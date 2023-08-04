Херсонская область разочаровала спецкора Pravda.Ru Дарью Асламову

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Херсонской области и пообщалась с местными жителями.

Фото: Pravda.Ru

До Геническа, крохотного курортного городишки, вдруг ставшего столицей Херсонской области, я добиралась на маршрутке из Мелитополя. Я уже и позабыла, что бывают такие грязные, убитые маршрутки, без кондиционера, с драными сиденьями. Такой привет из 90-х годов. Своё мнение я не преминула высказать уже на автовокзале.

— Тю! Можно подумать у вас в России маршрутки лучше, — фыркнула в ответ здоровенная краснощёкая бабища.

— Разумеется, лучше! — заявила я. — Тем более на междугородних маршрутах.

Узнав, что я из Москвы, баба вцепилась в меня, словно клещ:

— А как добраться до Москвы? Каким автобусом?

— Не знаю. Я поездом поеду.

— Тю! Какой дурак в грязном поезде поедет. Лучше в автобусе.

— Какой же он грязный? — удивилась я. — Там биотуалеты, душевые кабины, хрустящие белые простыни, питание, журналы, тапочки, зубные щетки.

Пока я расписывала, ка выглядит путешествие на поезде, вокруг меня собралась уже небольшая толпа, слушавшая внимательно, но недоверчиво. Общее мнение выразила всё та же баба:

— Тю! Не бывает в России таких поездов. Откуда ж им взяться?

Я лишь устало махнула рукой. У меня уже в печёнках сидела злость на эту крепкую и упрямую породу мелких лавочников и торгашей, безнадёжно враждебных любой свежей идее и ничего не видящих дальше своего носа. Ох, оскудела Украина в людях! Местные обыватели ничего не видели, ничего не знают. Украина — это "найкраща" страна на свете, а Россия — дыра, пьяные мужики и медведи с балалайками. Даже таксисты, взрослые мужики лет за пятьдесят, рассказывают, что в последний раз были в России в советское время, когда в армии служили: "А чего я там не видел, в вашей России! У вас и продуктов нормальных нет. А ты наши арбузы пробовала? Так вот то ж. Да и ж. пы у нас на подъём тяжёлые". Это точно.

"Украинцы путают свободу с бардаком"

Геническ — городок не из важных. Стоит на Азовском море и когда-то считался курортным, но местные здесь брезгуют купаться. Мелко, грязно, полно медуз и "морских вшей" (так в народе называют злющих, кусачих водомерок). Тоска здесь смертная. По вечерам таксисты из-за сухого закона торгуют жутким домашним "вином" (мы такое в советское время называли "бормотухой"). Я как-то купила на пробу и вылила в туалет.

Народ тёмный, несознательный. Смотрит исподлобья. Люди здесь лукавые, себе на уме, увальни и тугодумы. О политике молчок, хотя любят порассуждать, как хорошо было на Украине.

Я долго не могла понять, по какой такой "свободе" бывшие граждане Украины скучают. Оказалось, всё просто. Украина всячески поощряла мелкий бизнес. Вот хочешь открыть пивной ларёк на пятачке, так откроешь фактически без всяких документов. Ни менты, ни пожарники, ни санитарная комиссия, ни налоговая к тебе не сунутся. Ну, будут иногда заходить попить пиво на халяву и языки почесать. Или будешь платить им мелкую мзду. А если выяснится, что в твоём пиве моча, ну так "качество на риске покупателя". А если кто отравится, то сами дураки.

Между государством и населением был заключен негласный договор: "Мы, государство, не мешаем вам сшибать деньгу по мелочи — открывайте кафешки, ларьки, магазины, рынки, даже гостиницы, нам по фигу, чем вы занимаетесь. Если не можете, езжайте в Европу работать гастарбайтерами. Но не требуйте от нас хороших дорог, транспорта, медицины, образования, индустрии. Это не наша проблема. Короче, вы нам не мешайте, и мы вам мешать не будем".

Украина безнадёжно застряла в 90-х годах. Поэтому таким шоком для местного населения оказался приход российского государства во всей его бюрократической и хозяйственной мощи. Да, теперь киоск за углом без согласования не откроешь. Но Россия немедленно начала строить дороги, выплачивать неплохие пенсии (в среднем 30 тысяч рублей!), социальные льготы, материнские капиталы, образование и качественная медицина стали бесплатными. Новые территории завалили гуманитарной помощью. Местные обыватели пошуршали, понюхали и побежали брать российские паспорта.

— Украинская власть упорно создавала у населения превратное впечатление о "немытой России", чтобы подчеркнуть: мы живём ЛУЧШЕ, чем Россия, — говорит замминистра культуры Херсонской области Артём Лагойский, уроженец Херсона. — Там покосившиеся избушки и пьяное мужичье, а тут культурная, цивилизованная Украина, готовая войти в семью европейских народов. Местное население работало на положении рабов в Европе, но о России ничего не знало. Оно и представить себе не могло, что уровень российской жизни гораздо выше украинского. Идея превосходства над соседями и русской родней очень грела людей.

Вообще украинцы не понимают смысл слова "свобода". Они путают свободу с хаосом и бардаком. До идеи государственности люди фактически не дозрели. В России гораздо лучше и жёстче работает закон, гораздо сильнее роль государства, гораздо больше ответственности у чиновников, силовиков, врачей. Да, к этим людям больше требований, но это не рабство, а, наоборот, государственность.

В Херсонской области сейчас очень щедрое финансирование во всех сферах народного хозяйства. А вот людей здесь острая нехватка. Да, население Геническа, временной и вынужденной столицы Херсонской области, выросло в два раза после оставления Херсона за счет военных и эвакуированных госслужащих. Но катастрофа на Каховской ГЭС вызвала серьёзный отток людей с затопленных территорий.

Город "ждунов"

В затопленный городок Алешки, стоящий под обстрелами на берегу Днепра, мы с водителем пробивались сквозь огонь и дым. Горели сосновые леса после прямых попаданий снарядов. Это было сюрреалистичное зрелище. Деревья, похожие на длинные обгоревшие восковые свечи, стояли по колено в воде и дымились сверху.

На блокпосту солдаты удивлённо спросили нас, зачем мы едем в Алешки.

— Город затоплен. Откуда там люди? Нет там никого, — твердили ребята. — И "прилетает" постоянно. Вот видите столб дыма в лесу? Только что "прилёт" был.

— Но кто-то же там остался! — упорствовала я. И оказалась права.

Алешки представляют собой неописуемо ужасное зрелище. Это та самая библейская "мерзость запустения". Вода шла в человеческий рост и просто вымывала дома. Остались только стены. От резких испарений гниющей воды в небольших оставшихся озерцах тошнота комком подкатывает к горлу. Я вижу длинного молодого человека, который скачет по деревянным мосткам, нелепо взмахивая руками.

— Эй! Мужчина! — кричу я. — Можно с вами поговорить?

Он оборачивается, смотрит на меня ненавидящими глазами и кричит:

— Слава Украине!

На улице, уже подсохшей после великого потопа, у калитки полуразрушенного дома я встречаю "ждунов". Точнее, "ждунш" пропойского вида.

— Почему нам жилищные сертификаты не выдали? — сердито спрашивают они.

Я сразу навострила уши, потому что уже слышала о том, что российские власти показали широту русской натуры и щедро оделили всех граждан, потерявших дома после теракта на Каховской ГЭС.

— Может, до вас очередь не дошла? — спрашиваю я.

— Всем выдали, а нам нет. Они требуют для получения денежной компенсации, чтобы мы получили российские паспорта. А мы не хотим! Это Украина! Мы своих ждём!

— Ну, милые мои! — развожу я руками. — Вы хотите купить квартиры в России, но получать гражданство не хотите. Тогда все вопросы к вашей "ридной маты" Украине, которая взорвала Каховскую ГЭС. Пусть она вам квартиры покупает.

— Это ещё доказать надо, кто взорвал! — вскидываются они.

В ходе беседы выясняется, что одна из "ждунш" родом из города Кирова.

— Так вы русский, даже советский человек. Что ж вам не нравится? — удивляюсь я.

— Поеду я в Лондон, к племяннику. Там много наших.

Я смотрю на её испитое лицо, мысленно говорю "скатертью дорога", но вслух вежливо произношу:

— Холодно вам будет в Лондоне. Замёрзнете.

Есть ли Бог в Алешках?

Среди жутких развалин меня окликает пожилой мужчина:

— У меня к вам простой вопрос. Вы верите в Иисуса Христа?

— Конечно. У меня дома возле кровати Библия лежит. Я её на ночь читаю.

— Я всем дарю Новый Завет.

— Давайте, — говорю я. — Он маленький и лёгкий, а в дороге вещь необходимая.

— Есть три вещи, которые мы в жизни изменить не можем:

когда мы родились, когда мы умрем и третье — встреча с Иисусом Христом.

— Ну, на эту встречу я пока не тороплюсь.

— А вы записаны в Книге Жизни?

— А что, в Алешках это сейчас самый главный вопрос? — удивляюсь я.

— Для меня — да, — серьёзно отвечает мужчина.

Наш разговор прерывает страшный крик:

— Толя, что ты морочишь голову людям своим Богом?! — кричит седая женщина. — Посмотри, что нам Бог сделал! Иди ты в баню со своим Богом! Дома нет, сын умер…

Женщина сотрясается в рыданиях. И я делаю то, что всегда делаю в таких ситуациях: обнимаю её за трясущиеся плечи и говорю бессмысленные слова, как говорят их плачущему ребенку. Жизнь прекрасна, Бог есть, а советская власть все устроит.

Женщина неожиданно успокаивается, сморкается и говорит:

— Меня Галина Анатольевна зовут. У меня сын от онкологии умер, а теперь дом-красавец смыло. А вот кот выжил, на дереве отсиделся. Я ж не говорю, что власть такая-сякая. Мне жилищный сертификат выдали на 2 миллиона 900 тысяч рублей и подъёмные 100 тысяч рублей. Мужу тоже сертификат дали. Мы с ним сложились и купили квартиру в Симферополе на берегу моря.

— Ну вот видите! Красота какая! Будете жить на море, — говорю я.

— Это верно. Просто приросла я здесь. Корни в Алешках, могилы родителей и сына. Вода смыла кладбище, а потом его разбомбили. И мёртвым нет покоя. Для нас сейчас самое страшное — обстрелы. Как начинают с вечера, так до утра земля дрожит. Мы очень хотим, чтобы всё закончилось. Нам, извините за прямоту, всё равно, какому Богу молиться. Лишь бы не дрожать. Вот такие дела, моя родная. А Путину ты передай, что Алешки взывают о помощи.

"Нам нужен пафос первопроходцев"

За девять лет командировок в Донбасс я привыкла к его мужественной, спокойной силе, к его нравственно здоровым людям. А вот Херсонская область меня глубоко разочаровала низким качеством человеческого материала. Селюки. Профессиональные перебежчики. Ничего не знают и знать не хотят. Заурядно-уездные лица, ничтожные разговоры, пошлые денежные интересы. Я внезапно поняла большевиков, которые для поднятия идейного и интеллектуального уровня сельской Украины присоединили к ней Донбасс и Харьков. Кто же знал тогда, что Советский Союз рухнет?

Эх, будь я помоложе, закатала бы рукава и пошла бы в сельскую школу учительницей! Уровень образования здесь — катастрофически низкий. В сущности, образованных людей нет. Уж не знаю, сознательно или просто в силу обыкновенной жадности Украина с 2014 года полностью отказалась от бесплатного образования. Молодёжь заканчивала школы и сразу шла работать. Мало, кто мог позволить себе оплатить ребёнку образование. Конечно, были упрямые молодые люди, которые сами себе оплачивали учёбу, подрабатывая где можно. Но это неизменно сказывалось на качестве образования. Если врач или инженер пропускает половину занятий из-за подработок, толку от этого не будет. Особенно больно об этом думать, когда знаешь простой факт: в СССР Украина была одной из самых образованных республик.

Выход простой: здесь нужна молодая кровь, новые люди с идеями и энтузиазмом. А ещё — любовь! Девчонки здесь хороши — сливки с малиной. Хохотушки со вздёрнутыми носиками, широкие в боках, с тугими линиями тела и тяжёлыми ядрами грудей. На южном солнце девушки рано созревают для замужества.

— У нас военное положение, тут находятся представители армии, гвардии, спецслужб. Проще говоря, здесь много мужчин — красивых и молодых, — рассказывает замминистра культуры Херсонской области Артём Лагойский. — Местные девушки реагируют с огромным интересом на российских солдат. Может быть, сначала и было недоверие, но за этот год девушки видели только достойное поведение представителей российской армии вместо страшилок, которые им рассказывали про изнасилования. Поэтому опаска у них сменилась интересом. Ни одна вредоносная идеология не в состоянии справиться с молодостью.

Мы видим гуляющие пары: у солдат тоже есть выходные дни. Это приятно наблюдать. У нас есть море, звёзды, парки, романтика. Надеюсь, мы получим детей спецоперации. А в России есть Иваново, "город невест", там мужчин не хватает. Нужно ивановским девушкам ехать работать в Херсонскую область. Тут они выйдут замуж, родят детей, и будет у нас население.

Вообще здесь остро не хватает молодёжи. У нас в области есть огромное количество рабочих мест. Высокие зарплаты, карьерный рост. Молодые люди займут должности, которые вряд ли получат в других регионах в силу возраста и недостатка опыта. Например, в сфере культуры мы зачастую не можем найти директора в учреждение. Нужны амбициозные юноши и девушки. В Советском Союзе выпускник университета, если выбирал поехать в деревню, сразу мог стать директором в школе. Сейчас такое же возможно в Херсонской области.

Нужна агитационная работа в СМИ. В своё время кричали: "Даёшь БАМ!" А теперь надо "Давайте в Херсонщину!" Для молодых людей в этом и есть романтика. Они станут первопроходцами, будут строить Новороссию в прямом смысле этого слова. Это счастье и гордость — вписать свои имена в новейшую историю.