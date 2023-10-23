Принятие ошибок и отказ от перфекционизма: 10 эффективных способов, как полюбить себя

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Любить себя — задача не из легких, ибо даже самые уверенные люди время от времени могут почувствовать некую пустоту. Но существует целый арсенал приемов, которые помогут изгнать этот мучительный голос внутри и вспомнить, насколько вы замечательны. Вот десять способов от психологов HerBeauty. co, чтобы полюбить себя заново.

Фото: metroecuador.com.ec

Оставьте прошлое и будущее позади

Жизнь, посвященная размышлениям о былом или стремлению к будущему, способствует негативным эмоциям, связанным с бессмысленными сожалениями и зацикливанием на чем-то, чего еще не существует. Привнесите осознанность в настоящий момент, и вы ощутите освобождение от чувства ненависти к самому себе.

Примите свои ошибки

Признание собственных ошибок, является одним из самых могущественных шагов к самопринятию. Посмотрите на свое прошлое как на историю друга, который, возможно, допустил определенные промахи, но достоин вашего сострадания и прощения.

Изучайте биографии героев и вдохновляющих личностей

Исследуйте жизненные пути и достижения людей, которые вдохновляют. Помните, что никто несовершенен, включая ваших героев. Это поможет вам освободиться от сравнения с недостижимыми стандартами.

Практикуйте позитивный внутренний диалог

Избегайте критики и сравнения с идеалами. Каждый день напоминайте себе о своей уникальности и ценности, повторяя положительные утверждения перед зеркалом.

Осознавайте триггеры самокритики

Учитесь распознавать ситуации и события, которые вызывают у вас чувство ненависти к себе. Когда вы замечаете эти триггеры, прерывайте цикл самокритики и переключайтесь на более позитивные мысли.

Не верьте в идеальные образы в социальных сетях

Лучший способ преодолеть это — познакомиться поближе с теми, кто вызывает зависть. При близком знакомстве с ними, вы увидите их недостатки и человеческую природу, что поможет осознать: все люди подвержены слабостям.

Создайте банк комплиментов

Запишите все комплименты, которые вам когда-либо делали, а также собственные положительные качества. Сложите бумажки с этими записями в банку, названную "Хорошие чувства". В моменты низкой самооценки можно достать одну из записок и воспользоваться ей в качестве напоминания о своих достоинствах.

Перестаньте стремиться угодить окружающим

Попробуйте сосредоточиться на своем собственном удовольствии. Бросьте постоянные попытки угодить окружающим или соответствовать чужим ожиданиям. Этот переход изменит ваше восприятие самого себя.

Помогайте другим

Иногда делая добрые поступки и помогая окружающим, можно испытать удовольствие и чувство собственной ценности. Слушая и поддерживая других в их проблемах, можно вдохновить себя сделать то же самое.

Забудьте о перфекционизме

Перфекционизм не оставляет места человечности, ограничивая нас жесткими стандартами и несгибаемыми правилами. Переключитесь на стремление к личному росту и улучшению, а не к безупречности, и это поможет вам избежать чувства самоненависти.

Следуя вышеперечисленным методам, вы можете начать строить более позитивное и здоровое отношение к себе. Помните, что вы достойны любви и уважения, как и любой другой человек. Используйте эти шаги как инструменты к лучшей версии себя и к гармонии внутри.

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