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Автор Владан Джурич

Санкции WADA: что думают об этом российские спортсмены

Спорт

После решения ВАДА об отстранении России от участия на международных турнирах публика слегка затихла. Все ждут дальнейшего разбирательства в Международном арбитражном суде (CAS). Однако пока что единственные активные в этом вопросе лица — журналисты и российские спортсмены.

Большая часть российских спортсменов, конечно же, выступает против решения ВАДА. На это можно привести множество причин и объяснений. В первую очередь, спортсмены недовольны массовым отстранением. Наказать виноватого — это то, что хотят все, но устанавливать ограничения на всю страну — это беспредел.

Во-вторых, связь между чиновниками и ограничениями, предъявленными ВАДА, уже говорит о политическом характере дела. При этом спортсмены здесь совершенно не при чем. Их работа заключается в другом, а именно — в тренировках и достижениях результатов.

Мнение Светланы Ромашиной

21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию высказалась очень четко о санкциях ВАДА. По словам спортсменки, флаг и гимн — это не самое главное. Согласно мнению Ромашиной, для спортсменов важны результаты и, конечно, само участие на Олимпийских играх.

Мнение Ромашиной очень позитивное. Она говорит, что "русские не сдаются", и это действительно так. Можно заметить, что сразу же после вердикта ВАДА 9 декабря появилось свыше сотни материалов с контраргументами решения ВАДА.

Оптимизм — лучшее оружие в такой непростой ситуации для российского спорта. Важно, чтоб оптимизм был осмысленным, с продуманными шагами дальнейших действий.

Мнение Ларисы Латыниной

9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике грубо прокомментировала решение ВАДА, сказав, что это "безобразие". По мнению Латыниной, раньше такого пристального внимания ВАДА к России не было.

С одной стороны, российская гимнастка действительно права, но с другой — прессинг со стороны допинг-контроля начался еще после Олимпиады в Лондоне-2012. Тогда впервые появились вопросы об использовании запрещенных средств, и в 2015 году поднялось много дел об этом.

Тем не менее, позиция Латыниной полностью соответствует действительности, потому что нельзя обвинять всю страну в использовании допинга. Пусть даже оборот производственных компаний по допингу в России растет, но это не означает, что в стране не осталось "чистых" спортсменов.

Мнение Хабиба Нурмагомедова

Чемпион UFC в легком весе высказался жестко. Российский спортсмен призывает не отказываться от Олимпиады 2020, а пойти на нее и выставить флаг после победы. В разговоре Хабиба с vesti. kz, боец уверен, что вердикт ВАДА связан с проблемами российских чиновников.

Позиция Хабиба верна, поскольку само дело имеет политический оттенок. Не исключено, что в разбирательствах замешаны высокопоставленные лица, представляющие интересы на государственном уровне.

Хабиб также призвал всех спортсменов ехать на Олимпиаду безоговорочно. Он желает, чтобы национальная сборная победила и подняла флаг вверх. Чем это грозит? Только штрафом, но точно не отстранением. Впрочем, судя по прошлому опыту, ВАДА умеет зацепиться за каждую мелочь.

Мнение Аллы Шишкиной

2-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию надеется на лучший исход. По ее мнению, важно, чтобы каждый гражданин представлял свою страну. С точки зрения патриотизма и национальных интересов это действительно так. К сожалению, не у всех спортсменов такое мышление, поскольку большая часть из них настроена на результаты.

Позиция Шишкиной оптимистична. Синхронистка ожидает, что участие сборной пройдет с флагом и гимном.

Мнение российских спортсменов разнится в зависимости от личностных характеристик. В целом же спортсменам не все равно на флаг России, они надеются на победу в CAS и готовы приносить домой медали.

Темы wada допинг хабиб нурмагомедов wada против россии: допинговый скандал
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