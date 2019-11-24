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Автор Владан Джурич

История крав-мага: изобретение израильских спецслужб

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Крав-мага - это известная система рукопашного боя, созданная в Израиле. Специалисты рассказали о подлинной истории возникновения крав-мага.

Создателем уникальной системы боя считается Ими Сдэ-Ор (Лихтенфельд), выходец из семьи венгерских евреев. Он родился в Будапеште и уже с детства начал заниматься боксом. Помимо этого, в юном возрасте Ими занимался гимнастикой и единоборствами.

В конце 1920-х спортсмен завоевал титул чемпиона Словакии по борьбе на юношеском турнире. Спустя год он стал победителем того же турнира, но уже среди взрослых. Кроме борьбы юноша занимался боксом и гимнастикой, где также сумел достичь больших результатов. В конце 30-х Ими уже входил в список лучших спортсменов Словакии.

Примерно в середине 1930-х начали наращивать влияние фашистские группировки. В то время Ими пришлось нелегко, и он возглавил сопротивление, набрав молодых бойцов, боксеров и других спортсменов. Желающих вступить в ряды Ими было достаточно много.

Сопротивление постоянно участвовало в уличных драках с фашистскими группировками. Ими прошел через сотни столкновений за несколько лет. Используя опыт уличных драк, где не было правил, Ими разработал основу крав-мага.

Позже спортсмен покинул Словакию из-за напряженной ситуации и отправился в Палестину. Спустя два года молодому человеку удалось добраться до конечного пункта назначения. В ходе своего путешествия Ими чудом сумел пережить кораблекрушение.

В Палестине Ими попал в неофициальную военную организацию - Хагану. Там он стал руководителем и тренером рукопашного боя для военных лиц. Ближе к 50-ым, когда Израиль получил независимость, став полноценным государством, Ими стал официальным руководителем подразделения по рукопашному бою в армии страны.

Примерно 20 лет Ими работал в армии Израиля. Лихтенфельд продолжал оттачивать свое мастерство, разрабатывая собственные техники рукопашного боя. Позже он интегрировал в существующую систему элементы рукопашного боя, которые он встречал во время уличных драк в Словакии.

Ближе к 70-м годам появилась крав-мага, которую преподавали уже многие специалисты. К сожалению, официального статуса система обороны не получила, и поэтому в ней не было рангов и статусов.

Позже благодаря усилиям Ими и других мастеров была создана Израильская Ассоциация крав-мага, которая увеличила популярность уникальной системы рукопашного боя. К 80-м годам о крав-мага узнали иностранные специалисты. После этого были открыты первые школы крав-мага в США.

В начале 80-х уникальная система боя применялась для обучения ФБР, а с середины 80-х стала применяться для обучения полицейских. Сегодня же крав-мага считается обязательной дисциплиной в израильской армии.

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