Курорт "Роза Хутор" передал в школьные библиотеки Сочи уникальные издания по истории и о природе региона Красной Поляны

Горный курорт передал в образовательные учреждения города новые книги "История Красной Поляны" и атлас "Птицы Черноморского Кавказа", которые были опубликованы при его поддержке. Начиная с 2018 года "Роза Хутор" развивает повестку устойчивого развития в нескольких направлениях, включая заботу о будущем поколении и сохранение природного и исторического наследия региона, где он располагается и осуществляет свою деятельность.

"В числе первых шагов вместе с муниципальным детским эколого-биологическим центром мы разработали экскурсионные просветительские практикумы, которые позволяют нашим юным гостям узнать и полюбить горную природу. Развивая партнерство с выдающимися авторами и поддерживая издательские проекты, сегодня мы делаем вклад в фонды школьных библиотек Сочи. Эти книги будут полезны преподавателям и учащимся, интересующимися историей и природой города-курорта", — отметил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.

Так, иллюстрированный атлас-определитель "Птицы Черноморского Кавказа" станет хорошим пособием на уроках природоведения и биологии, в том числе на внеклассных. Сегодня на территории и в окрестностях курорта "Роза Хутор" встречается 256 видов птиц. Над текстом работал ведущий специалист по пернатым Сочинского национального парка и Кавказского заповедника Петр Тильба. Автором издания "История Красной Поляны" выступил историк и краевед Дмитрий Андреев, известный своими работами, посвященными Западному Кавказу. В книге используются обширные данные архивов

Москвы,

Санкт-Петербурга,

Краснодара,

Сочи,

Новороссийска,

Ставрополя

и Тбилиси,

а также малоизвестные источники. Издание по истории Красной Поляны впервые собрало воедино свод исторических знаний, подкрепленных источниками, в котором описаны события, отражающие период с древних времен до конца XXвека. В школьные библиотеки Сочи поступят более 150 экземпляров.

"Книги "История Красной Поляны" и атлас "Птицы Черноморского Кавказа" будут использоваться во всех школьных библиотеках Сочи. Это источник важной и нужной информации о родном крае. Сейчас очень важно, чтобы дети понимали ценность родного города, региона, страны, находили себя в этих условиях и пространствах", — отметила заместитель начальника управления по образованию и науке города Сочи Валентина Макарова.

Стоит отметить, что передача книг в школьные библиотеки — лишь небольшой шаг в сотрудничестве горного курорта и сочинской системы образования. В начале года "Роза Хутор" заявил о возможности приема детских групп на своей территории в образовательных целях. Помимо экскурсий для школьников на курорте будут организованы программы дополнительного образования. Сегодня разрабатывается два курса для школьников старших классов.

Один из них будет посвящен ответственному природопользованию. Второй — профориентации учащихся и знакомству их с профессиями, необходимыми для работы горных курортов.

Первые группы учащихся разработчики планируют направить на курорт "Роза Хутор" уже в сентябре этого года.