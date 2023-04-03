В Ставрополье стартовали обучающие семинары казачьих обществ

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Всероссийским казачьим обществом совместно с Терским войсковым казачьим обществом на площадке Северо-Кавказского Федерального университета проведен семинар "Основные направления деятельности казачьих обществ и механизмы их развития".

От имени председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества участников семинара приветствовал ответственный секретарь Совета Алексей Кириченко. В том числе, он сообщил о деятельности Совета и постоянных комиссий.

В работе семинара приняли участие 150 представителей казачества, силовых структур, региональной и муниципальной власти, образовательных организаций, реализующих казачий компонент, духовенства, а также СМИ.

Вместе с казаками Терского ВКО совершенствование работы войскового штаба, выполнение № 154-ФЗ "О государственной и иной службе российского казачества", развитие системы непрерывного казачьего образования, экономику казачьих хозяйств, популяризацию казачества в СМИ обсудили: первый заместитель (товарищ) атамана ВсКО Константин Перенижко, заместитель атамана ВсКО по государственной службе Валерий Ефремов, председатель Синодального комитета РПЦ по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невыномысский Кирилл, помощник полпреда Президента в СКФО, войсковой атаман Виталий Кузнецов, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, а также представители органов власти, курирующих вопросы казачества в субъектах СКФО.

В режиме видеоконференцсвязи к участникам семинара обратился Всероссийский атаман Николай Долуда. Он выразил благодарность атаману и казакам Терского ВКО за то, что помимо отряда "Терек" в настоящее время формируются еще два войсковых казачьих добровольческих отряда.

— Дорогого стоит поддержка, которую оказывают формирующимся казачьим добровольческим отрядам в вопросах экипировки, технического и медицинского оснащения полпред Президента в Северо-Кавказском Федеральном Округе Юрий Яковлевич Чайка, руководство региона, представители муниципальных органов власти, бизнеса, жители городов, станиц и хуторов, — сказал Николай Александрович.

По словам Виталия Кузнецова, в составе войскового добровольческого отряда, соединений и частей Вооруженных Сил РФ и Росгвардии, а также в рамках частичной мобилизации в спецоперации приняли и принимают участие около 3 тысяч казаков Терского войскового казачьего общества. Из них 29 — награждены государственными наградами. За время СВО казаками войска собрано и отправлено на Донбасс более 1000 тонн гуманитарного груза, куплено 24 машины, 9 квадрокоптеров.

Обучение личного состава и боевое слаживание отряда "Терек" на полигонах двух учебных центров проводят инструкторы, имеющие опыт участия в локальных конфликтах и в СВО.

В ходе семинара Валерием Ефремовым доведены до казаков Терского ВКО приказы Министра обороны РФ, регламентирующие порядок поступления граждан РФ в добровольческие формирования, пребывания в них, обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, а также постановление Правительства РФ о получении статуса ветерана боевых действий.

Особое внимание на семинаре-совещании Константин Перенижко уделил целевым показателям выполнения органами власти и Терским ВКО Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества, в том числе, в части развития системы непрерывного казачьего образования.

Всероссийский атаман считает недопустимым наличие на территориях дислокации Терского ВКО лишь 2 школ с региональным статусом "казачья образовательная организация".

— Подготовка кадрового резерва для казачьих обществ — задача первостепенной важности, которую впервые поставил перед российским казачеством Президент страны. За ее выполнение несут ответственность руководители рабочих групп, курирующих вопросы казачества в регионе, войсковые атаманы, а также и ректоры вузов, вошедших в Ассоциацию образовательных организаций высшего образования, реализующих казачий компонент, — напомнил Николай Александрович.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов в своем выступлении, в частности, сообщил, что в университете реализуются 8 дисциплин по истории и культуре казачества и совместно с казачьим обществом системно ведется работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Перед правлением Терского ВКО Всероссийский атаман поставил задачу выровнять показатели реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества во всех субъектах, на территории которых расположено Терское войсковое казачье общество.

Отметим, Всероссийским казачьим обществом в каждом из 12 войсковых и 2 окружных казачьих обществах России с целью консолидации рядов российского казачества и повышения профессионализма в работе войсковых штабов будет проведен 21 семинар, посвящённый основным направлениям деятельности казачьих обществ и совершенствованию механизма их развития. Итоги работы семинаров будут подведены в конце текущего года в ходе Всероссийского мероприятия "Российское казачество", организованного ФАДН.