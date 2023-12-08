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Ульяна Власова

Серые глаза: тайны, редкость и особенности цвета

2:51
Общество » Семья

Глаза — это не только зеркало души, но и показатель многих аспектов личности. Цвет радужки способен рассказать о человеке гораздо больше, чем вы могли подумать: его происхождении, здоровье и даже отдельные черты характера. Сегодня мы с HerBeauty.co расскажем несколько интересных фактов об обладателях серого цвета глаз.

Серые глаза: тайны, редкость и особенности цвета
Фото: https://proglaza.ru/

Редкость

Только 1% населения обладает этим цветом глаз, и в большинстве случаев это характерно для жителей Северной и Восточной Европы.

Путаница между серым и голубым

Отличить серые глаза от голубых на первый взгляд может быть сложно для многих, поэтому их часто путают. Но на самом деле они различаются. В серых глазах часто можно заметить золотистые или коричневые оттенки, что придает им особый характер и, в зависимости от освещения и окружения, создает впечатление изменения цвета.

Тайны для ученых

Обычно цвет глаз зависит от количества меланина. Чем больше этого пигмента, тем темнее цвет. Однако у серых глаз, кажется, вообще отсутствует меланин, либо его содержание минимально в переднем слое радужки, создавая такой неоднозначный сероватый вид. Некоторые дети рождаются с серыми глазами, но по мере взросления пигментация увеличивается, придавая глазам их фактический оттенок.

Забота о серых глазах

Серым глазам требуется дополнительная защита от солнечного света из-за меньшего уровня меланина, как и у бледной кожи. Носить солнцезащитные очки со специальной защитой от УФ-лучей рекомендуется, чтобы избежать развития рака и сохранить здоровье глаз.

Чувствительность

Из-за низкого уровня пигментации серые глаза более чувствительны к свету. Люди с такой особенностью могут чувствовать дискомфорт при ярком освещении, что может стать не только неудобством, но и причиной реальной боли.

Мифы и суеверия

Существует множество мифов о людях с серыми глазами. В некоторых фольклорных легендах утверждается, что мужчины с серыми глазами более преданны и верны, чем другие. Однако стереотипы также связывают серые глаза с жадностью и низким уровнем интеллекта. В древней Греции этот цвет глаз ассоциировался с мудростью. Исследования показали, что люди с серыми глазами мыслят медленнее, но более стратегически.

Несмотря на мифы и суеверия, каждый человек, независимо от цвета глаз, носит в себе свою уникальную историю, характер и мудрость. Глаза — это лишь начало пути к пониманию индивидуальности, а их разнообразие — прекрасное отражение богатства человеческой природы.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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