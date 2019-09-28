Полный гид по основным видам силы. Часть первая

Силовые тренировки являются применением в жизни второго закона Ньютона, показывающего, как сила определяется в качестве продукта ускорения массы. Если рассматривать силу с позиции физиологии, то она является возможностью запускать в работу моторные единицы мышцы и находящиеся рядом с ними мышечные волокна для увеличения силы, чтобы точно достичь желаемого результата. Темп нарастания силы зависит от эффективности и скорости, с которой данные моторные мышцы входят в работу. Чтобы она быстро и четко включались в процесс тренировки, нужно следить за равным участием в ней координации внутри мышц и другой - межмышечной координации - когда мышцы работают слаженно и зависят друг от друга.

Для каждой цели есть своя силовая стратегия, её стоит придерживаться при составлении плана тренировок. Например, работа с тяжелыми весами в медленном темпе приведет человека к одной цели, а выбор легких весов и скоростных тренировок позволит развить иной вид силы. Чем отличаются основные виды силы, как выбрать подходящий?

Функциональная сила

Под ней понимают умение и возможность человека использовать приобретенную силу в условиях повседневной жизни. Обычная силовая тренировка чаще всего имеет главную цель - произвести как можно большее количество сокращений мышечной ткани для точного перемещения веса в определенной плоскости. А в привычных жизненных ситуациях человек часто сталкивается с необходимостью перемещать тяжелые предметы в различных плоскостях. Данный вариант отлично подойдет тем, кто хочет развить силу для использования её в обычной жизни. Развитие функциональной силы позволит снизить риск получения травмы, мышцы будут становится более упругими и сильными. Человек почувствует, что его продуктивность в повседневной активности начинает быстро расти.

Чтобы начать развивать данную силу, стоит включить в тренировочный план упражнения, позволяющие перемещать вес в различных плоскостях. Нужно останавливаться на использовании гантель, специальных мячей и тренажеров, состоящих из блоков.

Силовая выносливость

К ней относят способность следить за мышечными сокращениями и усилиями на протяжении длительного времени. Если говорить кратко, то многие специалисты просто называют это выносливость. Но множество источников, рассказывающих о наборе массы, относят данный вид конкретно к типам силы. Выносливость человека формируется из количества поставляемого кислорода и различных важных для организма веществ к работающей мышечной ткани с уходом от ненужных отходов метаболизма. Силовая выносливость поможет в разы улучшить аэробную эффективность мышц. Так же данный вид силы может помочь и в развитии силы, направленной на выполнение привычных дел.

Для развития силовой выносливости нужно определиться в видом спорта или начать совмещать сразу несколько из видов физической активности - так и поступают триатлонисты. Выносливость будет расти при длительных тренировках, направленных на увеличение анаэробной нагрузки. Можно делать изолирующую работу и использовать различные веса для проработки конкретных мышц.

Продолжение следует...