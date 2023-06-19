Поисковый отряд “Эстафета Памяти”: сохраняем правду о ВОВ

19:39 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Воспитание

В следующем, 2024-м, году Республика Беларусь отметит важную дату — 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Казалось бы, прошло 78 лет со дня окончания войны, но и по настоящее время невозможно успокоить память и душу при мысли о потерях, которые понесла наша страна.

Фото: Фото Анжелы Якубовской

Не только от того, сколько погибло людей, но и от того, что до сих пор не все останки героев-бойцов преданы земле, как полагается. Останки солдат и офицеров, павших в бою, по сей день лежат по лесам, полям и болотам. Горько осознавать, что солдаты, погибшие за Родину, до сих пор не похоронены, а некоторые и вовсе числятся пропавшими без вести. Ни могилы, ни памятника, ни имени…

В Республике Беларусь, в Светлогорском районе Гомельской области, есть поисковой отряд "Эстафета Памяти". Отряд небольшой, всего семь человек.

Роман Терещенко, Николай Гаврильчик, Владимир Дражин, Дмитрий Евстратчик, Андрей Кривошеев, Александр Лесун, Валентина Петрова. У всех у них есть своя основная работа, а поисковой работой занимаются в свободное время. Зарегистрированы как общественная организация при Гомельской областной организации республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" (ОСВОД).

В нем состоит Валентина Ивановна Петрова — библиотекарь Козловской сельской библиотеки. Именно этой женщине многие потомки воинов, погибших на территории Светлогорского (ранее Паричского) района, обязаны тем, что теперь точно знают, где похоронены их предки-герои.

— Валентина Ивановна, наверное, вы поисковиком стали из-за мужа, который этим занимается?

В 2014 году ко мне обратился Виктор Григорьевич Мураль, краевед, создатель сайта "ПАРИЧИ: Справочно-информационный портал" с предложением помочь провести сверку списков книги "Память. Светлогорск и Светлогорский район" с обобщённой базой данных РФ (ОБД "Мемориал”) по воинскому захоронению в деревне Чернин. Сам он уже начал сверку по воинскому захоронению, расположенному в г. п. Паричи. Я стала помогать ему в этом направлении, а потом, неожиданно для себя, втянулась в работу. Проверяя списки, иногда натыкалась на координаты мест гибели бойцов и предлагала своему мужу проверить эти координаты на месте (так как он давно занимался поисковой работой). Потом он собрал единомышленников, и спустя некоторое время был создан наш поисковый отряд.

Основные цели и задачи нашего отряда — проведение работы по патриотическому воспитанию молодёжи; содействие в организации поисковой работы по выявлению неучтённых воинских захоронений, захоронений жертв войн, установлению данных о погибших, пропавших без вести при защите Отечества, а также участие в работе по увековечиванию памяти о них.

Валентина Ивановна Петрова

Ведь мы занимаемся не только поиском и подъёмом останков бойцов, но и проводим уроки мужества в учреждениях образования, организовываем тематические выставки и автопробеги по боевым местам нашего региона. При нашем поисковом отряде создан детский поисковый отряд "Юный помощник". Мы проводим с ними работу по изучению и сохранению историко-культурного наследия нашего региона. Надеемся, что в будущем наши юные помощники будут продолжать вести воспитательную работу среди подрастающего поколения по сохранению памяти и правды о Великой Отечественной войне.

— А что это за списки, можно подробнее?

В нашем районе есть книга "Память. Светлогорск и Светлогорский район", в которой собрана информация о бойцах РККА, погибших на территории Светлогорского (ранее Паричского) района в годы Великой Отечественной войны. На территории района расположено более двадцати братских могил, на мемориальных плитах которых увековечены фамилии более 24 тысяч погибших солдат, призванных из разных уголков бывшего Советского Союза и отдавших свои жизни за нашу малую Родину. И это далеко не окончательная цифра. База данных ОБД "Мемориал” периодически обновляется и пополняется новыми фамилиями. Вот поэтому и необходимо проводить сверку списков ОБД "Мемориал” с книгой "Память. Светлогорск и Светлогорский район".

Списки бойцов РККА из книги Памяти есть в электронном варианте на сайте "ПАРИЧИ. Справочно-информационном портал", о котором мы говорили в самом начале. Если из России и других бывших союзных республик кто-то ищет своих родственников, он может зайти на сайт, открыть страницу "Реквием — Паричи" или "Реквием — Светлогорский район” (ранее Паричский) и просмотреть фамилии — может, найдёт того, кого ищет.

В результате проделанной Виктором Григорьевичем работы по сверке списков было установлено 840 фамилий бойцов РККА, погибших в окрестностях городского посёлка Паричи, но не увековеченных на мемориальных плитах этого воинского захоронения. В настоящее время эти фамилии уже нанесены на 10-ти мемориальных плитах данного воинского захоронения.

При сверке списков по братской могиле в деревне Чернин мною установлено 640 фамилий бойцов, которые ещё предстоит нанести на мемориальные плиты этого воинского захоронения. Сейчас я перепроверяю братскую могилу в агрогородке Полесье (ранее деревня Кобыльщина).

Вот интересный случай. При обращении Надежды Ащеуловой помочь найти место захоронения дяди — Тищенко Павла Васильевича, я проверила его по ОБД "Мемориал”. Оказалось, что он действительно погиб в районе деревни Кобыльщина, но на мемориальных плитах его фамилии не оказалось, как и ещё пятерых бойцов, погибших практически одновременно с ним. После проделанной работы его имя дописали на плиту, а вот имена остальных ещё предстоит увековечить. Это:

Петров Андрей Петрович 1917 года рождения, уроженец Красноярского края, Бряно-Сухопитский с/с. Тараканов Борис Фёдорович 1917 года рождения, уроженец Красноярского края, Семёновский с/с. Акимов Иван Акимович 1925 года рождения, уроженец Калининградской области, Ленинский район, с. Багрова-Дача. Тимошенко Василий Павлович 1925 года рождения, уроженец Сталинградской области, Балыклейского района, с. Новогеоргиевка. Прохорцев Михаил Андреевич 1923 года рождения, уроженец Полесской (ныне Гомельской) области, Паричского (ныне Светлогорского) района, Республика Беларусь.

Как видите, наш белорус погиб на территории своего же района в 1942 году, а вернулся домой спустя 80 лет.

Вот поэтому необходимо время от времени пересматривать и сверять списки по каждому воинскому захоронению.



— У вас есть списки, какое количество бойцов вы вообще обнаружили за годы поисков? Расскажите подробнее, как проходит подъём останков бойцов РККА и их перезахоронение?

Да, конечно, учёт ведётся. Все данные по количеству в отчётных документах имеются. Нет ни одного года, чтобы мы не подняли останки бойцов, все подробно записываем.

Только за последние четыре года подняли останки 720 бойцов.

В 2021 году, например, подняли целых два санитарных захоронения, об этом даже была большая статья в местной газете. Начали подъём у деревни Заречье, думали один-два бойца, ну, пускай, десять, а когда стали поднимать — там оказалось 198 человек! Следующий подъём был за деревней Великий Бор — подняты останки 148 человек.

Как проходит подъём останков… В свободное от работы время — в выходные дни — отряд выезжает на поиск неучтённых воинских захоронений. Щупами проверяем места, где шли бои. При обнаружении костных останков составляем информационный лист с координатами данного места (делаем скриншот). Потом этот информационный лист передаётся в военкомат нашего района. В конце года все поданные нами информационные листы военкомат передаёт в управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооружённых сил Республики Беларусь.

После проверки и обработки данных информация передаётся в 52-й отдельный специализированный поисковый батальон Вооружённых сил Республики Беларусь. Согласно плану работы 52-го спецбатальона назначается время проведения вахты Памяти по подъёму останков бойцов РККА. Представители 52-го спецбатальона в обязательном порядке присутствуют при извлечении костных останков их земли. Останки бойцов передаются в сельский совет по месту дальнейшего перезахоронения, а сопутствующие элементы — в военкомат для проверки на безопасность.

После оформления всех необходимых документов назначается время проведения траурных митингов по перезахоронению останков бойцов на воинских захоронениях.

— Как вы определяете фамилии солдат, какие есть для этого способы? Медальоны?

Установить фамилию солдата возможно только по найденному при нём медальону или любой награде, у которой есть номер (медаль, орден). К сожалению, медальоны есть не у всех. Случается, что находим бойца с медальоном, а он пустой, примета такая была у солдат, боялись заполнять… Часто медальон бывает с записью, но бумага так истлела, что невозможно ничего прочитать. На нашем счету уже орден Отечественной войны II степени, три медали "За отвагу", два нагрудных знака "Отличный пулемётчик" (но они к сожалению, без номера, поэтому установить фамилии бойцов не удалось) и 13 медальонов.

В этом году у нас был очень интересный случай. В ходе вахты Памяти подняли останки бойца с медальоном. Медальон был успешно прочитан Александром Дударёнком, руководителем поисковой группы "Батьковщина". Бойца звали Владимир Иванович Питанов из Куйбышева, теперь это город Самара. Александр Дударёнок довольно быстро нашёл контакты, связался с родственниками. Они, как оказалось, до сих пор живут в том же доме, который бы указан в документах как домашний адрес Владимира Питанова.

Когда с ними связались по телефону, они были так изумлены, не знали, как реагировать. Потому что, оказывается, буквально накануне звонка молодые родственники случайно нашли в доме старый альбом и увидели фотографию двоюродного деда. Они вообще не знали, кто на фотографии рядом с их дедом. И тут позвонили и сообщили, что их родственник найден. Конечно, они были очень удивлены и обрадовались. Теперь потомки знают, что родной брат их дедушки геройски погиб в Республике Беларусь и также знают, где он захоронен.

Вот что написал внучатый племянник Питанова, Дмитрий Красюк: "Ну что я могу сказать, дорогие друзья. Мы очень рады, что нашёлся родной брат моего деда, о котором мы даже не слышали. Теперь мы знаем, где он погиб и захоронен, где воевал. Что служил он в нашей Куйбышевской (Самарской) 21-й армии. Знаем теперь, кто на фотографии. Пригодился наш старый дом, где жила семья Питановых с 1917 по 1983.

Спасибо вам большое от нашей семьи, что нашли брата деда. Всю жизнь думали, что у него только сестра. Думаю, они теперь встретились.

Жалеем, что не смогли приехать".

В Гомельской области в сорок первом году шли жестокие бои, практически вся 232-я стрелковая дивизия была полностью разбита. Об этом есть историческая справка на сайте российского Министерства обороны, но не все останки погибших бойцов этого подразделения подняты и захоронены.

— Теперь там, где шли бои, вы сказали, многое зарастает лесом. А как же искать в таких густых зарослях, да ещё в болотистой местности?

Конечно, с годами становится искать все сложнее. Что вы хотите: прошло почти восемьдесят лет! К сожалению, прямых свидетелей тех страшных событий практически уже не осталось, в координатах много погрешностей, так что порой случается, все поиски напрасны. Но мы не останавливаемся: проверяем места по нескольку раз и координаты расширяем в радиусе полукилометра. Покупаем аэросъёмку тех мест, где шли бои, проверяем те места, где уже поднимали бойцов… А вдруг рядом ещё остались не поднятые…

— Из России, наверное, мало кто приезжает из потомков, чтобы почтить своих родственников?

Нет, из России как раз приезжает очень много людей, чтобы посетить братские могилы. С некоторыми потомками веду переписку годами. Потом приезжают целыми семьями — с внуками, правнуками. Кто-то только ещё планирует приехать, надеюсь, дождусь, пока отсылаю фотографии братских могил и плит с фамилиями.

Люди очень благодарны за то, что воинские захоронения — чистые и ухоженные.

Одна женщина из Москвы обещала приехать в ближайшее время, её бабушка была лейтенантом медицинской службы, она погибла в деревне Язвин, там большое братское захоронение. Вообще женщин-медсестёр, врачей очень много погибло: если обратить внимание на могильные плиты, то женских фамилий хватает. Из Казахстана, Туркмении, Чувашии приезжают родственники. Из Якутии планирует приехать внук бойца, на могилу деда, мы только пока переписываемся.

В этом году на День Победы приехали две пожилые племянницы с правнучкой из Хабаровска и Кавказа. Их дядя погиб в сорок третьем в окрестностях агрогородка Полесье (ранее деревня Кобыльщина). Они приехали и увидели, что на братской могиле стоит красивый памятник, там лежат свежие цветы, все ухожено, за всем следит администрация сельского совета. В местной библиотеке им дали провести урок Памяти для детей, которых мы собрали. Там они рассказали о своём погибшем дяде, которому был двадцать один год, оставили его фотографию для архива. Потом мы все вместе, взрослые и дети, пошли сажать молодые саженцы, которые родственницы привезли с Кавказа и Дальнего Востока. Нашим, белорусским, детям присутствовать на подобных мероприятиях крайне важно.

— Как считаете, может уже через несколько лет раскопки придётся закончить?

Я думаю, что этой работы хватит ещё на очень долгие годы. И это только по Паричам и близлежащим населённым пунктам, а есть отдалённые места Светлогорского района, в радиусе сто километров, там мы пока не проводили поисковые работы.

Если попадаются какие-то координаты, я их сохраняю… на будущее, может быть, придёт время… Я думаю, что есть ещё очень много мест, где можно проводить результативные поисковые работы.

— Кроме медальонов, по каким знакам можно ещё опознать бойца?

Только по наградным документам и медальонам. По найденным ложкам и котелкам не принимаются документы, потому что случалось, что это нехитрое имущество переходило от одного убитого бойца к другому. Мы постоянно находим огромное количество подписанных ложек, котелков, фляг. Всё передаётся в музеи, пополняется музей малой родины, созданный при Козловской сельской библиотеке.

В музее мемориального комплекса "Памятный знак в честь операции "Багратион” времён Великой Отечественной войны" есть экспонат: в пятидесятых годах двадцатого века в районе деревни Чернин был поднят сбитый самолёт с лётчиком. В своей герметичной кабине он был как живой, все документы были при нем.

Лётчиков на территории нашего района погибло очень много, но отдельного обелиска для них нет. Мой муж с ребятами несколько лет назад в гараже сделал простую, но очень красивую памятную композицию — памятник в виде самолётного пропеллера с надписью-посвящением: "Лётчикам, погибшим за освобождение нашей Родины". С разрешения администрации его установили у дороги, теперь там часто останавливаются машины, люди кладут цветы, фотографируются.

— В вашем библиотечном музее есть экспонаты — макеты немецкого оружия. Получается, что, помимо наших бойцов, вы находите и погибших немецких солдат?

В нашем музее создана экспозиция, состоящая из предметов солдатского быта и обмундирования времён Великой Отечественной войны не только советских солдат, но и немецких. Но это не означает, что мы ищем и немецких солдат. Все немецкие предметы были найдены в ходе полевых поисковых работ. Части немецкого оружия, которые не относятся к разряду "огнестрельное оружие", также найдены в ходе полевых поисковых работ и помещены в музей.

Эти экспонаты не имеют особой исторической ценности, но они имеют совсем другую ценность — они помогают оживить историю, сделать её близкой и понятной. При посещении нашего музея ребята могут прикоснуться к этим вещам, почувствовать то, что чувствовали наши прадеды, когда шли на смерть за свою мать, жену и детей.

Помнить можно только то, о чём знаешь. Если рассказывать детям о войне, им будет что помнить. Именно поэтому изучение истории родного края, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций было и остаётся важнейшим направлением в воспитании у школьников патриотизма, чувства любви к Отчизне, к малой и большой Родине.