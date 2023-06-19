В следующем, 2024-м, году Республика Беларусь отметит важную дату — 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Казалось бы, прошло 78 лет со дня окончания войны, но и по настоящее время невозможно успокоить память и душу при мысли о потерях, которые понесла наша страна.
Не только от того, сколько погибло людей, но и от того, что до сих пор не все останки героев-бойцов преданы земле, как полагается. Останки солдат и офицеров, павших в бою, по сей день лежат по лесам, полям и болотам. Горько осознавать, что солдаты, погибшие за Родину, до сих пор не похоронены, а некоторые и вовсе числятся пропавшими без вести. Ни могилы, ни памятника, ни имени…
В Республике Беларусь, в Светлогорском районе Гомельской области, есть поисковой отряд "Эстафета Памяти". Отряд небольшой, всего семь человек.
Роман Терещенко, Николай Гаврильчик, Владимир Дражин, Дмитрий Евстратчик, Андрей Кривошеев, Александр Лесун, Валентина Петрова. У всех у них есть своя основная работа, а поисковой работой занимаются в свободное время. Зарегистрированы как общественная организация при Гомельской областной организации республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" (ОСВОД).
В нем состоит Валентина Ивановна Петрова — библиотекарь Козловской сельской библиотеки. Именно этой женщине многие потомки воинов, погибших на территории Светлогорского (ранее Паричского) района, обязаны тем, что теперь точно знают, где похоронены их предки-герои.
— Валентина Ивановна, наверное, вы поисковиком стали из-за мужа, который этим занимается?
В 2014 году ко мне обратился Виктор Григорьевич Мураль, краевед, создатель сайта "ПАРИЧИ: Справочно-информационный портал" с предложением помочь провести сверку списков книги "Память. Светлогорск и Светлогорский район" с обобщённой базой данных РФ (ОБД "Мемориал”) по воинскому захоронению в деревне Чернин. Сам он уже начал сверку по воинскому захоронению, расположенному в г. п. Паричи. Я стала помогать ему в этом направлении, а потом, неожиданно для себя, втянулась в работу. Проверяя списки, иногда натыкалась на координаты мест гибели бойцов и предлагала своему мужу проверить эти координаты на месте (так как он давно занимался поисковой работой). Потом он собрал единомышленников, и спустя некоторое время был создан наш поисковый отряд.
Основные цели и задачи нашего отряда — проведение работы по патриотическому воспитанию молодёжи; содействие в организации поисковой работы по выявлению неучтённых воинских захоронений, захоронений жертв войн, установлению данных о погибших, пропавших без вести при защите Отечества, а также участие в работе по увековечиванию памяти о них.
Ведь мы занимаемся не только поиском и подъёмом останков бойцов, но и проводим уроки мужества в учреждениях образования, организовываем тематические выставки и автопробеги по боевым местам нашего региона. При нашем поисковом отряде создан детский поисковый отряд "Юный помощник". Мы проводим с ними работу по изучению и сохранению историко-культурного наследия нашего региона. Надеемся, что в будущем наши юные помощники будут продолжать вести воспитательную работу среди подрастающего поколения по сохранению памяти и правды о Великой Отечественной войне.
— А что это за списки, можно подробнее?
В нашем районе есть книга "Память. Светлогорск и Светлогорский район", в которой собрана информация о бойцах РККА, погибших на территории Светлогорского (ранее Паричского) района в годы Великой Отечественной войны. На территории района расположено более двадцати братских могил, на мемориальных плитах которых увековечены фамилии более 24 тысяч погибших солдат, призванных из разных уголков бывшего Советского Союза и отдавших свои жизни за нашу малую Родину. И это далеко не окончательная цифра. База данных ОБД "Мемориал” периодически обновляется и пополняется новыми фамилиями. Вот поэтому и необходимо проводить сверку списков ОБД "Мемориал” с книгой "Память. Светлогорск и Светлогорский район".
Списки бойцов РККА из книги Памяти есть в электронном варианте на сайте "ПАРИЧИ. Справочно-информационном портал", о котором мы говорили в самом начале. Если из России и других бывших союзных республик кто-то ищет своих родственников, он может зайти на сайт, открыть страницу "Реквием — Паричи" или "Реквием — Светлогорский район” (ранее Паричский) и просмотреть фамилии — может, найдёт того, кого ищет.
В результате проделанной Виктором Григорьевичем работы по сверке списков было установлено 840 фамилий бойцов РККА, погибших в окрестностях городского посёлка Паричи, но не увековеченных на мемориальных плитах этого воинского захоронения. В настоящее время эти фамилии уже нанесены на 10-ти мемориальных плитах данного воинского захоронения.
При сверке списков по братской могиле в деревне Чернин мною установлено 640 фамилий бойцов, которые ещё предстоит нанести на мемориальные плиты этого воинского захоронения. Сейчас я перепроверяю братскую могилу в агрогородке Полесье (ранее деревня Кобыльщина).
Вот интересный случай. При обращении Надежды Ащеуловой помочь найти место захоронения дяди — Тищенко Павла Васильевича, я проверила его по ОБД "Мемориал”. Оказалось, что он действительно погиб в районе деревни Кобыльщина, но на мемориальных плитах его фамилии не оказалось, как и ещё пятерых бойцов, погибших практически одновременно с ним. После проделанной работы его имя дописали на плиту, а вот имена остальных ещё предстоит увековечить. Это:
Как видите, наш белорус погиб на территории своего же района в 1942 году, а вернулся домой спустя 80 лет.
Вот поэтому необходимо время от времени пересматривать и сверять списки по каждому воинскому захоронению.
— У вас есть списки, какое количество бойцов вы вообще обнаружили за годы поисков? Расскажите подробнее, как проходит подъём останков бойцов РККА и их перезахоронение?
Да, конечно, учёт ведётся. Все данные по количеству в отчётных документах имеются. Нет ни одного года, чтобы мы не подняли останки бойцов, все подробно записываем.
Только за последние четыре года подняли останки 720 бойцов.
В 2021 году, например, подняли целых два санитарных захоронения, об этом даже была большая статья в местной газете. Начали подъём у деревни Заречье, думали один-два бойца, ну, пускай, десять, а когда стали поднимать — там оказалось 198 человек! Следующий подъём был за деревней Великий Бор — подняты останки 148 человек.
Как проходит подъём останков… В свободное от работы время — в выходные дни — отряд выезжает на поиск неучтённых воинских захоронений. Щупами проверяем места, где шли бои. При обнаружении костных останков составляем информационный лист с координатами данного места (делаем скриншот). Потом этот информационный лист передаётся в военкомат нашего района. В конце года все поданные нами информационные листы военкомат передаёт в управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооружённых сил Республики Беларусь.
После проверки и обработки данных информация передаётся в 52-й отдельный специализированный поисковый батальон Вооружённых сил Республики Беларусь. Согласно плану работы 52-го спецбатальона назначается время проведения вахты Памяти по подъёму останков бойцов РККА. Представители 52-го спецбатальона в обязательном порядке присутствуют при извлечении костных останков их земли. Останки бойцов передаются в сельский совет по месту дальнейшего перезахоронения, а сопутствующие элементы — в военкомат для проверки на безопасность.
После оформления всех необходимых документов назначается время проведения траурных митингов по перезахоронению останков бойцов на воинских захоронениях.
— Как вы определяете фамилии солдат, какие есть для этого способы? Медальоны?
Установить фамилию солдата возможно только по найденному при нём медальону или любой награде, у которой есть номер (медаль, орден). К сожалению, медальоны есть не у всех. Случается, что находим бойца с медальоном, а он пустой, примета такая была у солдат, боялись заполнять… Часто медальон бывает с записью, но бумага так истлела, что невозможно ничего прочитать. На нашем счету уже орден Отечественной войны II степени, три медали "За отвагу", два нагрудных знака "Отличный пулемётчик" (но они к сожалению, без номера, поэтому установить фамилии бойцов не удалось) и 13 медальонов.
В этом году у нас был очень интересный случай. В ходе вахты Памяти подняли останки бойца с медальоном. Медальон был успешно прочитан Александром Дударёнком, руководителем поисковой группы "Батьковщина". Бойца звали Владимир Иванович Питанов из Куйбышева, теперь это город Самара. Александр Дударёнок довольно быстро нашёл контакты, связался с родственниками. Они, как оказалось, до сих пор живут в том же доме, который бы указан в документах как домашний адрес Владимира Питанова.
Когда с ними связались по телефону, они были так изумлены, не знали, как реагировать. Потому что, оказывается, буквально накануне звонка молодые родственники случайно нашли в доме старый альбом и увидели фотографию двоюродного деда. Они вообще не знали, кто на фотографии рядом с их дедом. И тут позвонили и сообщили, что их родственник найден. Конечно, они были очень удивлены и обрадовались. Теперь потомки знают, что родной брат их дедушки геройски погиб в Республике Беларусь и также знают, где он захоронен.
Вот что написал внучатый племянник Питанова, Дмитрий Красюк: "Ну что я могу сказать, дорогие друзья. Мы очень рады, что нашёлся родной брат моего деда, о котором мы даже не слышали. Теперь мы знаем, где он погиб и захоронен, где воевал. Что служил он в нашей Куйбышевской (Самарской) 21-й армии. Знаем теперь, кто на фотографии. Пригодился наш старый дом, где жила семья Питановых с 1917 по 1983.
Спасибо вам большое от нашей семьи, что нашли брата деда. Всю жизнь думали, что у него только сестра. Думаю, они теперь встретились.
Жалеем, что не смогли приехать".
— Теперь там, где шли бои, вы сказали, многое зарастает лесом. А как же искать в таких густых зарослях, да ещё в болотистой местности?
Конечно, с годами становится искать все сложнее. Что вы хотите: прошло почти восемьдесят лет! К сожалению, прямых свидетелей тех страшных событий практически уже не осталось, в координатах много погрешностей, так что порой случается, все поиски напрасны. Но мы не останавливаемся: проверяем места по нескольку раз и координаты расширяем в радиусе полукилометра. Покупаем аэросъёмку тех мест, где шли бои, проверяем те места, где уже поднимали бойцов… А вдруг рядом ещё остались не поднятые…
— Из России, наверное, мало кто приезжает из потомков, чтобы почтить своих родственников?
Нет, из России как раз приезжает очень много людей, чтобы посетить братские могилы. С некоторыми потомками веду переписку годами. Потом приезжают целыми семьями — с внуками, правнуками. Кто-то только ещё планирует приехать, надеюсь, дождусь, пока отсылаю фотографии братских могил и плит с фамилиями.
Люди очень благодарны за то, что воинские захоронения — чистые и ухоженные.
Одна женщина из Москвы обещала приехать в ближайшее время, её бабушка была лейтенантом медицинской службы, она погибла в деревне Язвин, там большое братское захоронение. Вообще женщин-медсестёр, врачей очень много погибло: если обратить внимание на могильные плиты, то женских фамилий хватает. Из Казахстана, Туркмении, Чувашии приезжают родственники. Из Якутии планирует приехать внук бойца, на могилу деда, мы только пока переписываемся.
В этом году на День Победы приехали две пожилые племянницы с правнучкой из Хабаровска и Кавказа. Их дядя погиб в сорок третьем в окрестностях агрогородка Полесье (ранее деревня Кобыльщина). Они приехали и увидели, что на братской могиле стоит красивый памятник, там лежат свежие цветы, все ухожено, за всем следит администрация сельского совета. В местной библиотеке им дали провести урок Памяти для детей, которых мы собрали. Там они рассказали о своём погибшем дяде, которому был двадцать один год, оставили его фотографию для архива. Потом мы все вместе, взрослые и дети, пошли сажать молодые саженцы, которые родственницы привезли с Кавказа и Дальнего Востока. Нашим, белорусским, детям присутствовать на подобных мероприятиях крайне важно.
— Как считаете, может уже через несколько лет раскопки придётся закончить?
Я думаю, что этой работы хватит ещё на очень долгие годы. И это только по Паричам и близлежащим населённым пунктам, а есть отдалённые места Светлогорского района, в радиусе сто километров, там мы пока не проводили поисковые работы.
Если попадаются какие-то координаты, я их сохраняю… на будущее, может быть, придёт время… Я думаю, что есть ещё очень много мест, где можно проводить результативные поисковые работы.
— Кроме медальонов, по каким знакам можно ещё опознать бойца?
Только по наградным документам и медальонам. По найденным ложкам и котелкам не принимаются документы, потому что случалось, что это нехитрое имущество переходило от одного убитого бойца к другому. Мы постоянно находим огромное количество подписанных ложек, котелков, фляг. Всё передаётся в музеи, пополняется музей малой родины, созданный при Козловской сельской библиотеке.
В музее мемориального комплекса "Памятный знак в честь операции "Багратион” времён Великой Отечественной войны" есть экспонат: в пятидесятых годах двадцатого века в районе деревни Чернин был поднят сбитый самолёт с лётчиком. В своей герметичной кабине он был как живой, все документы были при нем.
Лётчиков на территории нашего района погибло очень много, но отдельного обелиска для них нет. Мой муж с ребятами несколько лет назад в гараже сделал простую, но очень красивую памятную композицию — памятник в виде самолётного пропеллера с надписью-посвящением: "Лётчикам, погибшим за освобождение нашей Родины". С разрешения администрации его установили у дороги, теперь там часто останавливаются машины, люди кладут цветы, фотографируются.
— В вашем библиотечном музее есть экспонаты — макеты немецкого оружия. Получается, что, помимо наших бойцов, вы находите и погибших немецких солдат?
В нашем музее создана экспозиция, состоящая из предметов солдатского быта и обмундирования времён Великой Отечественной войны не только советских солдат, но и немецких. Но это не означает, что мы ищем и немецких солдат. Все немецкие предметы были найдены в ходе полевых поисковых работ. Части немецкого оружия, которые не относятся к разряду "огнестрельное оружие", также найдены в ходе полевых поисковых работ и помещены в музей.
Эти экспонаты не имеют особой исторической ценности, но они имеют совсем другую ценность — они помогают оживить историю, сделать её близкой и понятной. При посещении нашего музея ребята могут прикоснуться к этим вещам, почувствовать то, что чувствовали наши прадеды, когда шли на смерть за свою мать, жену и детей.
Помнить можно только то, о чём знаешь. Если рассказывать детям о войне, им будет что помнить. Именно поэтому изучение истории родного края, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций было и остаётся важнейшим направлением в воспитании у школьников патриотизма, чувства любви к Отчизне, к малой и большой Родине.
Когда забывается история и её уроки, народ теряет память, теряет разум, а значит, повторение жестоких ошибок становится неизбежным. Именно поэтому память, заключённая в предметах, вещах, свидетельствах очевидцев — единственная возможность сохранить и передать прошлое будущим поколениям, предотвратить, уберечь их от новых ошибок.
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