт продолжает развиваться, и с новым подходом к тренировкам молодые спортсмены выполняют более технически сложные элементы, опережая даже лучших фигуристов.

Новое поколение

Известный российский тренер Этери Георгиевна Тутберидзе считается основоположником нового поколения в женском фигурном катании. Подход к Тутберидзе затрагивает массу сложных элементов с раннего возраста спортсменок. На показательных выступлениях фигуристки исполняют четвертные тулупы.

Напомним, что школа Тутберидзе выпустила на профессиональный лед Александру Трусову, Анну Щербакову и Алену Косторную. Девочкам по 15-16 лет, а они на льду показывают космические результаты.

Повышенный риск

К сожалению, самый большой риск, который может остановить спортсменок - это физический износ. В раннем возрасте тяжело постоянно находиться в отличной форме.

Организм не сформирован, а уже принимает на себя нагрузки больше, чем у взрослых спортсменов. Это может привести к физическим осложнениям вплоть до инвалидности.

Следует отметить, что при повышенных нагрузках тело становится более чувствительным к травмам. Если количество травм в раннем возрасте будет увеличиваться, то продолжительность карьеры снизиться. В будущем это отрицательно скажется на общем состоянии здоровья.

Для взрослых спортсменов риски гораздо ниже, поскольку в детстве они тренировались постепенно, повышая нагрузку по мере необходимости. Усиленные подготовки в раннем возрасте приносят результаты, но цена их может быть слишком велика.

Психология спортсменов

Еще один интересный момент в целом в спорте и особенно в фигурном катании - психологическое состояние спортсменов. У молодых спортсменов оно только начинает развиваться, и поэтому считается нестабильным - чего стоил один уход 17-летней фигуристки Алины Загитовой. Молодые спортсмены не готовы к давлению со стороны публики и тем более прессы.

Наибольший риск для молодых сводится к разрушению психики. Если физические отклонения можно восстановить со временем, то психику спортсмена на фоне давления со стороны вернуть очень трудно.

Все-таки стоит помнить, что на лед выходят достаточно молодые спортсменки. С точки зрения жюри и профильных специалистов, к фигуристкам нет поблажек. Однако внешняя сторона - публика и пресса - относятся к ним к ним с пристальным вниманием, даже больше с удивлением.

Зарубежный опыт

Сравнить фигурное катание в России лучше всего с американским. Отношение к фигуристкам в штатах совершенно другое, и это в первую очередь связано с менталитетом. Дело в том, что требования к фигуристам в США гораздо ниже, чем в России.

Российская школа имеет другую практику обучения и тренировок спортсменов. В первую очередь фигуристам с ранних лет дают понять, что они попали в жесткую и строгую спортивную систему. Фигурное катание превращается в трудную работу - так учат с самого начала, и российские специалисты поддерживают такой формат.

Американский подход больше склонен к тому, что фигурное катание - это искусство. Отсюда можно увидеть большую разницу в выступлениях американских фигуристов.

Их не готовят к трудной работе, а преподносят спортивную дисциплину, как умение танцевать. Именно поэтому в Северной Америке есть широкий выбор хореографических программ. 

Способы борьбы

Пока точных стратегий борьбы с возрастным ограничением в фигурном катании нет. Но ситуация определенно не радует взрослых фигуристов, потому что они теряют популярность и места в выступлениях, но эта доля пока что незначительна.

Поднимать вопрос о возрастном ограничении спорта слишком рано. С одной стороны, страдают психология и здоровье молодых спортсменов, а с другой - школа Тутберидзе может развалиться, и никаких мер предпринимать не понадобится.

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Фигурное катание
Как взрослым спортсменам бороться с молодыми в фигурном катании?
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