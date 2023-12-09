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Олег Володин

В список просьб к Деду Морозу вошли "Слово пацана", хренобусы и мир

3:49
Общество

Тайные просьбы россиян к Деду Морозу раскрыли представители Деда Мороза в Великом Устюге, а также играющие волшебников актеры и анализ 280 сообществ и чатов с просьбами и пожеланиями.

В список просьб к Деду Морозу вошли "Слово пацана", хренобусы и мир
Фото: ВКонтакте

В пресс-службе нашего российского дедушки-волшебника рассказали, что поток просьб и подарков от детей и взрослых не иссякает. Из самых необычных просьб, например, он назвали "многоразовую шляпу исполнения желаний", суперсилы, "Киндер-Сюрприз в 2 метра высотой".

Кроме того, по данным исследователей и прессы, дети в 2023 году просят:

  • волшебные палочки,
  • гаджеты (причем дети указывают Деду Морозу ссылки на товары в интернет-магазинах).
  • мягкие игрушки,
  • конструкторы,
  • всевозможных роботов,
  • хренобусы (ёжики-подушки),
  • куклы,
  • бластеры.

"Дети чуть постарше просят приставки, игры для них, косметику и украшения (девочки), книги, одежду, модные рюкзаки и кроссовки с лейблами" — делятся "помощники Деда Мороза", — отмечают авторы "Мэйдэй".

Среди необычных просьб и вещей они отмечают башенный кран и подводную лодку, а также "быстрее стать взрослым, чтобы можно было не слушаться маму и папу", а также возможность "не учиться или учиться мало, но знать всё".

"В 2023 году выросло число пожеланий, связанных с СВО.
Среди них "чтобы папа/брат вернулся живым, чтобы объявили ротацию, чтобы у папы был лучший бронежилет и каска, самый мощный автомат". Также очень многие пишут пожелания не только "победы в СВО", но и "чтобы все враги умерли", — рассказывают аналитики.

Самым трогательным и пронзительным, по мнению экспертов, стало обращение 10-летней девочки с просьбой "дать маме работу, чтобы она хотя бы раз в месяц покупала шоколадку".

Самым глупым и пафосным — просьба 12-летнего школьника "подари папе золотую BMW, чтобы он меня возил в школу и все присели в шоке".

Ставший модным сериал "Слово пацана" успел в 2023 году сыграть свою роль — подростки (юноши) просили Деда Мороза не только "мерч" (атрибуты, вещи) из сериала, но и "дать настоящих друзей-пацанов", "сделать так, чтобы я был пацаном, а не чушпаном".

Самыми популярными просьбами взрослых россиян в 2023 году стали:

  • деньги,
  • гаджеты,
  • покупка квартиры и/или машины
  • встретить любовь и выйти замуж,
  • снижение цен на всё,
  • прощение кредитов.

Ещё взрослые просят в 2023 году у Деда Мороза:

  • поездку в отпуск на море (чаще всего называется Турция, Сочи и Крым)
  • волшебное избавление от займов, оплаты аренды и ЖКХ
  • чтобы муж перестал пить, изменять или даже бить
  • чтобы жена нашла работу, похудела или родила ребенка
  • изобрести беспохмельный и не вредный для здоровья алкоголь…

Главная и абсолютная просьба от россиян всех возрастов — "хочу мирного неба над головой".

Отметим, что в 2022 году у Деда Мороза просили "гаджеты, здоровье, танки-ракеты и победу "над хохлами", отсрочку от СВО и мира — с новой квартирой и прощением кредитов".

В помешанном на криптовалюте 2017 году Деда Мороза умоляли подарить "биткоины, хотя бы один", в ковидном 2020-м - "чтобы мама, муж, дети не умерли от вируса", а в кризисном 2021-м люди мечтали о "хоть какой-то работе".

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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