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Инна Новикова

Руслан Курбанов: киргизам легче всего построить карьеру в России

Общество » Практика

После развала Советского Союза в Россию хлынули мигранты из бывших советских республик. Что делать, чтобы они успешно интегрировались в наше общество, и почему гражданам Киргизии построить карьеру в России намного легче, чем жителям других союзных республик, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой востоковед, политолог Руслан Курбанов.

Руслан Курбанов: киргизам легче всего построить карьеру в России

— Руслан, в нашей стране много мигрантов: государству нужны рабочие руки. Но при этом приезжие не стремятся ассимилироваться с российским обществом, хотя Россия — это многонациональная страна, президент говорил о необходимости ассимиляции, и для этого предпринимались меры. Как это сделать?

— Применительно к мигрантам, переселившимся в российские регионы из Средней Азии, с Кавказа или Закавказья, мы стараемся термин "ассимиляция" не использовать. Ассимиляция — это полное растворение культуры. Сами переехавшие (я тоже переехал из Дагестана), предпочитают термин "интеграция". Мы готовы интегрироваться при сохранении своей культуры. Я работаю в Институте востоковедения, на федеральных каналах, при этом оставаясь дагестанцем, верующим мусульманином. Это комфортно и мне, и Российскому государству.

Лучшим решением этого вопроса, во-первых, является образование. Чем более высокого уровня образование мы будем давать, тем больше мигрантские семьи будут открываться навстречу глубине русской культуры. Они же не знакомы с ней, у них 30 лет преподаются только родной язык и основные дисциплины.

О знакомстве с красотой и глубиной русской культуры речи пока не идёт. Чем больше мы будем вовлекать мигрантов в знакомство с нашей культурой, тем больше они будут обогащаться и делиться красотой собственной культуры.

Во-вторых, уникальность Российского государства в том, что, в отличие от Западной Европы, наши власти не допускают формирования гетто по национальному и религиозному признаку.

Власти проводят последовательную политику по равномерному расселению граждан с Кавказа, Закавказья, из Средней Азии, даже с Дальнего Востока (Вьетнам, Китай) на территории нашей страны. Например, мусульмане живут равномерно по всей Москве, хотя оседают больше в районах, где дешевле жильё: в Бутове, Новой Москве. Но они живут бок о бок с русскими соседями. Мастера белорусы, молдаване, украинцы работают бок о бок в квартирах, занимаются ремонтом. Это пока низовой уровень знакомства с культурой большого города. Киргизы, к примеру, проделали большой путь от водителей такси и курьеров до менеджеров. Они быстро интегрируются в российскую:

  • культуру,
  • общество,
  • бизнес.

Киргизы на русском языке лучше говорят, потому что в Киргизии русский язык является вторым государственным языком. Это успешная модель, которую мы можем предложить узбекам, таджикам, выходцам из Закавказья и Северного Кавказа: чем вы будете больше получать образования, управленческих навыков, навыков сосуществования с соседями, тем вы будете успешнее и тем более востребованными будут ваши семьи в большом многонациональном государстве.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы азия работа россия культура киргизия образование руслан курбанов
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