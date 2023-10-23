Любить себя — задача не из легких, ибо даже самые уверенные люди время от времени могут почувствовать некую пустоту. Но существует целый арсенал приемов, которые помогут изгнать этот мучительный голос внутри и вспомнить, насколько вы замечательны. Вот десять способов от психологов HerBeauty. co, чтобы полюбить себя заново.
Жизнь, посвященная размышлениям о былом или стремлению к будущему, способствует негативным эмоциям, связанным с бессмысленными сожалениями и зацикливанием на чем-то, чего еще не существует. Привнесите осознанность в настоящий момент, и вы ощутите освобождение от чувства ненависти к самому себе.
Признание собственных ошибок, является одним из самых могущественных шагов к самопринятию. Посмотрите на свое прошлое как на историю друга, который, возможно, допустил определенные промахи, но достоин вашего сострадания и прощения.
Исследуйте жизненные пути и достижения людей, которые вдохновляют. Помните, что никто несовершенен, включая ваших героев. Это поможет вам освободиться от сравнения с недостижимыми стандартами.
Избегайте критики и сравнения с идеалами. Каждый день напоминайте себе о своей уникальности и ценности, повторяя положительные утверждения перед зеркалом.
Учитесь распознавать ситуации и события, которые вызывают у вас чувство ненависти к себе. Когда вы замечаете эти триггеры, прерывайте цикл самокритики и переключайтесь на более позитивные мысли.
Лучший способ преодолеть это — познакомиться поближе с теми, кто вызывает зависть. При близком знакомстве с ними, вы увидите их недостатки и человеческую природу, что поможет осознать: все люди подвержены слабостям.
Запишите все комплименты, которые вам когда-либо делали, а также собственные положительные качества. Сложите бумажки с этими записями в банку, названную "Хорошие чувства". В моменты низкой самооценки можно достать одну из записок и воспользоваться ей в качестве напоминания о своих достоинствах.
Попробуйте сосредоточиться на своем собственном удовольствии. Бросьте постоянные попытки угодить окружающим или соответствовать чужим ожиданиям. Этот переход изменит ваше восприятие самого себя.
Иногда делая добрые поступки и помогая окружающим, можно испытать удовольствие и чувство собственной ценности. Слушая и поддерживая других в их проблемах, можно вдохновить себя сделать то же самое.
Перфекционизм не оставляет места человечности, ограничивая нас жесткими стандартами и несгибаемыми правилами. Переключитесь на стремление к личному росту и улучшению, а не к безупречности, и это поможет вам избежать чувства самоненависти.
Следуя вышеперечисленным методам, вы можете начать строить более позитивное и здоровое отношение к себе. Помните, что вы достойны любви и уважения, как и любой другой человек. Используйте эти шаги как инструменты к лучшей версии себя и к гармонии внутри.
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