Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Челноков

На пути образования ребёнка три беды: школа, родители, гаджеты

7:11
Общество » Семья » Воспитание

Компьютеры и интернет — это блестящее достижение человеческого разума, которое подняло цивилизацию на такую высоту, о которой нельзя было даже мечтать. И в этом нет никакого сомнения. Кстати, это достижение именно естественных наук, в первую очередь физики и математики. Однако немало достижений науки человечество уже часто использовало во вред себе, для своего самоуничтожения. И вот сегодня так обстоит дело и с компьютерами, и с интернетом.

На пути образования ребёнка три беды: школа, родители, гаджеты
Фото: "Children at school" by Lupuca is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сегодня речь идёт о создании искусственного интеллекта, который, как считают некоторые деятели, освободит человека от необходимости думать и принимать решения самому. Конечно, в полной мере в этом отношении искусственный интеллект никогда не заменит человека. И это к счастью, потому что если бы такая замена произошла, то человек превратился бы в зомби, в манкурта, о чём мечтают некоторые политики и у нас в стране, и за рубежом.

С этой темой теснейшим образом связан вопрос об образовании новых поколений в стране. У меня за плечами полувековой опыт преподавания в МГТУ им. Н.Э. Баумана. И на основе этого опыта и опыта всей своей жизни я твёрдо считаю, что задача получения знаний, фактологии школьниками — это задача номер два.

А задача номер один школы — это подготовка ребёнка к взрослой жизни, развитие у него определённого стиля мышления, приучение к самостоятельности. Вот эту задачу школьное образование совершенно не выполняет, наоборот, оно всячески препятствует появлению у детей даже зачатков самостоятельности.

На пути появления творческого, интеллектуального, самостоятельного поколения сегодня в России стоят три могущественных врага:

  1. школа,
  2. родители
  3. и гаджеты.

Особое коварство этих врагов в том, что они никогда не снимают маску друга.

Школа учит ребёнка не стилю мышления, а только фактологии. Кроме того, образование всё больше смещается от естественных наук в сторону гуманитарных. При этом утверждается, что последние якобы нужнее первых. Что же, пожалуй, это действительно так, если целью ставится только заколачивание денег, а не развитие интеллектуальной высокотехнологичной цивилизации.

Замечу здесь, что в некоторой части общества существует представление о "технарях" как о скучных людях, погруженных в свои сухие формулы, очень односторонних, оторванных от жизни. Это совершенно не так, среди "технарей" масса людей очень многосторонних, глубоко понимающих жизнь. В связи со сказанным имеет смысл вспомнить, например, основателя русской науки М. В. Ломоносова. В своей основе он был именно "технарь" и внёс огромный вклад в физику, химию, математику и другие естественные науки. Но при этом он был учёным-энциклопедистом, внёс большой вклад и во многие гуманитарные науки, и, кроме того, даже в поэзию.

Я отнюдь не отрицаю важность гуманитарных наук. Но я твёрдо считаю, что в гуманитарных науках больше фактологии и меньше стиля мышления, глубинного смысла, а в естественных науках — наоборот. Поэтому я призываю сместить в школе акцент на естественные науки. Кстати, именно так было в советские времена, когда весь мир признавал нашу школу лучшей в мире. Благодаря этой школе мы быстро освоили атомную энергию и первыми в мире вышли в космос.

Теперь немного подробнее о том, что препятствует появлению у школьников даже зачатков самостоятельности. Школьные учителя очень часто рекомендуют родителям нанимать репетиторов. Это значит, что сама школа со своей работой не справляется, а образование фактически стало платным.

Далее, сегодня практически поголовно родители делают домашние задания с детьми (а фактически родители делают за детей). И в то время, когда репетиторы или родители стараются что-то объяснить детям, сами дети ведут себя в основном пассивно. О какой же самостоятельности может идти речь?!

Но и в тех случаях, когда ребёнок не получает помощь родителей или репетиторов, он прекрасно знает, что думать ему не нужно, ибо он может найти информацию в интернете. Поэтому сегодня доклады или курсовые работы (и даже дипломные) нынешних студентов нередко состоят из различных кусков текста, скопированного из интернета.

Если всё это будет продолжаться, то мы полностью потеряем все новые поколения, люди превратятся в манкуртов, в зомби, и человеческая цивилизация сама себя уничтожит.

Я, будучи идеалистом, всё ещё надеюсь избежать этого. А потому я призываю к следующему.

  1. Школе серьёзнейшим образом поменять весь свой стиль с учётом только что сказанного. Хорошо известно, что в нынешнюю эпоху человек должен повышать свой уровень, учиться всю жизнь. И школа должна научить ребёнка получать знания самостоятельно.
  2. Родителям нужно осознать давно известную истину: их любовь, если она чрезмерная и бездумная, может принести ребёнку вред, и даже очень большой, может совершенно исковеркать ему жизнь. Такая любовь отучает ребёнка от самостоятельности, и он начинает думать, что весь мир вращается только вокруг него одного, что так и задумано природой. За такое восприятие жизнь жестоко наказывает. А потому необходимо прекратить или, как минимум, резко сократить выполнение домашних заданий с детьми (точнее, за детей) и пользоваться услугами репетиторов только в редких случаях. А лучше не пользоваться совсем.
  3. Теперь относительно вреда гаджетов. Я прекрасно понимаю, что любые запреты здесь не дадут никакого результата, они только вызывают раздражение. Сегодня и дети, и взрослые бесконечно "сидят" в гаджетах и в транспорте, и дома, за обеденным столом, в кафе и ресторанах, во время разговора с родными или друзьями, зачастую не слушая друг друга. Гаджеты препятствуют нормальному человеческому общению, возможно, даже разрушают человеческое общество. Наверно, пора вводить термин "гаджетная наркомания", или "гаджетомания". Так вот, я считаю, что и школьные учителя, и родители должны деликатно и терпеливо объяснять ребенку следующее: без сомнения, гаджеты — блестящее достижение человечества, совершенно необходимая в наше время вещь. Но если слишком много пользоваться ими, то это принесёт огромный вред, человек может превратиться в идиота, который даже не осознаёт своего идиотизма.

В заключение повторю: я очень надеюсь, что нам удастся избежать краха цивилизации, но это возможно только в том случае, если мы приложим серьёзные усилия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Михаил Челноков
Михаил Челноков — внештатный автор Pravda.Ru
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы дети школа образование
Новости Все >
JOEM: Ученые открыли белок, который поможет в лечении аутоиммунных заболеваний
Даня Милохин объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы
Эксперт по кибербезопаности: соцсети после запрета материалов о VPN в РФ не исчезнут
Над избитой в Карелии девочкой издевались и раньше
В Одессе мужчина украл у соседки черепаху и сварил из нее суп
Удаленная работа может снизить углеродный след на 54%
Пахмутова столкнулась с невозможностью выйти на улицу после смерти Добронравова
Специалисты выяснили, что айфоны хуже держат заряд на новом iOS 17
Футбольный матч "Тюмень" и "Родина" закончился ничьей, но последовали инциденты с болельщиками
Таксистам запретили использование Lada с двигателями "Евро-2"
Популярное
Стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти мужа

В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.

Александра Пахмутова рассказала о главном желании после смерти Добронравова
На могиле Галины Волчек начали устанавливать новый памятник взамен скандального
На могиле Галины Волчек начали установку нового памятника взамен скандального
Врач предсказал россиянам тридемию в нынешнем году
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова
На пути образования ребёнка три беды: школа, родители, гаджеты Михаил Челноков Война в Карабахе была неизбежна. Что будет с миротворцами России? Любовь Степушова Первому тосту за российско-французскую дружбу более 400 лет Сергей Лебедев
Московский машинист перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути
Врач Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Последние материалы
Эксперт по кибербезопаности: соцсети после запрета материалов о VPN в РФ не исчезнут
Над избитой в Карелии девочкой издевались и раньше
В Одессе мужчина украл у соседки черепаху и сварил из нее суп
Удаленная работа может снизить углеродный след на 54%
На пути образования ребёнка три беды: школа, родители, гаджеты
Пахмутова столкнулась с невозможностью выйти на улицу после смерти Добронравова
Специалисты выяснили, что айфоны хуже держат заряд на новом iOS 17
Футбольный матч "Тюмень" и "Родина" закончился ничьей, но последовали инциденты с болельщиками
Таксистам запретили использование Lada с двигателями "Евро-2"
Владимир Зеленский устроил шоу на эскалаторе в штаб-квартире ООН
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников