Там, где выгода есть, отдадут и "власовцу" честь

В этот день, 80 лет назад, немецкий патруль, прочесывая деревню Туховежи, что в 180 километрах от Ленинграда, арестовал высокого человека в очках, одетого в гражданское. Его нашли прячущимся в сарае. Не оказывая сопротивления, подняв руки вверх, он пробормотал по-немецки: "Пожалуйста, не стреляйте, я — генерал Власов". Ему были рады…

Это было 11 июля. А уже в декабре того же 1942 года нацистские газеты торжественно объявили о создании так называемой Русской освободительной армии под командованием того самого генерала. В итоге вместе с ним на стороне врага оказались тысячи таких же предателей, которые, сдавшись в плен, встали под знамена Третьего рейха. Повернув оружие против своего народа, позарившись на обещания прекрасной жизни в новой России без большевиков и евреев, они навечно покрыли себя несмываемым позором. На руках этих предателей — кровь сотен тысяч красноармейцев, советских людей, женщин, детей и стариков. Фамилии этих фашистских прихвостней, их главарей советский народ и его потомки не забудут никогда.

Власов,

Малышкин,

Жиленков,

Трухин,

Закутный,

Буняченко,

Меандров,

Зверев,

Корбуков,

Шатов

и ещё несколько десятков главарей РОА были казнены. Их могилы преданы забвению. Что же касается десятков тысяч рядовых убийц, они понесли заслуженную кару, отправившись в места заключения.

Кому нужна реабилитация коллаборационистов

Между тем именно теперь, по прошествии восьми десятилетий, российскому обществу всё чаще приходится сталкиваться с инициативами по реабилитации всего этого нацистского сброда. И если в середине 90-х публикации о тогда ещё здравствовавших "власовцах" и РОА были признаком демократичности того или иного издания, а в начале "нулевых" почитатели предателей обращались с ходатайствами об их реабилитации в Главную военную прокуратуру, а также в Верховный суд России (получая неизменные отказы), то теперь все эти радетели пошли ва-банк. Отмашку дали в "Ельцин-Центре", когда вскоре после его открытия провели дискуссию "Мифы о войне", в ходе которой вопрос о "власовцах" поднимался в контексте предложения задуматься, справедливо ли с ними обошлись, или, может быть, погорячились. Особо рьяно эту постановку вопроса в ту пору отстаивал бывший директор ИНИОН Ю. Пивоваров. (6 июля с. г. заочно арестован Басманным судом по требованию Следственного комитета).

Дело дошло даже до того, что ТАСС предоставил свою площадку для пресс-конференции, где задачу реабилитации "власовцев" публично, "под камеры" сформулировали представители "Мемориала" (признан в РФ экстремистским и террористическим и запрещён) и проекта "Последний адрес".

Сложно перечислить все последние выступления апологетов той силы, той армии, тех идей, которые были направлены на уничтожение Советского Союза. Про "власовцев" и РОА снимались слезливые документальные фильмы. На тему "власовщины", как понятия "неоднозначного и дискуссионного", писались сотни статей.

Демарш в преддверии Дня Победы

Однако такого наглого демарша, который был осуществлён в этом году, накануне Дня Победы, не ожидал никто (Pravda.Ru написала об этом 22 июня).

В публикации речь шла о том, что на сайтах "Память народа.Ру", "Память народа.Су", "Дорога памяти" и ещё нескольких порталах, содержащих данные Центрального архива Министерства обороны (ЦАМО) о советских солдатах, героически сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, были размещены материалы о тех самых деятелях РОА (а также ОУН, РОВС, НТС и прочих организаций). Каждому из них, словно какому-нибудь честному советскому солдату, офицеру или генералу, на этих сайтах были посвящены целые страницы. Кроме справочных данных биографического характера и фотографий, там публиковались развёрнутые истории их боевого пути под знаменами нацизма. Фактура, заимствованная как из "Википедии", так и из анонимных источников, повествования о преступниках, не имеющие ссылок и указаний на своё происхождение, явно не имели никакого отношения к архивам ЦАМО.

Что существенно! Публикация, вышедшая в Pravda.Ru, готовилась по материалам запроса, ещё в марте с. г. направленного членом Совета Федерации Усатюком В. П. на рассмотрение Генерального прокурора РФ Краснова И. В. Главных требований было два:

Выявить ответственных за вброс в общественное информационное поле пропагандистского материала о нацистах. Устранить с сайтов весь материал, оскверняющий память о героях.

Острота темы была обусловлена тем фактом, что координаторы работ из Министерства обороны не осуществляли должного контроля за содержанием ресурсов, а исполнители этих работ из компании ЭЛАР, ежегодно (с 2014-го по 2021 год) получая госконтракты на оцифровку материалов ЦАМО, не проинформировали заказчиков о наличии сведений про нацистов и их пособников.

В итоге вся эта информация, не пройдя должной цензуры и редактирования, была вброшена в интернет-пространство, а впоследствии растиражирована как на сайтах с названиями, сходными до степени смешения (https://pamyat-naroda.ru — https://pamyat-naroda.su), так и на страницах ("Дорога памяти", "Дорога памяти. Фотографии", "Дорога памяти" Информационный сайт о проекте Дорога памяти), апеллирующих к вниманию пользователей наличием всё тех же миллионов "карточек участников ВОВ" из всё того же архива Министерства обороны, отсканированных ЭЛАР. Что характерно: в той же тематической нише скоро образовалась масса всяких суетливых сайтов типа https://pamyat-naroda.com, https://rusadmin.biz/soveti/pamyat-naroda-ru/, ставших в силу невероятной популярности патриотической тематики с миллионными посещениями (особенно в преддверии Дня Победы) крайне эффективными рекламным носителями. Стоимость баннерной рекламы на этих ресурсах сопоставима с ценами в федеральных электронных СМИ.

В течение многих лет (!) эти интернет-платформы пополнялись сведениями как за счёт отсканированных документов и произвольных комментариев к ним, так и силами случайных пользователей, регистрирующих на сайте и размещающих собственные материалы в разделах "Ваши истории о Героях войны", "Добавление новой истории героя". При этом содержание этих "сочинений" сплошь и рядом не выносит критики как с точки зрения общей грамотности авторов, так и незнания истории. Более того… Некоторые публикации на "Памяти народа" буквально сочатся оскорбительными трактовками существенных сторон жизни советского государства.

"Согласно установленному порядку все военнослужащие, находившиеся в плену (официально они именовались "бывшие военнослужащие", что подчёркивало утрату ими своей принадлежности к Красной армии, принадлежности, которая, в особенности для офицеров, зачастую составляла гордость и основу их самосознания), проходили специальную проверку в органах контрразведки "Смерш", призванную выявлять "изменников Родины, шпионов и дезертиров" в рядах Красной армии. В мемуарах проходивших такую проверку бойцов часто можно встретить воспоминания о том, что допросы проводились с жестокостью, презрением к допрашиваемым и угрозами; допрашивали часто ночью, на протяжении нескольких часов, по несколько раз; придирались к словам и коверкали их; пытались создать видимость того, что вина допрашиваемого уже установлена; шли на всяческие ухищрения и запугивания. В частности, офицерам, у которых предварительно уточняли, имели ли они при себе оружие, могли задать такой вопрос: "Как вы, советский офицер, могли сдаться в плен? Почему не застрелились?" Разумеется, такие вопросы входили в неофициальную часть проверки, их нет в бланке опросного листа, как нет и зачастую практиковавшегося обращения "ты, предатель". Официальный вопрос опросного листа "Когда, где и при каких обстоятельствах попали в плен?" из уст сотрудника "Смерш" мог звучать так: "Когда, где и при каких обстоятельствах предали Родину?" В те годы сам факт нахождения в плену грозил стать приговором в предательстве Родины, особенно для офицеров, которых в "Смерше" "разрабатывали" наиболее тщательно".

Подобные "истории героев", пронизанные глупостью в сочетании с провокационным подтекстом в духе клеветнических трудов Солженицына, компрометируют всех причастных к работе над сайтом. Увы…

Как исправить то, что натворили

Дело это, между тем, поправимое. Для того, чтобы отделить настоящих героев войны от тех, чей путь был извилистым (нахождение в плену, служба в национальных легионах, сотрудничество с оккупантами, служба в подразделениях Вермахта и СС), требуется,

во-первых, объявить госмонополию на тиражирование баз данных, создаваемых на основе материалов ЦАМО, и, соответственно, оставить одну единственную страницу "Память народа.Ру". И, во-вторых, перенести с этого сайта на какой-то иной, существенно отличающийся названием, данные обо всех, кто был в плену, находился под следствием, был привлечен к уголовной ответственности, пропал без вести. Другими словами ограничить "опции" всего тремя вариантами.

Это, как минимум, последовательно по отношению к тем, у кого биография чиста и кого, не моргнув глазом, можно называть героями войны. Такое решение было бы конструктивным и не затратным.

Однако, как следует из ответа Заместителя генерального прокурора РФ, направленного им сенатору Усатюку, исполнители заказа МО поступили проще:

"Из ГИС "Память народа" удалены перечисленные выше сведения. При этом ООО "Элар" раздел "Герои войны" ГИС "Память народа" переименован в "Участники войны".

И это возмутительно! Поскольку отражает совершенно халатное, халтурное, бездумное отношение к проблеме. А точнее — нежелание заниматься её серьёзным решением. Поступили так, словно речь идёт о теме, касающейся гвоздей, от переименования которых ничего не изменится. (У слова "гвоздь" есть более 30 синонимов!)

Так вот "герой" и "участник" — это не синонимы, а две сущностных категории, два совершенно разных, глубоких по смыслу понятия. И принцип "Хоть горшком назови, только в печь не ставь" здесь неприменим.

Однако его применили…

Письмо в Pravda.Ru от подрядчика Минобороны РФ

Чтобы понять причины такого отношения к памяти народа (уже в прямом смысле слова), не будет лишним ознакомиться с поступившим в Pravda.Ru письмом, за подписью Пронина В. В., генерального директора ООО "ЭЛАР", главного исполнителя работ по проекту "Память народа", отвечавшего за сканирование документов ЦАМО, а также текстовую расшифровку сканов и т. д. и т. п. (Файл PDF можно увидеть по гиперссылке выше.)

Вот что пишет Пронин В.В.:

"В рамках государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации на развитие и пополнение государственной информационной системы "Память народа" (далее — ГИС) в период 2014–2021 гг. нашей организацией проводились работы по оцифровке официальных архивных документов, предоставленных заказчиком.

ООО "Элар" проводило оцифровку тех документов, которые прошли проверку комиссией минобороны и были выданы для оцифровки и публикации в виде архивных дел с перечнем разрешённых для сканирования листов. Протоколы работы комиссии имеются в центральном архиве минобороны. Таким образом, информация по указанным в статье лицам содержалась в различных архивных материалах в составе объёмных массивов документов о потерях, награждениях, боевых действиях и прочих, содержащих данные о тысячах и миллионах персоналий. После размещения всех оцифрованных массивов в ГИС (на сайте "Память народа". — Прим. ред.) была проведена работа по своду информации по каждой персоналии. Таким образом появился набор документов и данных по каждому военнослужащему.

Оцифровка бумажных документов представляет собой сложный многоэтапный процесс, осуществляемый на территории государственного заказчика и включающий в себя приёмку архивных дел, оценку их физического состояния, расшивку по необходимости, подготовку к сканированию, перевод документов в электронный вид, создание на основе оцифрованного массива документов базы данных, виртуальной разметки графических образов, приведение документов в исходное состояние для надлежащего возврата государственному заказчику.

В архивных делах нет разделения на те или иные персоналии (Не понятно, что имеет в виду автор. — Прим. ред.), документы и списки в архивах сформированы по военным частям, госпиталям и другим признакам.

Для выполнения предусмотренных объёмов оцифровки архивных документов привлекаются тысячи сотрудников. Обработка отсканированных документов и оцифровка части содержащейся в них информации, состав которой установлен государственными контрактами, производятся в специализированном программном обеспечении, которое нарезает графические образы на небольшие фрагменты. Фрагменты выводятся оператором в специализированном программном обеспечении для перевода содержащейся в них информации в электронный вид. Операторы не видят документы целиком и не имеют возможности конкретизировать личности.

Кроме того, исполненными государственными контрактами не предусмотрены работы по проведению аудита на предмет содержащихся в архивных документах сведений, предоставления их оценки либо экспертизы. Полный перечень подлежащих оцифровке архивных фондов и состав дел утверждён государственным контрактом и определяется ещё на момент формирования закупочной документации перед проведением конкурсной процедуры определения исполнителя".

"Наряду с этим обращаем внимание и на другие ложные (А разве были какие-то ложные факты? — Прим. ред.) факты, указанные в статье:

Утверждение автора о прославлении "Власова и схожих с ним подонков" в ГИС "Память народа" является безосновательной ложью и не находит подтверждения в предоставленных в статье снимков экрана. (Господин Пронин хочет, чтобы Pravda.Ru тиражировала скрины страниц с портретами нацистов с сайта pamyat-naroda.ru? Не дождётся! Мы пришлём ему эти картинки на работу по почте. А у сенатора и прокурора этот материал давно имеется, если что. — Прим. ред.). Сайт pamyat-naroda.su, указанный в статье, не является официальным ресурсом Министерства обороны Российской Федерации, не имеет отношения к ООО "ЭЛАР", сайт принадлежит частному лицу, что подтверждается его регистрационными данными. (Каким же это образом частное лицо получило в своё распоряжение данные так называемого ГИС? — Прим. ред.) Все размещённые в ГИС материалы являются информацией на военнослужащих, подкреплённой архивными документами, заявление о массовых вбросах информации со стороны сотрудников ООО "ЭЛАР" не подкреплено никакими фактами. (Кто именно и с какой целью размещал на "Памяти народа" и прочих сайтах информацию о преступниках — тот вопрос, который, собственно, изначально был сформулировал в запросе сенатора на имя генерального прокурора. Ответа пока нет. — Прим. ред.) Заявление о массовых вбросах информации со стороны сотрудников ООО "ЭЛАР" пока ещё никем не было сделано. (Это, надо понимать, сугубо личное предположение Пронина В. В. Однако всё равно остаётся неясным, как всё это соотносится, например, с подвёрстанной на сайт фотографией Власова в немецкой форме, сделанной в 1942 году и хранящейся в Бундесархиве, а отнюдь не в ЦАМО. То же касается карточки Жиленкова в форме генерала РОА, сделанной в 1943 году и также попавшей в интернет из Бундесархива и лишь оттуда — на "Память народа". — Прим. ред.). ООО "ЭЛАР" не отвечает и не может отвечать за содержание оцифрованных и размещённых в ГИС архивных документов".

А вот на этом заявлении необходимо остановиться. Оно напоминает ответ курьера, который, доставив заказчику коробку разбитых яиц, не моргнув глазом, заявляет: "Я просто курьер, мне такое положили, а я вам принёс". Или объяснения продавца в мясном отделе, почему свинина воняет: "Я не отвечаю за это. Обратитесь к поставщику". Или продавца гвоздей: "Не нравятся наши немецкие гвозди, обратитесь к канцлеру ФРГ".

И все они будут правы. Поскольку имеют дело с потребностями и даже капризами отдельных, как говорится, физлиц.

Почему отношение к госконтракту должно быть не рыночным

В нашем же случае мы имеем дело с госконтрактом, предмет которого касается не отдельных лиц, и даже не государства, а всего общества в целом. Нескольких поколений!

Соответственно оценивать выполнение этого госконтракта надо исходя не из предположений, сколь точно и безошибочно прописаны те или иные имена, фамилии, названия воинских частей и соединений (это тема отдельная!), а исходя из понимания сущности Великой Отечественной войны и всемирно-исторического значения Победы, которую в итоге одержал советский народ.

Эх, лучше бы не писал своего письма господин Пронин, которому честь и достоинство ООО "ЭЛАР" важнее чести и достоинства миллионов людей, имена отцов и дедов которых поставлены в один ряд с фашистскими выродками… А что если эти миллионы возьмут и подадут за это в суд на гражданина Пронина и его общество с ограниченной ответственностью?

А почему этот господин вообще решил, что ООО "ЭЛАР" в состоянии заниматься удовлетворением общественного запроса, касающегося сведений о героях войны? Или он думал, что задача его фирмы чисто техническая — просто отсканировать документы, а потом набить сведения из них руками "тысяч сотрудников"?

Наверное, этот вопрос необходимо адресовать и Министерству обороны. Неужели в ВС РФ нет достаточного числа образованных, грамотных людей (хотя бы из числа отставников), которые смогли бы честно потрудиться на благо общества, во славу памяти о героях. При этом не впадая в истерику относительно "аудита на предмет содержащихся в архивных документах сведений", но и не мешая в одну кучу "своих" и "чужих".

Нет, наверное, проще вот так направить на сторону миллиарды бюджетных средств. А кто и что будет вбивать в компьютеры, разберутся подрядчики.

Увы, не получилось. Не разобрались.

Пронин восклицает: "Приведённые автором примеры найденных персоналий являются единичными из более чем 33 млн опубликованных в ГИС участников ВОВ, при этом полный объём банка данных превышает 25 млн записей с информацией об участниках войны, что свидетельствует о намеренном систематизированном и умышленном поиске исторических архивных данных на определённых персоналий".

А вот с этим не поспоришь! Конечно, поиск был намеренный. Специальный! Многолетний! Поскольку, если Пронин забыл (возможно, не знал), именно против данных персоналий, а также стоящих за ними, и воевал советский народ, именно с ними и дралась наша страна почти четыре года. Именно в боях с ними проливали кровь наши войны. Именно это было главным содержанием того, что в своём письме Пронин называет аббревиатурой "ВОВ". Именно эти "персоналии" и есть враг.

Если же гендиректор "ЭЛАР" не понимает, что РОА, ОУН и прочие "организации" были одним из воплощений того коллективного противника, название которому германский фашизм, значит, ему просто нельзя подписываться на контракты с государством, которое объявляет себя преемником Советского Союза. Значит, ему надо разобраться в том, что есть политика, а что есть бизнес. И что бывает, когда политические интересы подминаются под интересы обществ с ограниченной ответственностью.

Неужели не понятно, что "генерал Власов" и его ближайшее окружение, оказавшиеся на виселицах в августе 1946 года, — это не просто отдельные предатели и подлецы, что это не просто "плохие парни", с ликвидацией которых была решена проблема? Неужели не понятно, что коллаборационизм ("власовщина", "красновщина", "бандеровщина" и т. д.) — то явление общественной жизни советского общества, корни которого тянулись из классового буржуазного дореволюционного прошлого.

Реставрация капитализма в России — вот какая цель была у идеологов РОА, КОНР и прочей мрази. Её же ставили перед собой и оккупанты: ликвидировать "Совдепию" и всё с ней связанное при поддержке всего этого антисоветского актива.

Поэтому найти и ликвидировать образы предателей, втиснутые в жизнь современного общества, — цель честная, истинная, непременная для всех патриотов нашей Родины. Ибо вживлённые в общественное сознание через интернет, через киношные и театральные постановки, школьную программу, эти "персоналии" становятся мостиком, по которому сегодня из России убегают крысы и по которому завтра могут хлынуть армии ОУН в натовской форме, приветствуемые отечественными коллаборантами.

Всё то, что хранится в фондах ЦАМО, является не чем иным, как национальным достоянием нашего народа. Создано оно великим трудом (в основном ручным!) административного и технического персонала, профессиональных архивистов, документоведов, библиографов, военных историков, юристов, методистов. Это аксиома. Так же как и то, что оцифровка этих фондов — задача великая и благодарная. Скажем прямо, мало какая российская семья может представить свою жизнь без великого праздника Дня Победы. Ведь 9 мая и общая история сегодня, пожалуй, главное, что объединяет наших сограждан.

И тут, конечно, уже не обойтись без новой традиции — "Бессмертного полка" и "Памяти народа". Ничего подобного нет ни в одной стране мира. И быть не может. И огромная заслуга в этом — как министерства обороны, так и тысяч граждан, работавших и ныне работающих по договорам с "ЭЛАРОМ", с утра до ночи вбивающих всё новые и новые сведения о солдатах Победы в огромную базу всемирной истории человечества.

Но чёрт возьми… Неужели нельзя было сразу вычистить "власовцев" и им подобных?

Увы, нельзя. Ибо когда вопросы идеологические решаются методами рыночными, через госконтракты, на первом месте стоят условия этих контрактов. То есть частной выгоды.

Но, как гласит пословица, "там, где выгода есть, отдадут и мошеннику честь". И мошеннику, и "власовцу".

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