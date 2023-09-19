Компьютеры и интернет — это блестящее достижение человеческого разума, которое подняло цивилизацию на такую высоту, о которой нельзя было даже мечтать. И в этом нет никакого сомнения. Кстати, это достижение именно естественных наук, в первую очередь физики и математики. Однако немало достижений науки человечество уже часто использовало во вред себе, для своего самоуничтожения. И вот сегодня так обстоит дело и с компьютерами, и с интернетом.
Сегодня речь идёт о создании искусственного интеллекта, который, как считают некоторые деятели, освободит человека от необходимости думать и принимать решения самому. Конечно, в полной мере в этом отношении искусственный интеллект никогда не заменит человека. И это к счастью, потому что если бы такая замена произошла, то человек превратился бы в зомби, в манкурта, о чём мечтают некоторые политики и у нас в стране, и за рубежом.
С этой темой теснейшим образом связан вопрос об образовании новых поколений в стране. У меня за плечами полувековой опыт преподавания в МГТУ им. Н.Э. Баумана. И на основе этого опыта и опыта всей своей жизни я твёрдо считаю, что задача получения знаний, фактологии школьниками — это задача номер два.
А задача номер один школы — это подготовка ребёнка к взрослой жизни, развитие у него определённого стиля мышления, приучение к самостоятельности. Вот эту задачу школьное образование совершенно не выполняет, наоборот, оно всячески препятствует появлению у детей даже зачатков самостоятельности.
На пути появления творческого, интеллектуального, самостоятельного поколения сегодня в России стоят три могущественных врага:
Особое коварство этих врагов в том, что они никогда не снимают маску друга.
Школа учит ребёнка не стилю мышления, а только фактологии. Кроме того, образование всё больше смещается от естественных наук в сторону гуманитарных. При этом утверждается, что последние якобы нужнее первых. Что же, пожалуй, это действительно так, если целью ставится только заколачивание денег, а не развитие интеллектуальной высокотехнологичной цивилизации.
Замечу здесь, что в некоторой части общества существует представление о "технарях" как о скучных людях, погруженных в свои сухие формулы, очень односторонних, оторванных от жизни. Это совершенно не так, среди "технарей" масса людей очень многосторонних, глубоко понимающих жизнь. В связи со сказанным имеет смысл вспомнить, например, основателя русской науки М. В. Ломоносова. В своей основе он был именно "технарь" и внёс огромный вклад в физику, химию, математику и другие естественные науки. Но при этом он был учёным-энциклопедистом, внёс большой вклад и во многие гуманитарные науки, и, кроме того, даже в поэзию.
Я отнюдь не отрицаю важность гуманитарных наук. Но я твёрдо считаю, что в гуманитарных науках больше фактологии и меньше стиля мышления, глубинного смысла, а в естественных науках — наоборот. Поэтому я призываю сместить в школе акцент на естественные науки. Кстати, именно так было в советские времена, когда весь мир признавал нашу школу лучшей в мире. Благодаря этой школе мы быстро освоили атомную энергию и первыми в мире вышли в космос.
Теперь немного подробнее о том, что препятствует появлению у школьников даже зачатков самостоятельности. Школьные учителя очень часто рекомендуют родителям нанимать репетиторов. Это значит, что сама школа со своей работой не справляется, а образование фактически стало платным.
Далее, сегодня практически поголовно родители делают домашние задания с детьми (а фактически родители делают за детей). И в то время, когда репетиторы или родители стараются что-то объяснить детям, сами дети ведут себя в основном пассивно. О какой же самостоятельности может идти речь?!
Но и в тех случаях, когда ребёнок не получает помощь родителей или репетиторов, он прекрасно знает, что думать ему не нужно, ибо он может найти информацию в интернете. Поэтому сегодня доклады или курсовые работы (и даже дипломные) нынешних студентов нередко состоят из различных кусков текста, скопированного из интернета.
Если всё это будет продолжаться, то мы полностью потеряем все новые поколения, люди превратятся в манкуртов, в зомби, и человеческая цивилизация сама себя уничтожит.
Я, будучи идеалистом, всё ещё надеюсь избежать этого. А потому я призываю к следующему.
В заключение повторю: я очень надеюсь, что нам удастся избежать краха цивилизации, но это возможно только в том случае, если мы приложим серьёзные усилия.
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