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Автор Владан Джурич

75-летняя бабушка жмет штангу наравне с качками

Спорт print

Американке с ирландскими корнями Айрис Дэвис исполнилось уже 75 лет. Однако, несмотря на это, она профессионально занимается бодибилдингом и получила несколько наград, выиграв соревнования в таком почтенном возрасте. 

Свой день рождения Айрис отметила, демонстрируя подтягивания на турнике. Она сделала более 20 подтягиваний и считает это абсолютно нормальным явлением. В спортзале она мотивирует других спортсменов заниматься спортом, говоря одну важную фразу: «Если я могу, то и ты сможешь».

Ранее в 60-е годы прийти в спортзал женщинам было просто невозможно. Позже Айрис доказала всему миру, что женщина в любом возрасте может заниматься спортом. Ирландка продолжает тренировать и учить других бодибилдеров, в том числе и мужчин.

Сейчас Айрис живет в австралийском городе Мельбурне. Но родилась спортсменка в Ирландии, в большой семье, где она была одной из 14 детей. В 16 лет Айрис переехала в столицу Англии. Буквально через год она вышла замуж. После свадьбы ее жизнь кардинально изменилась - в возрасте нескольких месяцев умер ее первый ребенок. Через некоторое время Айрис успела забеременеть повторно, но через год скончался ее муж.

Когда единственному ребенку Айрис исполнилось полгода, они вместе с сыном отправились в Соединенные Штаты. Там Айрис и познакомилась с бодибилдингом.

После череды неудач Айрис находилась в сильной депрессии и однажды решила зайти в спортзал. Она была удивлена тому, что ее впустили в зал, поскольку в те времена тренироваться в спортзале было разрешено только мужчинам.

Тренировки помогали девушке отвлечься. Айрис не хотела становиться профессиональной спортсменкой, но продолжала тренироваться, черпая в этом жизненный смысл и дополнительную энергию. Спортивный зал стал для Айрис вторым домом. По словам спортсменки, в спортзале она никогда не чувствовала себя грустно.

Только спустя 30 лет Айрис решила попробовать себя в профессиональных соревнованиях. Тогда она заняла второе место, соревнуясь на одном подиуме вместе с мужчинами-бодибилдерами. После такого результата спортсменка стала чаще участвовать в различных соревнованиях и конкурсах.

Практически на всех мероприятиях она была старше других участников. Судьи чаще всего были на ее стороне, поэтому она нередко занимала первые места. Кроме спортивных достижений у Айрис есть и другие заслуги. Так, например, она помогла полицейским поймать убегающего преступника.

Сейчас Айрис работает личным тренером, но и сама не забрасывает тренировки. Спортсменка признается, что спорт спас ей жизнь и помог пережить труднейшие времена.

Темы штанга старость тренировки айрис дэвис
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