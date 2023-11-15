Врач: опасность электромагнитного излучения недооценена

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Роспотребнадзор отвечает за защиту населения от электромагнитного излучения. Изменилось ли законодательство в связи с появлением 5G, опасно ли электромагнитное излучение для здоровья людей и почему все исследования в этой области оплачивают компании сотовой связи, Pravda.Ru рассказал экс-сенатор от Орловской области, член Совфеда, врач Владимир Круглый.

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— Владимир Игоревич, ведомство Анны Поповой должно заниматься надзором за электромагнитной безопасностью. Как обстоят дела в этой сфере?

— Речь идёт о защите населения от электромагнитного неионизирующего излучения. Это действительно очень большая проблема. Когда я работал в Комитете по социальной политике Совета Федерации, ещё до COVID, у нас была активно работающая группа:

по изучению влияния электромагнитного излучения на человека,

совершенствованию законодательства в этой сфере.

Ответственность за защиту населения от электромагнитного излучения (не путать с радиационным излучением) несёт Роспотребнадзор. Речь идёт о вышках сотовой связи, которые являются источниками мощного электромагнитного излучения.

— То есть разрабатывается регламент, на каком расстоянии от жилых домов должны находиться вышки?

— Да. Это очень серьёзная проблема. Кстати, я задавал этот вопрос Анне Юрьевне Поповой ещё несколько лет назад, когда она у нас была на заседании Совета Федерации. Там есть определённые проблемы и действительно много вопросов, потому что в Советском Союзе была выстроена очень стройная система контроля за воздействием электромагнитных полей на организм человека.

В СССР вырабатывались всё время научно обоснованные нормы предельно допустимых уровней излучения. Сейчас эти нормы остаются прежними, а количество электромагнитных полей стало в десятки раз больше.

У каждого из нас в кармане находится источник достаточно сильного электромагнитного излучения — сотовый телефон. В связи с этим возникает ряд вопросов к службе Роспотребнадзора, тем структурам, которые занимаются данной проблемой, поскольку сейчас активно идёт переход на форматы 4G, 5G. Как это будет влиять на организм человека?

Нужны масштабные исследования. А во всём мире, в том числе в нашей стране, их, во-первых, не так много, как необходимо; во-вторых, их проводят и финансируют те структуры, которые их же эксплуатируют, — компании сотовой связи. Возникает конфликт интересов. А это должно быть государственное исследование, государственная программа.

У нас рядом с каждым ребёнком с ясельного возраста уже лежит источник магнитного излучения. Хотя многократно доказано, что это опасно для здоровья. Эта опасность в обществе недооценена.

Здесь важна роль Роспортребнадзора, от них должна идти информация. Они должны проводить исследования, которые должны финансироваться обязательно государством. У нас количество научно-исследовательских институтов, по сравнению с Советским Союзом, несоизмеримо сократилось. Притом что за последние 40-50 лет кратно увеличилось воздействие электромагнитных полей.