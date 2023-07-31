Херсонщина – новый БАМ: почему нужно ехать поднимать Новороссию

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова встретилась в Херсонской области с замминистра культуры региона Артёмом Лагойским. Он рассказал, почему для российской (и не только) молодёжи крайне выгодно устроиться на работу в Херсон, как Херсон нужно было присоединять к России в 2014-м и почему в СВО русские воюют против русских.

Фото: Pravda.Ru

— Артём, вам 31 год. То есть вы родились и воспитывались на постсоветской Украине. Почему вы сделали свой личный выбор в пользу России?

— Это обусловлено тем, что я родился в Херсоне. С детства интересовался историей родного города. По образованию я историк, но ещё даже до получения университетского образования, в старших классах я понимал, что Херсон — это исторически русский город.

Я очень ждал прихода России в 2014 году. Думал, что Херсонская область вместе с городом Херсоном по электоральной активности на выборах не отличалась от Донбасса в плане симпатий к "Партии регионов", к пророссийской политике.

В 2014 году я ожидал, что не только с Крымом случится мягкое возвращение в родную гавань, но и со всей Новороссией, а "русская весна" придёт:

в Херсон,

Запорожье,

Николаев,

Одессу.

— Сейчас такое мягкое возвращение невозможно?

— Сейчас труднее. Россию встретили бы салом и варениками в 2014 году. Но восемь лет пропаганды сделали свое грязное дело. Поэтому процент населения в марте 2022 года, искреннее обрадовавшегося введению российских войск, был гораздо ниже того, который был бы в 2014-м.

У многих людей по ту сторону фронта до сих пор превратное мнение о России. Пропаганда навязывает стереотип о том, что есть "немытая Россия" с покосившейся избушкой, отсутствием цивилизации, лежит пьяный мужик, рядом медведь играет на балалайке. А Украина — это якобы продвинутая цивилизованная часть Европы.

Украинцы не понимают слова "свобода". Они путают свободу с хаосом. В России гораздо лучше и жёстче работает закон, гораздо сильнее роль государства, гораздо больше ответственности у чиновников, силовиков, врачей. Да, к этим людям больше требований, но это не рабство, а, наоборот, государственность.

— У вас сейчас не хватает только специалистов. То есть финансы есть?

— Финансы есть, идёт очень щедрое финансирование во всех сферах народного хозяйства. Но есть проблемы с количеством населения в Херсонской области и с квалифицированными кадрами. Из-за военного положения, катастрофы на Каховской ГЭС, отсутствия курортного сезона население области существенно сократилось.

У нас в области есть огромное количество рабочих мест. Высокие зарплаты, карьерный рост. Люди получат должности, которые вряд ли займут в других регионах в силу возраста и недостатка опыта.

Есть перспективы для активных молодых людей приехать сюда, хорошо заработать и вырасти в профессиональном смысле.

Например, в сфере культуры мы зачастую не можем найти директора для учреждения. Нужны амбициозные юноши и девушки. В Советском Союзе выпускник университета, если выбирал поехать в деревню, мог стать сразу директором. Сейчас такое же возможно в Херсонской области.

Нужна агитационная работа. В своё время кричали: "Давайте на БАМ!" А теперь надо: "Давайте в Херсонскую область!"

Для молодых людей в этом есть и романтика. Они будут первопроходцами, будут строить Новороссию в прямом смысле слова, будут причастны к построению новейшей истории.

— В СССР молодых людей посылали на Дальний Восток, в Сибирь, чтобы они там сами зацепились. Как нам заселить территорию Херсонщины?

— У нас военное положение, тут находятся представители армии, гвардии, спецслужб. Здесь просто много мужчин — молодых, красивых, военных. В России есть Иваново, "город невест", там мужчин не хватает. Нужно ивановским девушкам ехать работать в Херсонскую область. Тут они выйдут замуж, родят детей, и будет у нас население.

— А как местные девушки реагируют на российских солдат? Нет никакой предвзятости, агрессии?

— Местные девушки реагируют с огромным интересом. Ни одна вредоносная идеология не в состоянии справиться с молодостью. Может быть, вначале и было недоверие, но за этот год девушки видели только достойное поведение представителей российской армии (солдат, офицеров, всех спецслужб) вместо страшилок, которые им рассказывали про изнасилования и прочее. Поэтому у них опаска сменилась интересом.

Мы видим гуляющие пары: у солдат тоже есть выходные дни. Это приятно наблюдать. У нас есть море, звёзды, парки, романтика. Надеюсь, мы получим детей спецоперации.

— Здесь военные многих национальностей. Как на это реагируют люди?

— Отлично реагируют. Помимо основной должности, я являюсь руководителем регионального отделения Ассамблеи народов России, занимаюсь вопросами изучения мирного взаимодействия между разными национальностями. У нас нет межэтнических проблем. Население Новороссии всегда отличалось многонациональностью, исторически здесь проживало около 120 национальностей.

Нет этнографа, который расскажет, в чём различия между русским и украинцем или между русским и белорусом, их просто нет. На Украине и в Белоруссии есть определённый диалект русского, но разницы в физиогномике, внешности, мироощущениях нет.

Идеологически настроенных на украинский национализм не так уж и много. Условно, это 10%.

— Основная масса нацистов уже перебита, ведь при такой идеологии они должны первые идти на фронт?

— Нет, конечно, не перебита. Они не идут на фронт, а стоят в заградотрядах. Они в нацбатах, которых не бросают на фронт. На фронте сейчас ужасающая ситуация, когда русские воюют с русскими. А националисты не уничтожены. Турция отпустила недавно пять главарей. Это руководители, которые быстро соберут новую команду. Элитные нацбаты берегут, не бросают на "мясные штурмы". Поэтому проблема национализма всё равно остаётся.

Но самая глобальная проблема — то, что русские убивают русских. Думаете, в ВСУ на украинском говорят или с набитым на груди Бандерой ходят? Нет, это обыкновенные русские люди, которых сгребли по сёлам, у которых не было денег откупиться, кое-как одели, дали автомат и отправили на "мясной штурм".

Боевые действия идут исключительно на русских землях, с обеих сторон участвуют практически одни русские. А Западная Украина продолжает комфортно жить. Это угнетает. Спецоперацию надо проводить с другой стороны.

— Хорошая мысль. Этого все хотят. Начинать надо было с польско-украинской границы.

— Вот "Вагнер" пусть от батьки идёт. Херсон — это русский город. Моя любовь к России как к большой стране лежит через мою любовь к малой родине. Я знаю историю своего города, кем и как он был основан, как и в какой стране он развивался, в какой стране написаны его самые славные и самые трагичные страницы истории.