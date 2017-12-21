Сколько стоит жизнь солдата?

Петербургский городской суд обязал министерство обороны выплатить матерям солдат, погибших при несении срочной службы, 4 млн рублей. Разбирательства по делу длились пять лет, в течение которых юристы фонда "Право матери" добивались суда над командиром части, допустившим гибель двух срочников.

Фото: paperpaper.ru

Напомним, что в июле 2012 года двух солдат — 18-летнего и 20-летнего — принудили расчищать полигон, на котором среди прочего находились неразорвавшиеся снаряды. Об опасности взрыва офицеры знали, однако обученные саперы к этим работам привлечены не были. Уже на суде выяснилось, что вместо своих прямых обязанностей они занимались уборкой урожая у частного фермера, постройкой бункера и сбором тумбочек.

Использование солдат как бесплатной рабочей силы в те годы было частым явлением. Но несмотря на прошедшую в армию реформу, удалось ли полностью ликвидировать эти позорные явления? Ведь и сейчас у солдат-срочников случаются "непрофильные травмы", которых можно было избежать при надлежащей дисциплине и отношении офицеров к своим обязанностям.

В декабре 2017 года солдат из Марий Эл оказался в больнице с сильным вывихом рук. "Он нес ящик с оружием или боеприпасами — несли ящик вдвоем, хотя нести его надо было четырем людям. После травмы он ездил в Самару на операцию, но там отказался от нее из-за халатности врачей. Из Самары его перевели обратно в наш госпиталь, а уже потом из Йошкар-Олы его повезли в Москву. Во время операции его уронили со стола, он разбил бровь и сломал ключицу", — рассказал о происшествии брат пострадавшего.

Летом этого же года от удара током погиб срочник, служащий в одной из военных частей на Амуре. В дождь ему и трем его сослуживцам, которые в итоге тоже получили травмы, приказали работать возле электрощитовой.

Еще один случай с летальным исходом произошел в Пермском крае в 2016 году: тогда во время погрузочных работ на солдата упала металлическая труба.

Справедливости ради стоит отметить, что Минобороны пыталось кардинально изменить систему в армии и полностью отказаться от привлечения солдат к хозработам. Тогда многие солдаты и офицеры отмечали, что с появлением аутсорсеров даже дедовщина в армии начала ослабевать.

Однако многолетние реформы закончились ничем: профессиональные аутсорсинговые фирмы поработали совсем недолго, после чего военные отказались от их услуг. И по-прежнему солдаты-срочники метут и перекапывают территорию, отмывают туалеты, разгружают вагоны, а также красят, штукатурят и белят.

Фото: abris-m.ru

Так что, увы, порой на боевую и физическую подготовку времени остается гораздо меньше, чем задумывалось. Уже отслуживший в армии Роман Кириллов пишет в соцсетях: "Половина на боевом дежурстве, половина на уборке территории. Занятия проводятся только документально. По факту просто в комнате досуга телевизор смотрели. Ну или делали вид, что занимаемся, если проверка была".

Остается всего два вопроса: кто защитит страну в случае войны при такой "боевой подготовке"? И когда государство сможет полностью искоренить произвол командования частей?