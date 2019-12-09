Игроки совести: когда политика вторглась в футбол (часть 2)

Игроки совести: когда политика вторглась в футбол (часть 1)

Гол в пустые ворота и переворот в Чили

В 1974 году ЧМ принимала Западная Германия. В одном из матчей плей-офф сошлись сборные СССР и Чили, которые боролись за место на турнире. Незадолго до первой игры в Чили свергли правительство, и к власти пришел Аугусто Пиночет.

Первая игра проводилась в Москве, но наша сборная отыграла вничью. Сборная Чили, таким образом, получила некоторое преимущество: понятно, что дома играть (и выигрывать) проще. Но вторая игра так и не состоялась: из-за достаточно жесткого подавления сторонников старой власти, для которого использовался в том числе предназначавшийся для игры стадион, сборная СССР отказалась на нем играть из уважения к погибшим. При этом специалисты ФИФА дали разрешение на матч, и в итоге сборная Чили вышла на поле, забила гол в пустые ворота и поехала на ЧМ, оставив на страницах своей истории один из самых странных выходов из группы.

Сделка Перу и Аргентины

В 1978 году Чемпионат мира снова приехал в Аргентину. Однако у власти в стране на тот момент находилась военная хунта, что привело к множеству курьезов и драм. Так, Нидерланды собирались вообще устроить бойкот, но безрезультатно. К слову, именно в тот период закончил карьеру легендарный Йохан Кройфф — и связано ли это было с хунтой, так и осталось секретом.

Однако это были только "цветочки": так, игра Аргентина — Перу закончилась со счетом 6:0, а затем Аргентина не менее необъяснимым образом прошла Бразилию. Финал был для Аргентины простым — победа на Голландией сделала сборную страны пятой командой, выигравшей домашний чемпионат.

И все бы ничего, но в 2012 году бывший сенатор Перу Хенаро Ледесма признался, что с Аргентиной у них была сделка. Благодаря тому, что аргентинская сторона приняла 13 перуанских политзаключенных, сборная Перу "слила" им матч и позволила выйти в финальные этапы турнира.

Один голос решил все: Мандела против Шредера

Примерно с начала 2000 годов футбольные страсти, связанные с политикой, стали носить более "подковерный" характер: подтасовка голосов при выборе стран, принимающих турнир, скандалы, связанные с "договорными" матчами и прочие подобные вещи стали в какой-то момент обыденностью. Но открыл эту "эпоху" невероятный скандал, случившийся как раз в 2000 году.

Комитет ФИФА должен был решить, кто примет турнир 2006 года. В то время президентом организации был Зепп Блаттер, и он считал, что выиграет Южная Африка (а сам он при этом станет бороться за Нобелевскую премию мира, поскольку там только-только кончился апртеид). Но в комитете была достаточно большая группа людей, планирующих голосовать за Германию.

Ожидалось, что голоса специалистов разделятся примерно поровну. Но Чарльз Демпси, президент Федерации Новой Зеландии, необъяснимым образом исчез и не пришел голосовать, и именно отсутствие его голоса позволило провести турнир в Германии (12 — 11 в ее пользу).

Журналист Эндрю Дженнингс, написавший книгу "Грязная игра: раскрытие скандала в ФИФА", утверждает, что Демпси просто подкупили, дав ему 250 000 долларов за то, чтобы он не пришел. Сам Демпси позже скажет, что на него давили как канцлер Германии Герхард Шредер, так и президент ЮАР Нельсон Мандела, и в итоге он просто сорвался. А закончилось все прозаично: Блаттер все-таки провел турнир в Южной Африке спустя четыре года, но Нобелевской премии мира так и не получил.