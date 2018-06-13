Хочешь получать пенсию? Поезжай в Израиль

Тема повышения пенсионного возраста сегодня на устах у всех. Одни собирались на пенсию и строили планы о времяпровождении на заслуженном отдыхе. Другие рассчитывали, что скоро бабушки и дедушки больше времени будут уделять своим внукам. Но "вечное" правительство намерено поставить на наших мечтах крест, планируя направить законопроект (а может, уже направили) о пенсионном возрасте в Госдуму.

Фото: bezformata. ru

В случае принятия законопроекта и подписания его президентом мужчины пойдут на пенсию в 65 лет, а женщинам обещают увеличить пенсионный возраст аж на восемь лет. Тот же Медведев, Голикова, Кудрин, президент Путин, с интересной формулировкой "осторожно относиться к повышению пенсионного возраста", задумали это "ж-ж-ж" неспроста. Еще несколько лет назад статистика утверждала, что 40 процентов всех смертей в России приходится на людей, не достигших 60 лет. Мужчины умирают примерно на 10-15 лет раньше женщин. Средняя продолжительность жизни мужчин — 59 лет, у женщин — 73 года. Сегодня, судя по той же Москве, где мигранты чисто визуально уже заменяют природных россиян во многих сферах нашей жизни, статистика не улучшилась. Мы мрем — и довольно рано.

Причины нашего вымирания банальны, как вся, по сути, российская экономика. Процентов десять власть имущих просто сжирают доходы или накопления оставшейся части населения страны. Они имеют триллионные доходы по зарплатам, спецприбавки, премии и, наконец, возможность бесконтрольно распоряжаться полезными ископаемыми России. В пенсионный фонд вряд ли что капает оттуда. А тут еще внуки подрастают — до стариков ли?

Но не на этом акцентируют внимание нынешние (они же и прошлые) инициаторы пенсионной реформы. Главная, по их мнению, причина повышения возрастного ценза — у страны нет денег на пенсионеров. При этом напрочь забываются многочисленные за последние годы заявления об исчезновении средств из пенсионного фонда. А сколько средств утекло за рубеж из тех же негосударственных пенсионных фондов. Пусть даже если они и крутятся здесь — денег на будущих пенсионеров нет.

О наполняемости пенсионного мешка говорят много и хорошо. Но самое простое и проверенное временем предложение о реформировании налоговой системы в России наследственные экономисты принимают в штыки. Нынешнее состояние, когда олигарх и баба Маня платят в копилку государства по десять рублей, их устраивает.

Тем не менее, деньги на пенсионеров у государства есть. Правда не на наших. Пару лет назад был ратифицирован договор между РФ и Израилем о сотрудничестве в области социального обеспечения. Акцент делался еще на советских репатриантах. Правда никто не стал уточнять, почему мы должны платить пенсии тем, кто в течение десятков лет не платил деньги ни в пенсионной фонд СССР, ни России, которая, кстати, является правопреемницей СССР.

Тогда наш богатый минтруд обрадовал тамошних пенсионеров, сообщив, что расходные обязательства России на выплаты пенсий жителям Израиля в 2017 году составят около 5,4 миллиарда рублей. А таких счастливчиков в Израиле где-то 100 тысяч человек.

И еще интересные данные — общие расходы ПФР на выплату пенсий за границу в 2015-м составили 36 миллиардов рублей. А в очередь за нашими пенсиями уже выстраивались государства — члены Евразийского экономического союза. Для нового поколения напомним — все нынешние государства Средней Азии бывшего СССР, которые почему-то практически все отказались от кириллицы, перейдя на латинский шрифт. Это так, к слову.

Впрочем не все так плохо. Многих обнадежило заявление бессменного защитника угнетенных от единороссов депутата Андрея Исаева. Социальные и трудовые вопросы — его конек. По его словам, "фракция не будет рассматривать вопрос о повышении пенсионного возраста в отрыве от поставленной президентом задачи повысить уровень жизни пенсионеров". Так что будем ждать повышения нашего благосостояния. Ну а тем, кто очень спешит его повысить, придется поехать в тот же Израиль и ждать российской пенсии там.

И хотелось бы, чтобы нынешние и будущие министры понимали: при вымирании русского населения у себя дома в России заменить их выходцами из Средней Азии не проблема. А если бросить клич, то можно за год заполнить Россию желающими покинуть теплые края Африки и Ближнего Востока. Другое дело — устроят ли этих будущих "россиян" пенсионные реформы нынешнего правительства? Как и само правительство…

Представляя депутатам договор, замминистра труда Андрей Пудов отметил, что он был подготовлен еще в 2012 году во исполнение поручения президента Владимира Путина после его встречи в Израиле с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. А в июне 2016 года документ был подписан в Москве.

Договор основан на пропорциональном принципе и предусматривает распределение финансовой ответственности договаривающихся сторон по предоставлению страхового обеспечения на пенсионные права, приобретенные на их территории. То есть и граждане Израиля, живущие на территории России, должны будут получать израильскую пенсию.

Договор подразумевает, в частности, страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, накопительные пенсии и выплаты за счет средств пенсионных накоплений, пособие на погребение, в случае трудового увечья или профессионального заболевания для тех, кто был застрахован или занят на работе в стране, предоставляющей пенсию. В этом, собственно, и состоит основной принцип договора: определение права на пенсию и ее размер будут происходить согласно законодательству той стороны, на территории которой оно было приобретено. При этом пенсии по желанию их получателя перечисляются в ту страну, где в данное время проживает пенсионер.

Что касается выплат пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, то они будут осуществляться по законодательству и за счет средств того государства, законодательство которого распространяется на застрахованное лицо. Пособия для семей с детьми являются зоной ответственности стороны, на территории которой постоянно проживают дети.

При этом договор не предусматривает выплату валоризации — доплаты тем, кто работал в советской стране до 1991 года, и фиксированной выплаты к страховой пенсии в случае проживания гражданина на территории Государства Израиль. В то время как гражданин, проживающий на территории Российской Федерации, получает пенсию в полном объеме, что включает в себя и страховую пенсию, и фиксированную выплату к страховой пенсии, и валоризацию.

"Российские пенсионеры этого не поймут"

Как сообщила на заседании член думского Комитета по международным делам Ирина Евтушенко, договор уже получил одобрение кнессета Израиля, а комитет Совета Федерации по международным делам тоже дал свой положительный отзыв на документ. "У сенаторов концептуальных возражений нет, но были замечания и опасения неопределенности финансовых последствий реализации договора. Спасибо минтруду и Андрею Пудову, который объяснил, что средства уже заложены в бюджете на ближайшие три года. В 2017 году потребуется более пяти миллиардов рублей", — сказала депутат.

Активными противниками документа выступили члены фракции ЛДПР. Алексей Диденко был возмущен предстоящим оттоком пяти миллиардов и поинтересовался, сколько всего сейчас людей получают российскую пенсию за рубежом. Пудов ответил, что порядка 292 тысячам граждан сейчас выплачивается 40 миллиардов рублей ежегодно. "А сколько другие страны перечисляют пенсионных денег в Россию", — тут же спросил Александр Шерин. Замминистра уточнил, что в России постоянно проживают 50 тысяч иностранных граждан и они получают пенсию из тех стран, откуда уехали, но ранее трудились.

Но самым многословным был либерал-демократ Антон Морозов. Он вспомнил и про единственную индексацию пенсий российским пенсионерам в феврале 2016 года, и про единовременную выплату в пять тысяч рублей в 2017 году. Морозов уверен, что российские пенсионеры не поймут такой выходки: денег нет, но на бывших граждан СССР в Израиле они почему-то нашлись. "Давайте тогда сначала проведем полноценную индексацию нашим пенсионерам, а потом всем остальным!" — предложил депутат. Он сообщил, что фракция ЛДПР вообще выступает против каких бы то ни было пенсионных выплат за рубеж. Морозов добавил, что от суммы чуть более четырех тысяч рублей (менее 100 долларов США) израильским пенсионерам будет ни жарко, ни холодно.

С этим полностью согласился Олег Нилов из "Справедливой России". Он сказал, что к договору надо бы добавить еще один, согласно которому осуществлялся бы розыск и экстрадиция в Россию крупных преступников и мошенников, которые скрываются в Израиле от преследования.

А единоросс Николай Гончар, выступая от фракции, подчеркнул, что "Единая Россия" поддерживает ратификацию этого договора. "16 февраля 1967 года Президиум Верховного Совета СССР принял решение, что выезжающие в Израиль граждане лишаются российского гражданства. Затем, 20 мая 1992 года, это решение было отменено, а в 1993 году было принято новое о том, что выезжающие в Израиль с территории России граждане сохраняют свои пенсионные права", — сделал экскурс в историю Гончар и отметил, что нынешнее возвращение не гражданам пенсионных прав — верный шаг, ведь многие из этих людей участвовали в Великой Отечественной войне и сейчас зачастую просто сводят концы с концами.

Гончара поддержал его коллега по фракции Сергей Вострецов, признавшись, что ему стыдно, что людей лишали гражданства за выбор другого места жительства. "Если человек заработал свои деньги, то он должен их получать — речь идет не о гигантских суммах", — отметил единоросс.

Где живут пенсионеры из России и СССР?

По данным Пенсионного фонда России, в 2015 году действовало 16 международных договоров, которые регламентируют отношения нашей страны с 20 государствами в пенсионных вопросах. А всего выплаты получают пенсионеры, проживающие в 121 стране мира. К концу 2015 года их число составляло до 288 тысяч человек, а к концу 2016 года составляет 292 тысячи человек.

Более 150 тысяч российских пенсионеров, которые сохранили постоянную российскую регистрацию, пенсию получают на свой счет в российских банках, остальные — в валюте конкретной страны. Правда пенсии, назначенные после 1 января 2015 года российским пенсионерам, проживающим за границей, выплачивают только на территории России и только через российские кредитные учреждения.

Пенсионеры-россияне, живущие за рубежом и получающие пенсию из России:

Германия — 96,9 тысячи человек;

Израиль — 40,5 тысячи человек;

Латвия — 21,5 тысячи человек;

США — 20,3 тысячи;

Белоруссия — 18,2 тысячи человек.

Читайте также:

Государство тряхнет старину

Пенсионная реформа: "Если хилый — сразу в гроб"?

Старость не радость: за что россиян лишают пенсии

У ПФР на себя деньги есть, на пенсионеров — нет

"На новую пенсионную формулу смотреть страшно"

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook