Чтобы помнили: алкоголь на корпоративах станет платным

В этом году на Западе многие будут встречать Новый год по-новому. На вечеринках появятся камеры видеонаблюдения и приглашенные со стороны наблюдатели. Попойки и оргии отменяются из-за громких сексуальных скандалов.

Согласно опросу, проведенному чикагской консалтинговой фирмой Challenger, Gray & Christmas, в этом году только 49% компаний планируют подавать алкоголь на своих новогодних корпоративах. В прошлом году таких компаний насчитывалось 62%. Это был самый высокий показатель за прошедшее десятилетие, когда фирма проводила свои опросы.

Американские художественные фильмы часто изображают офисные вечеринки как разнузданные вакханалии. Однако даже не выходящие за рамки приличия корпоративы могут быть осложнены тем, что при неумеренном употреблении горячительных напитков сотрудники, обычно не нарушающие на работе правила, могут пренебречь ими.

Новогодний корпоратив: не пытайтесь это повторить

Daily Mail приводит слова Эда Йоста (Ed Yost), менеджера по связям с персоналом и управлению человеческими ресурсами: "Как только вы употребляете алкоголь в нерабочее время, вы теряете свои скрепы. Предполагается, что это менее формальная, более социальная среда. Некоторые люди вечером в пятницу или субботу будут пить больше, чем обычно, потому что это время для бесплатной выпивки".

Как сообщает Huffington Post, американская компания Vox Media, занимающаяся цифровыми медиа, в этом году не планирует бесплатного бара на новогодней вечеринке и вместо этого предоставит сотрудникам два билета, на которые они смогут купить алкоголь. По сравнению с прошлыми годами у них будет меньше возможностей утолить свой аппетит.

Опрос Bloomberg Law показал, что подобные меры предосторожности являются общераспространенными. В то время как в большинстве компаний просят барменов, службу безопасности или даже отдельных сотрудников следить за тем, сколько выпивают участники корпоратива, другие ограничивают количество бесплатного алкоголя или время, когда он доступен. У некоторых фирм вместо бесплатных баров имеются точки, где можно расплатиться своими деньгами.

Вот это профессионалы: на корпоративах больше всех пьют строители, а веселятся - продавцы

Фото по теме 8 Фото Весело, весело встретим Новый год!

Американская Национальная федерация независимого бизнеса помимо этих мер рекомендует вообще не проводить корпоративы и придерживаться этого правила на протяжении нескольких лет.

С превеликим удовольствием Эд Йост отмечает, что всегда получал много запросов на консультации по планированию и управлению новогодними корпоративами, но в этом году их стало неизмеримо больше.

Взахлеб он рассказывает, как будет проходить вечеринка под его патронажем. Он так всегда поступает: патрулирует коридоры, шныряет по укромным уголкам в безлюдных местах и пытается подсматривать за людьми, застигнутыми в неподобающем положении, например, за непристойными прикосновениями или скабрезными разговорами.

Попавшихся ждут неприятности: Йост сдает их начальству, и потом с ними проводят назидательно-воспитательные беседы (это в лучшем случае).

Якутская жуть: на новогоднем корпоративе умер Дед Мороз

Данные Challenger, Gray & Christmas показывают, что около 80% компаний проведут корпоративы, как и в прошлом году. И не все намереваются вносить в устоявшуюся традицию изменения.

Так, директор по маркетингу компьютерной компании Anton Robb Group Энтони Витиелло (Anthony Vitiello) заявил, что на протяжении последних нескольких лет его фирма отмечала рождественские праздники с напитками и закусками в просторном погребе местного ресторана, и он не видит повода прерывать традицию.

"У нас не было никаких инцидентов, ни единого, я не помню, чтобы где-то произошла громкая ссора от чрезмерного поглощения алкоголя", — сказал он и добавил, что многие из его 25 сотрудников раз в месяц употребляют спиртные напитки, но он не слышал о каких-либо случаях противоправного поведения.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!