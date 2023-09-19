На пути образования ребёнка три беды: школа, родители, гаджеты

7:11 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Воспитание

Компьютеры и интернет — это блестящее достижение человеческого разума, которое подняло цивилизацию на такую высоту, о которой нельзя было даже мечтать. И в этом нет никакого сомнения. Кстати, это достижение именно естественных наук, в первую очередь физики и математики. Однако немало достижений науки человечество уже часто использовало во вред себе, для своего самоуничтожения. И вот сегодня так обстоит дело и с компьютерами, и с интернетом.

Фото: "Children at school" by Lupuca is licensed under CC BY-SA 2.0.

Сегодня речь идёт о создании искусственного интеллекта, который, как считают некоторые деятели, освободит человека от необходимости думать и принимать решения самому. Конечно, в полной мере в этом отношении искусственный интеллект никогда не заменит человека. И это к счастью, потому что если бы такая замена произошла, то человек превратился бы в зомби, в манкурта, о чём мечтают некоторые политики и у нас в стране, и за рубежом.

С этой темой теснейшим образом связан вопрос об образовании новых поколений в стране. У меня за плечами полувековой опыт преподавания в МГТУ им. Н.Э. Баумана. И на основе этого опыта и опыта всей своей жизни я твёрдо считаю, что задача получения знаний, фактологии школьниками — это задача номер два.

А задача номер один школы — это подготовка ребёнка к взрослой жизни, развитие у него определённого стиля мышления, приучение к самостоятельности. Вот эту задачу школьное образование совершенно не выполняет, наоборот, оно всячески препятствует появлению у детей даже зачатков самостоятельности.

На пути появления творческого, интеллектуального, самостоятельного поколения сегодня в России стоят три могущественных врага:

школа, родители и гаджеты.

Особое коварство этих врагов в том, что они никогда не снимают маску друга.

Школа учит ребёнка не стилю мышления, а только фактологии. Кроме того, образование всё больше смещается от естественных наук в сторону гуманитарных. При этом утверждается, что последние якобы нужнее первых. Что же, пожалуй, это действительно так, если целью ставится только заколачивание денег, а не развитие интеллектуальной высокотехнологичной цивилизации.

Замечу здесь, что в некоторой части общества существует представление о "технарях" как о скучных людях, погруженных в свои сухие формулы, очень односторонних, оторванных от жизни. Это совершенно не так, среди "технарей" масса людей очень многосторонних, глубоко понимающих жизнь. В связи со сказанным имеет смысл вспомнить, например, основателя русской науки М. В. Ломоносова. В своей основе он был именно "технарь" и внёс огромный вклад в физику, химию, математику и другие естественные науки. Но при этом он был учёным-энциклопедистом, внёс большой вклад и во многие гуманитарные науки, и, кроме того, даже в поэзию.

Я отнюдь не отрицаю важность гуманитарных наук. Но я твёрдо считаю, что в гуманитарных науках больше фактологии и меньше стиля мышления, глубинного смысла, а в естественных науках — наоборот. Поэтому я призываю сместить в школе акцент на естественные науки. Кстати, именно так было в советские времена, когда весь мир признавал нашу школу лучшей в мире. Благодаря этой школе мы быстро освоили атомную энергию и первыми в мире вышли в космос.

Теперь немного подробнее о том, что препятствует появлению у школьников даже зачатков самостоятельности. Школьные учителя очень часто рекомендуют родителям нанимать репетиторов. Это значит, что сама школа со своей работой не справляется, а образование фактически стало платным.

Далее, сегодня практически поголовно родители делают домашние задания с детьми (а фактически родители делают за детей). И в то время, когда репетиторы или родители стараются что-то объяснить детям, сами дети ведут себя в основном пассивно. О какой же самостоятельности может идти речь?!

Но и в тех случаях, когда ребёнок не получает помощь родителей или репетиторов, он прекрасно знает, что думать ему не нужно, ибо он может найти информацию в интернете. Поэтому сегодня доклады или курсовые работы (и даже дипломные) нынешних студентов нередко состоят из различных кусков текста, скопированного из интернета.

Если всё это будет продолжаться, то мы полностью потеряем все новые поколения, люди превратятся в манкуртов, в зомби, и человеческая цивилизация сама себя уничтожит.

Я, будучи идеалистом, всё ещё надеюсь избежать этого. А потому я призываю к следующему.

Школе серьёзнейшим образом поменять весь свой стиль с учётом только что сказанного. Хорошо известно, что в нынешнюю эпоху человек должен повышать свой уровень, учиться всю жизнь. И школа должна научить ребёнка получать знания самостоятельно. Родителям нужно осознать давно известную истину: их любовь, если она чрезмерная и бездумная, может принести ребёнку вред, и даже очень большой, может совершенно исковеркать ему жизнь. Такая любовь отучает ребёнка от самостоятельности, и он начинает думать, что весь мир вращается только вокруг него одного, что так и задумано природой. За такое восприятие жизнь жестоко наказывает. А потому необходимо прекратить или, как минимум, резко сократить выполнение домашних заданий с детьми (точнее, за детей) и пользоваться услугами репетиторов только в редких случаях. А лучше не пользоваться совсем. Теперь относительно вреда гаджетов. Я прекрасно понимаю, что любые запреты здесь не дадут никакого результата, они только вызывают раздражение. Сегодня и дети, и взрослые бесконечно "сидят" в гаджетах и в транспорте, и дома, за обеденным столом, в кафе и ресторанах, во время разговора с родными или друзьями, зачастую не слушая друг друга. Гаджеты препятствуют нормальному человеческому общению, возможно, даже разрушают человеческое общество. Наверно, пора вводить термин "гаджетная наркомания", или "гаджетомания". Так вот, я считаю, что и школьные учителя, и родители должны деликатно и терпеливо объяснять ребенку следующее: без сомнения, гаджеты — блестящее достижение человечества, совершенно необходимая в наше время вещь. Но если слишком много пользоваться ими, то это принесёт огромный вред, человек может превратиться в идиота, который даже не осознаёт своего идиотизма.

В заключение повторю: я очень надеюсь, что нам удастся избежать краха цивилизации, но это возможно только в том случае, если мы приложим серьёзные усилия.