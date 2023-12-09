В список просьб к Деду Морозу вошли "Слово пацана", хренобусы и мир

3:49 Your browser does not support the audio element. Общество

Тайные просьбы россиян к Деду Морозу раскрыли представители Деда Мороза в Великом Устюге, а также играющие волшебников актеры и анализ 280 сообществ и чатов с просьбами и пожеланиями.

Фото: ВКонтакте

В пресс-службе нашего российского дедушки-волшебника рассказали, что поток просьб и подарков от детей и взрослых не иссякает. Из самых необычных просьб, например, он назвали "многоразовую шляпу исполнения желаний", суперсилы, "Киндер-Сюрприз в 2 метра высотой".

Кроме того, по данным исследователей и прессы, дети в 2023 году просят:

волшебные палочки,

гаджеты (причем дети указывают Деду Морозу ссылки на товары в интернет-магазинах).

мягкие игрушки,

конструкторы,

всевозможных роботов,

хренобусы (ёжики-подушки),

куклы,

бластеры.

"Дети чуть постарше просят приставки, игры для них, косметику и украшения (девочки), книги, одежду, модные рюкзаки и кроссовки с лейблами" — делятся "помощники Деда Мороза", — отмечают авторы "Мэйдэй".

Среди необычных просьб и вещей они отмечают башенный кран и подводную лодку, а также "быстрее стать взрослым, чтобы можно было не слушаться маму и папу", а также возможность "не учиться или учиться мало, но знать всё".

"В 2023 году выросло число пожеланий, связанных с СВО.

Среди них "чтобы папа/брат вернулся живым, чтобы объявили ротацию, чтобы у папы был лучший бронежилет и каска, самый мощный автомат". Также очень многие пишут пожелания не только "победы в СВО", но и "чтобы все враги умерли", — рассказывают аналитики.

Самым трогательным и пронзительным, по мнению экспертов, стало обращение 10-летней девочки с просьбой "дать маме работу, чтобы она хотя бы раз в месяц покупала шоколадку".

Самым глупым и пафосным — просьба 12-летнего школьника "подари папе золотую BMW, чтобы он меня возил в школу и все присели в шоке".

Ставший модным сериал "Слово пацана" успел в 2023 году сыграть свою роль — подростки (юноши) просили Деда Мороза не только "мерч" (атрибуты, вещи) из сериала, но и "дать настоящих друзей-пацанов", "сделать так, чтобы я был пацаном, а не чушпаном".

Самыми популярными просьбами взрослых россиян в 2023 году стали:

деньги,

гаджеты,

покупка квартиры и/или машины

встретить любовь и выйти замуж,

снижение цен на всё,

прощение кредитов.

Ещё взрослые просят в 2023 году у Деда Мороза:

поездку в отпуск на море (чаще всего называется Турция, Сочи и Крым)

волшебное избавление от займов, оплаты аренды и ЖКХ

чтобы муж перестал пить, изменять или даже бить

чтобы жена нашла работу, похудела или родила ребенка

изобрести беспохмельный и не вредный для здоровья алкоголь…

Главная и абсолютная просьба от россиян всех возрастов — "хочу мирного неба над головой". Отметим, что в 2022 году у Деда Мороза просили "гаджеты, здоровье, танки-ракеты и победу "над хохлами", отсрочку от СВО и мира — с новой квартирой и прощением кредитов".

В помешанном на криптовалюте 2017 году Деда Мороза умоляли подарить "биткоины, хотя бы один", в ковидном 2020-м - "чтобы мама, муж, дети не умерли от вируса", а в кризисном 2021-м люди мечтали о "хоть какой-то работе".