Легкая атлетика в России: скандалы с ВФЛА и медали чемпионата мира

Российские легкоатлеты показали отличные результаты в текущем году. Мария Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира, а Илья Иванюк поставил собственный рекорд, забрав бронзовую медаль в Дохе. Все это выглядит хорошо, но на фоне разбирательств с ВАДА легкую атлетику могут ждать большие перемены.

Последние несколько месяцев Мария Ласицкене много общается с прессой. Во время своих публичных выступлений спортсменка поделилась особенностями легкой атлетики в России.

В радиоэфире "Комсомольской правды" легкоатлетка сказала, что спортсменов ни разу не поддержали в международных судах за 4 года. Ласицкене говорит о том, что никаких качественных сдвигов в легкой атлетике нет.

Влияние ВАДА

Остаются считанные дни до того, как начнутся качественные судебные процессы в деле с отстранением России от участия в международных турнирах. Дополнительно к этому делу добавились обвинения Родченкова, который участвовал в махинации проб Московской антидопинговой лаборатории.

Однако даже на доказанные обвинения Родченкова ВАДА отвечает односторонне, ссылаясь на свои рекомендации по отстранению России от участия в Олимпиаде и чемпионатах Европы и мира. Если спортивный арбитражный суд (CAS) встанет на сторону России, то легкоатлетов могут ждать только положительные изменения.

Сама же Ласицкене не верит в то, что даже победа в деле что-то изменит в легкой атлетике. Действительно, если предположить, что суд встанет на сторону России, то возвращение флага не изменит состояние легкой атлетики в целом. Об этом говорит и директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, который в интервью с прессой заявил, что "по поводу легкоатлетов у меня большие сомнения".

Сейчас на фоне разбирательств с ВАДА легкоатлеты могут не попасть на Олимпиаду в Токио-2020. Хотя РУСАДА постепенно расширяет пул допинг-тестирования, в который входит более 400 спортсменов, вряд ли это изменит отношение России с ВАДА.

За 2019 год РУСАДА смогла проверить на использование запрещенных препаратов более 800 легкоатлетов. Ни одна другая дисциплина не проверяется так тщательно на допинг, как легкая атлетика. Некоторых спортсменов проверяют по несколько раз. Так, например, бегун Константин Плохотников проходил допинг-тестирование 11 раз.

Таким образом, будущее легкой атлетики находится под угрозой, поскольку влияние ВАДА имеет большой вес, а отсутствие нейтралитета у World Athletics не позволяет легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях. Если добавить к этому политический характер дела, то страдает репутация спортивных органов.

Рейтинги

Несмотря на плачевное состояние легкой атлетики в общем, российские спортсмены показывают отличные результаты как на международных, так и в национальных турнирах.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) составила рейтинг лучших легкоатлетов 2019 года согласно их результатам. На первом месте среди женщин, конечно же, Мария Ласицкене. Россиянка выиграла 22 турнира, стала чемпионкой Европы и мира, а также одержала победу в "Бриллиантовой лиге".

Лучшим легкоатлетом по версии ВФЛА стал Сергей Шубенков — лучший бегун с барьерами. Шубенков одержал победу в "Бриллиантовой лиге" в беге на дистанции 110 метров с барьерами. Россиянин также забрал серебро на чемпионате мира и Европы.

Лучшая молодая легкоатлетка — Полина Миллер, одержавшая победу на юниорском чемпионате Европы и Кубке России. Лучший молодой спортсмен легкой атлетики — Василий Мизинов. Российский ходок выиграл золото в молодежном турнире Европы, и забрал серебро в Кубке Европы.

Лучшим тренером стал Геннадий Габрилян, работающий с Ласицкене, а лучшим тренером по резерву названа Надежда Клевцова — наставник Полины Миллер.

Специальную награду "за волю к победе" получила Анжелика Сидорова. Федерация отметила ее невероятное стремление к победе на чемпионате мира в Дохе.

В иностранных рейтингах российские спортсмены оказались далеко не в пятерке лучших. Американский журнал Track and Field присвоил Ласицкене 6-ое место, а Сидоровой — 14-ое. На первых строчках расположились: Далайла Мухаммед, Сифан Хасан и Сальва Эйд Насер.

Несмотря на отличные результаты российских легкоатлетов, будущее спорта зависит во многом от дальнейшего решения CAS, качественных изменений самой структуры легкой атлетики и отношений ВАДА с Россией.