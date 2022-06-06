Курорт "Роза Хутор" передал в школьные библиотеки Сочи уникальные издания по истории и о природе региона Красной Поляны

Горный курорт передал в образовательные учреждения города новые книги "История Красной Поляны" и атлас "Птицы Черноморского Кавказа", которые были опубликованы при его поддержке. Начиная с 2018 года "Роза Хутор" развивает повестку устойчивого развития в нескольких направлениях, включая заботу о будущем поколении и сохранение природного и исторического наследия региона, где он располагается и осуществляет свою деятельность.
"В числе первых шагов вместе с муниципальным детским эколого-биологическим центром мы разработали экскурсионные просветительские практикумы, которые позволяют нашим юным гостям узнать и полюбить горную природу. Развивая партнерство с выдающимися авторами и поддерживая издательские проекты, сегодня мы делаем вклад в фонды школьных библиотек Сочи. Эти книги будут полезны преподавателям и учащимся, интересующимися историей и природой города-курорта", — отметил директор по устойчивому развитию и охране окружающей среды курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов.
Так, иллюстрированный атлас-определитель "Птицы Черноморского Кавказа" станет хорошим пособием на уроках природоведения и биологии, в том числе на внеклассных. Сегодня на территории и в окрестностях курорта "Роза Хутор" встречается 256 видов птиц. Над текстом работал ведущий специалист по пернатым Сочинского национального парка и Кавказского заповедника Петр Тильба. Автором издания "История Красной Поляны" выступил историк и краевед Дмитрий Андреев, известный своими работами, посвященными Западному Кавказу. В книге используются обширные данные архивов
а также малоизвестные источники. Издание по истории Красной Поляны впервые собрало воедино свод исторических знаний, подкрепленных источниками, в котором описаны события, отражающие период с древних времен до конца XXвека. В школьные библиотеки Сочи поступят более 150 экземпляров.
"Книги "История Красной Поляны" и атлас "Птицы Черноморского Кавказа" будут использоваться во всех школьных библиотеках Сочи. Это источник важной и нужной информации о родном крае. Сейчас очень важно, чтобы дети понимали ценность родного города, региона, страны, находили себя в этих условиях и пространствах", — отметила заместитель начальника управления по образованию и науке города Сочи Валентина Макарова.
Стоит отметить, что передача книг в школьные библиотеки — лишь небольшой шаг в сотрудничестве горного курорта и сочинской системы образования. В начале года "Роза Хутор" заявил о возможности приема детских групп на своей территории в образовательных целях. Помимо экскурсий для школьников на курорте будут организованы программы дополнительного образования. Сегодня разрабатывается два курса для школьников старших классов.
Первые группы учащихся разработчики планируют направить на курорт "Роза Хутор" уже в сентябре этого года.
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