Офшоры ударили по Полевщинскому заказнику

Территории вдоль Новорижского шоссе уверенно отбирают у древней Рублёвки лавры самого престижного направления Московской области. Отличная экология, транспортная доступность и современная архитектура стали главными козырями Новой Риги. Здесь на глазах растут новые элитные поселки, в то время как Рублёво-Успенское шоссе заполнено объявлениями о продаже практически неликвидных особняков в "новорусском" стиле.

Впрочем обещанная покупателям в рекламе девственная природа и ее сохранность застройщиков в погоне за прибылью мало заботит. Очередной жертвой загородного строительства рискует стать Полевщинский лес, где уже начались масштабные рубки.

Полевщинский лес, государственный природный заказник, основан в 1990 году в городском округе Истра, в окрестностях деревень Новораково, Сафонтьево, Максимовка, посёлка Полевшина, деревни Никольское и посёлка Огниково. На особо охраняемой природной территории обитают краснокнижные виды животных и растений: лунник оживающий, шесть видов лишайников, кедровка, чёрный коршун, бабочка с необычным названием "медведица-госпожа".

В последние годы власти Подмосковья приняли ряд противоречивых решений касательно режима заказника. С одной стороны, в 2019 году заповедные территории были расширены на север, в результате общая площадь заказника увеличилась с 937 до 1546 га. Ужесточили и охранный режим. На заповедной территории запретили строить, рубить деревья, прокладывать дороги, организовывать туристические стоянки и вести мелиоративные работы.

В то же время ещё в 2016 году областное правительство утвердило проект планировки территории для строительства автомобильной дороги Огниково-Новоракино в объезд Истринского гидроузла. Эта трасса, протяженностью 4,37 км, как раз должна пройти по северной границе заказника и фактически полностью отрезать от него лесной массив, присоединенный к нему решением 2019 года.

Согласно плану строительства, дорога соединит "Московское большое кольцо" (ЦКАД) с деревней Новораково, расположенной вблизи южного берега Истринского водохранилища. Утверждается, что это облегчит жителям деревни подъезд к домам. Сегодня им приходится, как указано в проекте планировки, объезжать заказник с севера, в то время как с запада самая короткая существующая дорога ведет через Истринский гидроузел, закрытый режимный объект.

В поселке, основанном еще в 30-е годы при Советском союзе, согласно недавней переписи населения, зарегистрировано менее полусотни человек. Вряд ли Подмосковное правительство ради этого затеяло дорогостоящую стройку — цена прокладки дороги оценивается в 240,3 миллиона рублей.

Более того, в декабре 2021 года жители выступили против строительства дороги через заказник, назвав проект нецелесообразным. По их мнению, рядом есть альтернативные маршруты, которые, во-первых, не затрагивают лес, а во-вторых, предполагают меньше затрат на строительство.

В ответе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на жалобу одного из жителей посёлка говорится, что проект строительства дороги рассчитан с минимальным ущербом окружающей среде, включая минимальную вырубку ценных пород деревьев и минимально возможную протяженность автодороги. Уточняется, что под снос попадает 57 деревьев и 305 кустарников. Заявленная компенсационная стоимость — 228 тысяч 100 рублей.

Эти цифры явно не соответствуют масштабам вырубки. Если верить данным Публичной кадастровой карты, площадь строящейся автомобильной дороги займет 162 тысячи квадратных метров, или 16,2 гектара. Даже если считать, что на каждый квадратный метр приходится в среднем одно дерево, получится, что вырубке подлежат по меньшей мере тысячи (!) деревьев. Масштаб рубки хорошо виден на фотографиях, которые мы сделали в прошедшее воскресенье. И это те самые леса, которые называют лёгкими столицы!

Более того, предполагаемые к застройке территории примыкают к Истринскому водохранилищу, что создаёт существенные риски загрязнения водоёма, используемого для снабжения Москвы, что может обернуться экологической катастрофой.

В 2021 году в проект были внесены некоторые изменения, однако география размещения планируемой автомобильной дороги и её назначение не изменились. Пока девелоперская компания ООО "ВЕКТОР ИНВЕСТМЕНТС" не решила построить у берегов Истринского водохранилища аж 29 коттеджных посёлков, об этом говорится на сайте проекта "Истринская долина". Покупателям коттеджей сулят развитую инфраструктуру: сервисное обслуживание, центры активного отдыха и водных видов спорта, конноспортивный комплекс, магазины и многое другое. На деле эти обещания воплотятся в то же, что погубило Рублёвку: круглосуточные пробки, смрад выхлопных газов и загубленная природа.

"ВЕКТОР ИНВЕСТМЕНТС" скупила почти все крупные участки земли вокруг деревни Новораково. В итоге планируемая автомобильная дорога оказалась фактически предназначенной не для тех целей, которые указаны в постановлениях Правительства Московской области, а для обеспечения транспортной доступности планируемых к застройке коттеджными посёлками территорий. Это, в свою очередь, потребует строительства всё новых дорог и коммуникаций и, как следствие, приведёт к увеличению негативного антропогенного влияния на экосистему, для борьбы с чем, собственно, и создан заказник.

Генеральным директором "ВЕКТОР ИНВЕСТМЕНТС" значится некий Алексей Игнатенко, который фигурирует как руководитель ещё 22 юридических лиц, что свидетельствует о его номинальном статусе (согласно практике ФНС, массовым руководителем обычно признаётся лицо, которое имеет право без доверенности действовать от имени пяти и более фирм).

Одним из конечных владельцев "ВЕКТОР ИНВЕСТМЕНТС" значится зарегистрированная на Кипре офшорная фирма АГРОХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (регистрационный номер НЕ 211747). Эта организация уже засветилась в проблеме обманутых дольщиков, будучи учредителем ООО "САБ-УРБАН", которая строила ЖК "Пятницкие кварталы" под Красногорском, но сорвала возведение второй очереди.

Конечным собственником "ВЕКТОР ИНВЕСТМЕНТС" называют известного предпринимателя Александра Клячина. Владелец сети Azimut Hotels, завода плавленых сырков "Карат" и бренда "Индюшкин", он также располагает разветвленной сетью мелких фирм, оперирующих на земельном рынке. Эти сделки подчас имеют все признаки рейдерства и приводят к скандалам. Некоторые из них, как, например, попытка Александра Клячина отнять крупный земельный участок у шведской компании ИКЕА, вызывают интерес общественности и СМИ, другие (скажем, скупка земель у колхозов и совхозов под жилищную застройку) совершаются в тишине.

Структуры Александра Клячина ещё в нулевые годы получили контроль над огромными территориями вблизи Истринского водохранилища. Их площадь только в районе деревни Новораково превышает полтора миллиона квадратных метров, или свыше 150 га. Именно к этим наделам подводит проектируемая автодорога.

Очевидно, что Александр Клячин, который позиционирует себя как меценат и благотворитель, не захотел становиться участником очередного скандала, связанного тем более с экологическими вопросами. И несколько лет назад, после издания упомянутых постановлений областного правительства, компании-собственники земли провели серию продаж и переуступок земельных участков другим фирмам с такими же безликими названиями. Подобная тактика широко используется, чтобы запутать следы, с тем чтобы никто не мог разобраться в структуре собственности, особенно следователи: на фоне скандала с вырубкой Полевщинского леса вполне могут возникнуть вопросы о законности получения прав на землю в заповедных местах.

Сегодня вырубка участка заповедного лесного массива под строительство автодороги Огниково — Новоракино, по свидетельствам местных жителей, происходит в круглосуточном режиме и в огромных масштабах. По сути, строительство трассы ведётся в интересах иностранного юридического лица, а значит, прибыль от коттеджной застройки может быть выведена в офшоры.

Подмосковный губернатор Андрей Воробьёв заявил, что "экология входит в тройку самых важных направлений. Потому что это прежде всего здоровье. Чистый воздух. Чистая вода. Чистый лес. Когда мы объявили о программе "Чистое Подмосковье", многие сказали — это фантазия, несбыточная мечта. Но год за годом ситуация меняется, а Подмосковье и правда становится чище".

Слова регионального руководителя может подтвердить большинство жителей области. Кроме тех, кто живёт в окрестностях пока ещё заказника "Полевщинский лес". Они убеждены, что уничтожение лесных массивов и гибель местных экосистем, создание угроз безопасному водоснабжению столицы и прилегающих агломераций в угоду сиюминутной выгоде, к тому же в пользу иностранных частных компаний, не может быть оправдано и должно пресекаться. Происходящее в Полевщинском лесу, особенно в реалиях сегодняшней геополитической ситуации, может расцениваться как посягательство на интересы граждан России.