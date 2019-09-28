Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Командные виды Одиночные виды История Фигурное катание
Автор Анна Стрельцова

Полный гид по основным видам силы. Часть первая

Спорт print

 Силовые тренировки являются применением в жизни второго закона Ньютона, показывающего, как сила определяется в качестве продукта ускорения массы. Если рассматривать силу с позиции физиологии, то она является возможностью запускать в работу моторные единицы мышцы и находящиеся рядом с ними мышечные волокна для увеличения силы, чтобы точно достичь желаемого результата. Темп нарастания силы зависит от эффективности и скорости, с которой данные моторные мышцы входят в работу. Чтобы она быстро и четко включались в процесс тренировки, нужно следить за равным участием в ней координации внутри мышц и другой - межмышечной координации - когда мышцы работают слаженно и зависят друг от друга.

Для каждой цели есть своя силовая стратегия, её стоит придерживаться при составлении плана тренировок. Например, работа с тяжелыми весами в медленном темпе приведет человека к одной цели, а выбор легких весов и скоростных тренировок позволит развить иной вид силы. Чем отличаются основные виды силы, как выбрать подходящий?

Функциональная сила

Под ней понимают умение и возможность человека использовать приобретенную силу в условиях повседневной жизни. Обычная силовая тренировка чаще всего имеет главную цель - произвести как можно большее количество сокращений мышечной ткани для точного перемещения веса в определенной плоскости. А в привычных жизненных ситуациях человек часто сталкивается с необходимостью перемещать тяжелые предметы в различных плоскостях. Данный вариант отлично подойдет тем, кто хочет развить силу для использования её в обычной жизни. Развитие функциональной силы позволит снизить риск получения травмы, мышцы будут становится более упругими и сильными. Человек почувствует, что его продуктивность в повседневной активности начинает быстро расти.

Чтобы начать развивать данную силу, стоит включить в тренировочный план упражнения, позволяющие перемещать вес в различных плоскостях. Нужно останавливаться на использовании гантель, специальных мячей и тренажеров, состоящих из блоков.

Силовая выносливость

К ней относят способность следить за мышечными сокращениями и усилиями на протяжении длительного времени. Если говорить кратко, то многие специалисты просто называют это выносливость. Но множество источников, рассказывающих о наборе массы, относят данный вид конкретно к типам силы. Выносливость человека формируется из количества поставляемого кислорода и различных важных для организма веществ к работающей мышечной ткани с уходом от ненужных отходов метаболизма. Силовая выносливость поможет в разы улучшить аэробную эффективность мышц. Так же данный вид силы может помочь и в развитии силы, направленной на выполнение привычных дел.

Для развития силовой выносливости нужно определиться в видом спорта или начать совмещать сразу несколько из видов физической активности - так и поступают триатлонисты. Выносливость будет расти при длительных тренировках, направленных на увеличение анаэробной нагрузки.  Можно делать изолирующую работу и использовать различные веса для проработки конкретных мышц.

Продолжение следует...

Темы сила тенировки выносливость
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Рожденные 29 сентября. Гороскоп
Здоровье
Остеосаркома - первичная злокачественная опухоль костей и ее типы
Гость рубрики
Священник: в Екатеринбург должна вернуться историческая справедливость
Новости Все >
Ученые: старение может препятствовать развитию рака
Киргизия предложила России изменить лимит на денежные переводы
Из загоревшегося общежития МПГУ в Москве эвакуировали около 700 человек
На министра финансов Забайкалья завели дело за налоговые преступления
Бочкарева назвала ложью сообщения о ее задержании с кокаином
Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика
Зурабишвили положительно оценила встречу глав МИД России и Грузии
Украинские журналисты возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского
"Нафтогаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
Шотландские ученые признали молоко лучшим средством от обезвоживания
Последние материалы
Рожденные 29 сентября. Гороскоп
Остеосаркома - первичная злокачественная опухоль костей и ее типы
Священник: в Екатеринбург должна вернуться историческая справедливость
Ученые: старение может препятствовать развитию рака
Геополитик: патриотов загоняют в оппозицию
Киргизия предложила России изменить лимит на денежные переводы
Как усыновить ребенка? Личный опыт
Политолог: как спишут Порошенко
Из загоревшегося общежития МПГУ в Москве эвакуировали около 700 человек
Нанотехнологии стимулируют исследования по трансплантации стволовых клеток
Популярное
Бывший СССР
Эксперт: Минск не простит смех Зеленского над шуткой об усах Лукашенко

Действующий президент Белоруссии не любит, когда его высмеивают.

Эксперт: Минск не простит смех Зеленского над шуткой об усах Лукашенко
"Аэрофлот" ушел в крутое пике
Экономика
"Аэрофлот" ушел в крутое пике
Здоровье и профилактика
В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию
Волейбол. Новости
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Соломон Соловьев Рожденные 29 сентября. Гороскоп Соломон Соловьев Василий Амирджанов Праздники приговорили к регуляторной гильотине Василий Амирджанов Константин Кузнецов Профессор Каплан: "Нейроинтерфейса у Илона Маска пока еще нет" Константин Кузнецов
Комментарии
Киргизия предложила России изменить лимит на денежные переводы
Тайны генеалогии президента Путина
Киргизия предложила России изменить лимит на денежные переводы
Геополитик: патриотов загоняют в оппозицию
В минздраве отметили необходимость запрета курения на балконах
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Бочкарева назвала ложью сообщения о ее задержании с кокаином
Военный эксперт: Россия не будет ждать удара по Калининграду, а ответит превентивно
Американский журналист призвал NASA не пускать Россию на Луну
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Бочкарева назвала ложью сообщения о ее задержании с кокаином
Экозащитница прогуляла школу и отчитала мировых лидеров
Киргизия предложила России изменить лимит на денежные переводы
Какая машина подходит по знаку Зодиака
Украинские журналисты возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского
Американский журналист призвал NASA не пускать Россию на Луну
Американский журналист призвал NASA не пускать Россию на Луну
C 1 октября в России запрещается курить на балконах
Из загоревшегося общежития МПГУ в Москве эвакуировали около 700 человек
Бочкарева назвала ложью сообщения о ее задержании с кокаином
C 1 октября в России запрещается курить на балконах
История и современность
Четыре интересных факта о жизни странных британцев
Четыре интересных факта о жизни странных британцев
Тайна нашей закодированной ДНК
Тайна нашей закодированной ДНК
Представители армии Белоруссии приедут на учения НАТО в Латвии
Представители армии Белоруссии приедут на учения НАТО в Латвии
США выразили согласие на продажу Польше 32 истребителей F-35
США выразили согласие на продажу Польше 32 истребителей F-35
Комплекс "Бастион" впервые выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс"
Комплекс "Бастион" впервые выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс"
Япония призналась в слежке за армией России на Дальнем Востоке
Япония призналась в слежке за армией России на Дальнем Востоке
Почему Бернард Шоу пугал Запад русским Белым Медведем
Почему Бернард Шоу пугал Запад русским Белым Медведем
Татьяна Харлова: как любовь Емельяна Пугачева обернулась трагедией
Татьяна Харлова: как любовь Емельяна Пугачева обернулась трагедией
Россия собрала "море золота" на случай ЧП
Россия собрала "море золота" на случай ЧП
Разрушенный энергоблок Чернобыля сняли изнутри
Разрушенный энергоблок Чернобыля сняли изнутри
Фотогалереи
Красиво ездить не запретишь 8 Фото Красиво ездить не запретишь
Главные скряги Голливуда 8 Фото Главные скряги Голливуда
Сказочные враги русских героев 7 Фото Сказочные враги русских героев
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Безграничные возможности человеческого организма 7 Фото Безграничные возможности человеческого организма
Домашнее
Главные заблуждения о появлении аллергии у детей
Четыре продукта, которые нужно включить в рацион при повышенном холестерине
Способы избавиться от бессонницы и восстановить режим
Женщинам особенно полезны лук и чеснок: риск рака молочной железы снижается на 67%
Громкий храп говорит об обструктивном апноэ сна
Инфекция мочевыводящих путей у ребенка: как выявить и не запустить
Вальпроевая кислота - противосудорожное средство, которое может повредить печень и поджелудку
Пять признаков хорошего стоматолога
Какие симптомы говорят о том, что в груди "завелись" филлоидные опухоли
Какие симптомы говорят о том, что в груди "завелись" филлоидные опухоли
Демпинг-синдром как серьезное осложнение операций на ЖКТ
Демпинг-синдром как серьезное осложнение операций на ЖКТ
Популярные бьюти-лайфхаки, которым лучше не доверять
Популярные бьюти-лайфхаки, которым лучше не доверять
Каким должен быть макияж для собеседования
Каким должен быть макияж для собеседования
Больной актрисе Анастасии Заворотнюк дали новый шанс
Больной актрисе Анастасии Заворотнюк дали новый шанс
55-летняя Ветлицкая поразила поклонников стройной фигурой и молодостью
55-летняя Ветлицкая поразила поклонников стройной фигурой и молодостью
Участница «Дома-2» Алена Рапунцель забеременела за 2 млн рублей
Участница «Дома-2» Алена Рапунцель забеременела за 2 млн рублей
Самые вредные бьюти-советы
Самые вредные бьюти-советы
Избавляем дом от тараканов раз и навсегда. Часть 2.
Избавляем дом от тараканов раз и навсегда. Часть 2.
Идеи для организации домашней мастерской
Идеи для организации домашней мастерской
Забавные фото
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Российское Заполярье глазами художника 9 Фото Российское Заполярье глазами художника
Чем "провинились" карликовые государства 8 Фото Чем "провинились" карликовые государства
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ