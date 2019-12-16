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Автор Владан Джурич

Почему большинство женщин не любит футбол?

Спорт

Футбол исконно считается мужским видом спорта, но женские клубы, национальные сборные и рефери на сегодняшний день пользуются особым спросом. Несмотря на стереотип о сугубо "мужском" виде спорта, женщины потихоньку приходят в футбольный мир: их добавляют в крупномасштабные футбольные симуляторы, создают спортивные клубы, отбирают среди рефери в Чемпионате мира и Европы.

В любом случае, изначально считалось, что футбол — это исключительно мужской спорт. Большая часть девушек и женщин, как правило, не слишком хорошо относятся к футбольному миру. Причин здесь достаточно много.

В первую очередь стоит вспомнить детство. Мало родителей разрешают своим дочерям играть в футбол с мальчиками. В итоге маленькие девочки воспитываются на основе игры с куклами и другими игрушками. Другими словами, их готовят к взрослой жизни с точки зрения будущих мам.

У юношей все происходит по-другому. Им изначально навязывают футбол и другие мужские игры, которые доставляют удовольствие. Другими словами, родители изначально учат мальчиком футболу, а девочек — игрой с куклами.

Другая причина ненависти девушек и женщин к футболу — незнание правил. Как бы глупо не звучало, но женщины не понимают более 50% всех правил в футбольном мире. Все начинается от вопросов "где наши" до "что такое штрафная зона".

Психологи выяснили, что распространенная причина недовольства футбола — это ревность. Дело в том, что футбольный мир забирает достаточно много времени у мужчин, которые просто смотрят матч. Другое дело — аналитики, которые ежедневно проводят анализы тактических решений футбольных клубов.

При частном просмотре футбола мужчиной у женщины возникает не только чувство ревности, но и злости, поскольку он опускает много действий по дому. В итоге ненависть женщины к спорту превращается в настоящую проблему. Она может посчитать, что спорт важнее ее и имеет большее значение, почувствовать себя ненужной и нелюбимой.

Естественно, когда мужчина смотрит футбол, женщине кажется, что он просто игнорирует ее и не хочет заниматься приоритетными делами. В таких случаях решение сводится к одному — к ссорам и недопониманием. Тем не менее, большая проблема заключается в ревности женщин. Им кажется, что мужчина готов променять спорт на важные и нужные для женщины дела.

Психологи советуют принять просмотры футбола мужчин, поскольку это носит весьма большую значимость, как для женщин сериалы или любимые фильмы. Как было сказано, основная причина начинается с воспитания. С другой стороны, женский футбол набирает большую популярность с 2016 года.

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Почему большинство женщин не любит футбол?
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