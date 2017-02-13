Комиссия по борьбе с лженаукой РАН наук издала меморандум против гомеопатии. То, что рекомендации этой комиссии весьма напоминают меры, предпринятые в 1940-х годах в СССР против "лженауки генетики", — еще полбеды. Хуже, что многие аргументы противников гомеопатии сомнительны с точки зрения их же собственного подхода, являясь не столько задекларированной "опорой на факты", сколько откровенной спекулятивной догматикой. Желающие могут ознакомиться с данным меморандумом на официальном сайте вышеупомянутой комиссии.
Похоже, российские "борцы со лженаукой" явно решили "быть впереди планеты всей", выдвинув проект таких мер, которые без преувеличения могут называться лишь драконовскими. Вместо американской практики возложить решение о применении якобы сомнительных лекарств исключительно на пациентов, в России предлагается запретить преподавание гомеопатии в государственных медицинских вузах, использование ее методов врачами государственных больниц, тотальное исключение указанных лекарств из любых "протоколов лечения" и, соответственно, прекращение оплаты их по линии ОМС.
Видимо, они основывались в своей инициативе на исторический опыт части своих предшественников из ВАСХНИЛ, в 1948 году под руководством печально известного академика Лысенко объявивших лженаукой генетику. Потом за ней чуть позже последовала кибернетика — "продажная девка империализма", что вызвало отставание СССР в этих важнейших отраслях знания.
Но даже поверхностное ознакомление с текстом документа Комиссии способно вызвать как минимум удивление. Например, как "борцы со лженаукой" склонны понимать основополагающие принципы гомеопатии:
д) "Принцип индивидуального лечения". Некоторые гомеопаты настаивают на том, что гомеопатическое средство обязательно подбирать пациенту "индивидуально", с учетом совокупности заявленных им "симптомов" и личных особенностей. Не все гомеопаты разделяют эту точку зрения: многие популярные гомеопатические препараты являются безрецептурными и продаются массово в аптеках.
Простите, но этот самый "принцип индивидуальности лечения" является не каким-то маловлиятельным мнением "некоторых гомеопатов", а фундаментальным постулатом этой лечебной системы! В силу чего, кстати, проверка гомеопатических лекарств и невозможна по критериям, применяемым к лекарствам обычным. Последние ведь для доказательства вожделенной "доказанной эффективности" должны эту эффективность проявлять как минимум на значимом большинстве пациентов. То есть, если та же но-шпа снижает давление, так это и должно быть после ее приема практически каждым человеком.
А вот по настоящему квалифицированный подбор гомеопатических таблеток проводится в первую очередь по "конституциональным типам" людей. Врач должен "попасть в десятку" с подбором лекарства к отдельному больному. Но для "доказательной медицины" это, разумеется, аргументом не является. Хотя при таком подходе скоро могут появиться требования оценки правильности, скажем, тех или иных философских теорий, общественных представлений с точки зрения ядерной физики, например, а не философско-гуманитарных традиций.
Да, реально немало гомеопатических препаратов назначается "симптоматически" — вроде многочисленных средств против простуды и гриппа. Но это же делается не от хорошей жизни! Подавляющее большинство врачей-практиков даже краткосрочных курсов специализации по гомеопатии не проходит в силу элементарного отсутствия времени. Вот для них фирмы-производители готовят, грубо говоря, "гомеопатические коктейли", смешивая в одном растворе или таблетках иногда штук по 10 разных отдельных препаратов. В надежде, что на один тип пациентов подействует один компонент, на другой — следующий и т. д. Что чаще всего и происходит на практике. Причем гомеопатия популярна далеко не только в России. Показательная статистика на этот счет:
В своей практике гомеопатические лекарственные средства используют более 50% врачей в Индии, 40% — в Великобритании, 32% — во Франции, 25% — в Германии, 22% — в Австрии. В 10 странах Европы гомеопатия входит в систему здравоохранения, в семи странах — покрывается страховкой, а треть населения использует гомеопатические препараты.
Не слишком ли много в мире развелось "лжеученых"?
А вот еще цитата из Меморандума Комиссии РАН: "Априорно постулированные "принципы гомеопатии" являются по своей природе умозрительными догматическими утверждениями, восходящими к протонаучному этапу развития физиологии и медицины".
Но насчет "ненаучных исходных принципов" — это ведь не только к гомеопатии относится! Скажем, в знаменитой восточной медицине и акупунктуре таким принципом является циркуляция по каналам (меридианам) тела некой "жизненной энергии ци", при упоминании о которой любой западный ученый только поморщится. Что ничуть не мешает широчайшему применению этих методик во всем мире.
Кстати говоря, ценность гомеопатических лекарств еще и в том, что они, помимо прочего, очень дешевы в сравнении с большинством лекарств обычных. Это особенно актуально сейчас, когда с ростом курса доллара цены на большинство лекарств в российских аптеках довольно высоки.
В этой связи нельзя не согласиться с мнением, высказанным в интервью Pravda. Ru президента российского гомеопатического общества Владимира Мищенко:
"Скорее всего, как говорил классик, в каждом общественном явлении ищи интересы одного человека, группы, или целого класса. Я предположу, что на рынке лекарственных средств произошла подвижка — крупные фармкомпании стали терять эти доходы".
Так можно ли назвать по-настоящему "научным" подход, при котором шельмуется все, что не укладывается в известные той или иной научной школе механизмы? Ведь даже во вполне "добропорядочной" с точки зрения западной науки кибернетике есть такое замечательное понятие, как "черный ящик". То есть механизм, точное устройство которого нам неизвестно, но зато имеется общее представление о том, как им надо управлять и для чего он предназначен.
Одним словом, если что-то работает (а гомеопатия работает, иначе ее бы давно перестали применять, исходя из элементарных рыночных законов), то надо это принять как данность. Если есть желание, можно и попытаться разобраться в механизмах работы ценного метода. Но если не получается, особенно тогда, когда считаешь "ненаучной блажью" постулаты творцов эффективного метода, тогда лучше вспомнить бессмертные слова Шекспира: "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам". А не шельмовать то, чего не понимаешь, с усердием, достойным средневековой инквизиции.
Остается лишь приветствовать позицию Минздрава России, который не стал рубить сплеча, но предложил провести квалифицированную дискуссию по проблеме.
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