Штирлицы от искусства или обычные предатели?

Свершилось то, о чем так долго говорили лучшие умы человечества, — наступила другая эпоха. Весь мир, все вокруг нас и мы сами настолько сильно изменились, будто бы переместились в другую реальность. Но она оказалась совсем не такой, о которой мы мечтали. Даже сознание многих изменилось до полной потери и извращения.

Почему деятели культуры взывают к милосердию и просят даже Папу Римского вступиться за жизнь украинского режиссера Олега Сенцова, а тем временем русский журналист Кирилл Вышинский непонятно в каких условиях находится в тюрьме СБУ? Об этом рассуждали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и ее гость политолог Леонид Крутаков.

— Леонид, мир в последние годы настолько сильно изменился, что практически теперь вокруг нас какая-то новая реальность. Чем все-таки вызваны такие изменения? Накопительный эффект?

— Да, можно сказать, что так. Ведь до 1830 года мировой совокупный продукт за предыдущие 2000 лет не увеличился и в два раза, а за последние 200 лет он вырос в десять раз. Конечно, мы увеличили уровень потребления, пластиковую посуду производим, мусора просто огромное количество. У нас все вещи очень быстро идут в мусор.

Телефон всего несколько лет живет, а у некоторых — максимум, год. А потом уже не модно, не престижно. Куда все это девается? Выбрасывается. Мы живем в постоянной гонке. Хотя сегодня ничего принципиально не изменилось. Но если до модели кредитной экономики и либеральной модели прогресс мерился достижениями искусства, архитектуры, то сейчас — только прибылью.

А какой это прогресс? Вот я не понимаю. Можно ли измерить желания, радость, человеческие чувства прибылью? Я думаю, что нельзя. А труд, который продается, — это очевидная часть человеческой жизни. Ее не отнять, она приносит удовольствие или горести. Как мы закалькулируем это? Это невозможно закалькулировать.

И все определяют по средней температуре по больнице — рынку в данном случае. Очевидно, что это извращение социальных основ. Невозможно с помощью финансовых институтов и единственного экономического показателя прибыли регулировать человеческие отношения и межгосударственные тоже.

Человечество две страшные войны пережило из-за этого — Первую и Вторую мировую — и плавно въезжаем в четвертую, если посчитать еще и холодную. Но мы так и не отказываемся от этой модели. Хотя именно из-за этого, в первую очередь, растут и обостряются все беды цивилизации и людские пороки. И это видно даже в обычных новостях.

— По поводу голодовки Олега Сенцова недавно была какая-то непонятная активность — открытое письмо деятелей культуры. Вроде бы довольно приличные люди подписали его. Хотя он сидит за подготовку теракта!

— Это глупость, очевидная глупость. Вот и все.

— Татьяна Москалькова была у него и сообщила, что Сенцов находится в хорошей форме, у него нет проблем со здоровьем, как писали деятели искусств. При этом уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в колонию почему-то не попала.

Но почему-то эти же наши деятели ни словом не вспоминают, что украинские власти схватили руководителя портала РИА "Новости Украина" Кирилла Вышинского за то, что человек имеет мнение, отличное от мнения авторитарной власти. И сейчас идет серьезный разговор об обмене вот этих людей.

Да и как вообще может нормальный человек согласиться с тем, что украинские каратели расправляются самым изощренным садистским образом, вешают и расстреливают пленных ополченцев и мирных людей, в том числе была зверская казнь беременной женщины и ее мужа.

— Гуманистические границы разрушены очень серьезно. Украинцы так действуют. Конечно, я не согласен, во-первых, с тем, что надо освобождать человека за его какие-то творческие заслуги. Почему, если человек снял какой-то фильм, поставил спектакль, написал книгу или картину, а потом призывает убивать людей или готовит террористический акт, его надо прощать? Потому, что он — творческий человек?

Это он так самореализуется, что ли? Это просто глупость какая-то, по меньшей мере. Если человек принадлежит к их цеху, значит, его надо освободить. И вообще, если человек осужден, как его можно выпустить только потому, что написали письмо?! Это значит — наплевать на собственное правосудие. И не соблюдать никакие принципы разделения власти, к чему они же так долго призывали. Чего они хотят в этой ситуации?…

— Не стоит подписывать все подряд.

— Конечно, надо думать, прежде чем подписывать. Надо голову иметь на плечах, надо понимать ответственность. Если ты живешь в России, являешься ее гражданином, у тебя паспорт ее в кармане, значит, ты участник большого социального соглашения. Если ты идешь против этого социального соглашения, то вынь эту красную паспортину из штатин, положи на стол и иди выступать.

Дело в том, для них это уже не Родина, а "эта страна" — так они ее называют. Как они живут в этой стране, с этим народом? Я этого не понимаю. Кем они себя здесь чувствуют — штирлицами? Вот где реальный психологический разрыв.

Как в случае с Родченковым. Есть такое понятие — рационализация. Они всегда себе объяснят, почему они это сделали и почему они правы. Иначе человек жить не может. Он в скотину превращается моментально. А как эти живут во вражеском окружении постоянно?

— На "Эхе Москвы" люди как будто живут в какой-то своей реальности. Там недавно очень бойко комментатор сказал, что начало Великой Отечественной войны 22 июня никакого смысла и значения не имеет. Молодежь не знает, и не надо им знать это. Какой практический смысл несет это знание? Зачем им это надо? Это как-то поможет развитию их личности, их интеллектуальным способностям, карьере?…

— Мне кажется, что в последнее время, наоборот, молодежь достаточно серьезную трансформацию претерпела в другую сторону. А зачем это нужно? Чтобы оставаться человеком. Уберите у человека традиции, уберите у него историю, уберите его моральные ограничения. Это будет уже зверь. Вот что такое общество без культуры? Культура — это как система табу. И в любой культуре есть обязательные установки: заботиться о мертвых, хранить память о предках, о родителях, о погибших.

— И надо извлекать уроки из трагических событий.

— Извлекать уроки надо обязательно, это коллективный разум. Человеку Богом никогда не стать, а вот зверем он станет легко в таких условиях.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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