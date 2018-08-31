Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество » Практика
Как заработать Как отстоять права Как отдохнуть
Автор Дарья Касьянова

Грибное обострение. Необычные блюда

Общество » Практика » Как отдохнуть

Конец лета и начало осени — это не только подготовка детей к школе, это самый-самый грибной сезон. Согласитесь, бродить с корзинкой по лесу гораздо приятнее, чем с уставшим ребенком по магазинам с канцелярией. Кроме того, еще и в продаже появляется огромное количество самых разнообразных грибов. Наверное, поэтому у нас в ванной оседает их порой столько, что смотреть тревожно. В трудные моменты, когда картошка с грибами уже не радует, а солить устали… "Правда.Ру" и лучшие шеф-повара России приходят на помощь!

Грибное обострение. Необычные блюда. паста орзо

Начнем с простого. Всего лишь заменим привычную жареную картошку на макароны… и выйдет паста. Итак, паста орзо с лисичками от бренд-шефа паба Bruxelles Александра Ишова.

Ингредиенты на одну порцию

Паста орзо — 80 г

Сливки 33% — 100 г

Лисички свежие — 100 г

Сыр Пекорино Романо — 30 г

Вино — 20 г

Лук шалот — 20 г

Лук чивис — 5 г

Тимьян — 2 г

Соль по вкусу

Приготовление

Лисички промываем, обсушиваем, обжариваем с добавлением лука шалот и белого вина. В кипящей воде варим орзо до состояния al dente. Добавляем пасту к жареным лисичкам (в ту же сковородку, где их жарили), заливаем сливками, приправляем тимьяном и доводим пасту до готовности. Солим и посыпаем тертым сыром Пекорино Романо. Украшаем мелко нарезанным луком чивис.

Грибное обострение. Необычные блюда. камо соба

А если под рукой оказались не лисички, а вешенки, то самое время для рецепта от ресторана "Макото". Называется блюдо "Камо соба", и это гречневая лапша соба, обжаренная с утиной грудкой, вешенками и овощами в соево-устричном соусе, с нори и кунжутом. Ингредиенты шеф вписал сразу в способ приготовления, нам осталось его просто процитировать.

Приготовление

Соба лапшу (50 г) варим четыре минуты, параллельно нарезаем утиную грудку (50 г), 15-20 г вешенок, 10-15 г морковки, 10-15 г лука порей, 2 г корня имбиря, 2 г чеснока.

Разогреваем сковороду с кунжутным маслом, жарим на ней утку 1,5 минуты, добавляем овощи, потом имбирь, чеснок, перемешиваем. Затем добавляем лапшу и соус устричный, сладкий рисовый уксус и соевый соус. Доводим по вкусу и выкладываем в тарелку.

Грибное обострение. Необычные блюда. салат с лисичками

Для любителей диетического питания мы нашли парочку рецептов интересных салатов с грибами. Например, салат из цыпленка с лисичками из Гастроцентра "Зарядье" от шеф-повара Павла Петухова.

Ингредиенты

Черри — 120 г

Огурцы соленые — 40 г

Горчица дижонская — 7 г

Горчица зернистая — 10 г

Гранат зерна — 5 г

Орех грецкий сиропе — 20 г

Масло ароматное — 15 г

Петрушка — 20 г

Листья сельдерея — 20 г

Уксус винный белый — 10 г

Соус сациви — 80 г

Куриная грудка — 40 г

Лисички — 30 г

Бекон — 30 г

Ингредиенты для соуса сациви

Орех грецкий — 150 г

Вода питьевая — 150 г

Чеснок чищенный — 6 г

Паприка — 1 г

Перец розовый — 1 г

Соль — 2 г

Приготовление соуса

Все ингредиенты перебить в блендере до однородной массы.

Приготовление блюда

На сковороде обжарить лисички вместе с беконом и отварным мини-картофелем до готовности. После добавить куриную грудку, соленые огурцы, нарезанные соломкой и заправить уксусом, горчицей и ароматным маслом. Выложить в центр тарелки соус сациви, на него выложить заправленный салат, рядом положить листья петрушки и сельдерея, украсить грецкими орехами и зернами граната.

А с рыбой когда-нибудь грибы сочетали? Нет? Самое время.

Грибное обострение. Необычные блюда. салат с тунцом

Салат с тунцом, опятами и мармеладным яйцом от шеф-повара ресторана "Облака" Антона Магдюка.

Ингредиенты

Фасоль армянская стручковая — 30 г

Опята свежие — 50 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Томаты бакинские — 50 г

Картофельное пюре — 70 г

Тунец — 60 г

Имбирь свежий — 5 г

Орехи микс (грецкий, фундук, фисташка, кедровый) — 10 г

Масло сливочное — 10 г

Соевый соус — 10 г

Микс-салат — 40 г

Мед — 10 г

Ингредиенты для соуса

Говяжья вырезка — 50 г

Бульон куриный — 100 г

Репчатый лук — 30 г

Соль/перец — 5 г

Приготовление

1. Для соуса понадобится 50 г говяжьей вырезки, 30 г репчатого лука, 100 г куриного бульона. Все вместе проварить до готовности, посолить, поперчить и пробить блендером.

2. Приготовить маринад для тунца, смешав имбирь (предварительно порезанный), кинзу, соевый соус и мед.

3. Тунец оставить в маринаде на 20 минут, затем обжечь горелкой, тунец готов.

4. Запечь один картофель в мундире, очистить и сделать из него пюре, добавив молоко и сливочное масло.

5. Опята обжарить на сливочном масле с добавлением соевого соуса.

6. Для бланширования фасоль необходимо опустить в кипяток на 30 секунд, а затем сразу же в ледяную ванну (миску со льдом), так фасоль останется хрустящей.

7. Томаты бакинские произвольно порезать.

8. Куриное яйцо отварить при температуре 65 градусов 30 минут. Очистить. При таком способе приготовления желток останется сырым, но не растечется.

9. Орехи (микс) мелко нарубить ножом.

10. Сервировка/сборка:

— на дно тарелки выложить три сформированных кнели картофельного пюре;

— затем микс-салат смешать с томатом, жареными опятами, бланшированной фасолью, соусом и выложить на картофельные кнели;

— рядом сделать подушку из рубленого ореха и выложить на нее готовое яйцо;

— тунец порезать произвольно и разместить на салатных листьях, посыпать рубленым орехом.

И что за осень без пирожков с грибами? Следующий рецепт мы записали прямо в солнечном Сочи, в ресторане "Хмели&Cунели", у шеф-повара Гарика Манукяна. Итак, сочинский открытый пирог.

Ингредиенты на четыре порции

Для приготовления теста

Мука пшеничная — 500 г

Теплая вода — 280 мл

Соль — 8 г

Мацони — 50 г

Яйца куриные — 2 шт.

Масло растительное — 15 г

Сахар — 10 г

Для приготовления начинки

Шампиньоны — 200 г

Куриное филе — 100 г

Лук репчатый — 60 г

Масло растительное -20 г

Соль — 10 г

Черный перец молотый — 2 г

Сливки — 100 г

Яйцо — 1шт

Приготовление

Тесто: соль растворить в воде, добавить муку, мацони, яйца, масло растительное и сахар и перемешать до однородной массы. Накрыть пленкой и оставить на полчаса при комнатной температуре.

Начинка: шампиньоны, лук репчатый и филе нарезать мелким кубиком. Обжарить лук на среднем огне, добавить шампиньоны и обжарить еще в течение десяти минут. Куриную грудку варить до готовности (20 минут) и соединить с обжаренными овощами и шампиньонам. В конце добавить сливки, соль, перец, довести до кипения и снять с огня.

Сделать шарики из теста (каждый — 200 г). Раскатать диаметром 25-28 сантиметров. Смазать тесто взбитым яйцом и сверху выложить начинку ровным слоем по всей поверхности и оставить от края один самтриметр. Запекать в духовке при температуре 210 градусов в течение 15 минут.

Грибное обострение. Необычные блюда. древесные грибы

Ну а если в лесу вам подвернулась только старая коряга, обросшая древесными грибами, пора обратиться к шефу ресторана "Китайские новости" и приготовить, например, древесные грибы с ягодами годжи.

Ингредиенты на одну порцию (150 г)

Древесные грибы замоченные — 100 г

Сычуанский перец зеленый/красный — 1 г

Соевый соус светлый — 15 г

Уксус черный / рисовый белый — 15 г

Ягоды годжи — 3 г

Сахар — 10 г

Приготовление

Древесные грибы замочить в холодной воде на 30 минут. После замачивания ошпарить в кипящей воде две минуты.

Заправка

Соевый соус смешать с уксусом и добавить сахар, добавить молотый сычуаньский перец.

Древесные грибы заправить соусом и ягодами годжи и мариновать 30 минут. Сервируем в тарелку. Приятного аппетита!

Идеально как гарнир с рисом и как закуска к водке.

США решились на резкую эскалацию в отношениях с Китаем США решились на резкую эскалацию в отношениях с Китаем

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы еда грибы рецепты блюда из грибов
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отдохнуть
Грибное обострение. Необычные блюда
Криптобиржи
Рынок восстанавливается: биткоин растёт до $7,000
Политика
Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все
Новости Все >
Названа самая полезная диета для пенсионеров
4 криптобиржи создают cтаблкоин для интеграции интернет-торговли
Австралия компенсирует недостаток работников смарт-контрактами
Дольщиков ЖК "Терлецкий парк" занесут в реестр кредиторов﻿
Никто Качиньского не взрывал: СК опроверг подрыв Ту-154
Пресня лидирует по ставкам аренды элитного жилья
Что власть приготовила россиянам с 1 сентября
Дольщиков Urban Group ждут судебные тяжбы — эксперты
Раскрыты детали масштабных учений российского флота в Средиземноморье
Ученые рассказали о скорой климатической точке невозврата
Сейчас читают
Тайные общества, о которых никто не знает
Человек
Тайные общества, о которых никто не знает Видео 
В НАТО завелся предатель - Турция
Ближний Восток
В НАТО завелся предатель - Турция Видео 
Профессор Михаил Глубоковский: "Когда лососи идут на нерест..."
Чаепития в Академии
Профессор Михаил Глубоковский: "Когда лососи идут на нерест..."
Читательский топ
Как из-за реформы от Путина уходят избиратели
Олимпийский чемпион призвал выгнать Россию с позором из спорта
Названы преемники: СМИ рассказали про отставку глав МВД и ФСБ
Лавров: Минобороны России предупредило США о войне из-за Сирии
СМИ: пользователей WhatsApp ждут серьезные неприятности
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев

Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял.

Куда на самом деле пропадал Дмитрий Медведев
Дело к войне: Москва и США обменялись ультиматумами по Сирии
Ближний Восток
Дело к войне: Москва и США обменялись ультиматумами по Сирии
Кремль
Как из-за реформы от Путина уходят избиратели
Евросоюз
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Украина
Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией

Украинский лидер Петр Порошенко ожидает от МИД документы, чтобы начать процедуру разрыва соглашения о дружбе с Москвой.

Порошенко начал процедуру полного разрыва с Россией
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Евросоюз
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Кремль
Как из-за реформы от Путина уходят избиратели
Политика
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Сибирь
Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии

Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.

Студентам присвоят офицерские звания без службы в армии
"ВКонтакте" и "Одноклассники" перестали доверять "Единой России"
Соцсети
"ВКонтакте" и "Одноклассники" перестали доверять "Единой России"
Кремль
Как из-за реформы от Путина уходят избиратели
Кошелек
Обнаружен вариант, который спасет пенсионную систему
Дарья Касьянова Грибное обострение. Необычные блюда Дарья Касьянова Соломон Соловьев Кто еще спал с Матильдой? Соломон Соловьев Василий Амирджанов США и Россия разыграют идлибский эндшпиль Василий Амирджанов
Комментарии
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
США решились на резкую эскалацию в отношениях с Китаем
Воронежский десантник проклял "Единую Россию" абсолютной анафемой
Воронежский десантник проклял "Единую Россию" абсолютной анафемой
Как из-за реформы от Путина уходят избиратели
Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все
Матрица немецкой толерантности дала сбой
Коллектор жестоко избил оперную певицу за чужой долг
Рассекречено: Ельцин отчитывался Клинтону и клянчил деньги
Как из-за реформы от Путина уходят избиратели
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Названы причины, почему Европе нельзя отказаться от "Северного потока - 2"
Лавров: Минобороны России предупредило США о войне из-за Сирии
Путин о пенсионной реформе: с чем прощаемся, что получим
Как из-за реформы от Путина уходят избиратели
Это вам не СССР: в 2019 году цены взлетят на все
Матрица немецкой толерантности дала сбой
Как из-за реформы от Путина уходят избиратели
Русский немец скончался в Германии после драки с беженцами
Как из-за реформы от Путина уходят избиратели
Рассекречено: Ельцин отчитывался Клинтону и клянчил деньги
Евросоюз
Матрица немецкой толерантности дала сбой

События в немецком Хемнице могут стать сигналом к восстанию против мигрантов для других земель Германии, а потом лишить и другие страны маски толерантности.

Матрица немецкой толерантности дала сбой
Выхода нет: как Турцию нагнут через Европу
Ближний Восток
Выхода нет: как Турцию нагнут через Европу
Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций?
Ближний Восток
Сдаст ли Путин Иран за Украину и отмену санкций?
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Прибалтика
НАТО учится подавлять жителей Латвии
Адвокат Трампа предрек революцию в США
США и Канада
Адвокат Трампа предрек революцию в США
Маккейн завещал России санкции
США и Канада
Маккейн завещал России санкции
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США и Канада
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
США пригрозили санкциями всем несогласным
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ