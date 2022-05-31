EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лазарева

Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния

Общество

Портал Underside продолжает публиковать имена российских журналистов — агентов британского влияния. В новой части расследования, опубликованной во вторник, 31 мая, названы ещё 59 фамилий.

Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния

Underside уже давно ведёт расследовательскую деятельность, благодаря которой широкой публике становятся известны новые имена политиков и чиновников, правозащитников и разного рода гражданских активистов, ставших агентами британского влияния в России. И с каждой новой публикацией всё больше впечатляет размах работы британских кураторов.

Выясняется, что цепкие щупальца Форин-офиса добрались не только до Москвы и Санкт-Петербурга, но и до Архангельской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Псковской, Самарской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Краснодарского, Красноярского, Хабаровского, Приморского и Алтайского краев, республик Кабардино-Балкария, Башкортостан, Ингушетия, Карелия, Марий Эл, Северная Осетия-Алания, Татарстан и Чечня.

В течение не одного десятилетия в России на британские деньги велась (и до сих пор ещё ведётся) чётко спланированная и тщательно организованная работа, целью которой является влияние на внутренние дела нашей страны, а точней — повышение градуса недовольства, организация гражданского протеста и в конечном итоге разрушение российской государственности. Уже давно не секрет, что "голубой мечтой" для коллективного Запада является распад Российской Федерации на несколько территорий, которые не смогут противостоять натиску "демократических ценностей" так, как это сегодня делает неделимая Россия.

В расследовании говорится о выпускниках стипендиальной программы Chevening, слушателях семинаров Школы гражданского просвещения в Оксфорде и других профессиональных любителях британских грантов, щедро предоставляемых Форин-офисом "на поддержку развития независимых социально ориентированных медиа", "гражданские инициативы" и прочие упакованные в благие обёртки цели, на деле разительно отличающиеся от декларируемых. Это, например, журналисты-активисты политических партий: "Яблоко" (Артур Абашев из Кировской области, Артём Сухоломкин из Брянской области, Марина Смирнова из Рязанской области, Ольга Служаева из Самарской области, Дмитрий Митрохин из Нижегородской области, Мария Старовойтова из Псковской области), "Единая Россия" (Марина Вострова из Пензенской области, Иван Слободенюк из Челябинской области, Пётр Маняхин из Новосибирской области) и "Гражданская инициатива" (Юрий Эйрих из Самарской области). Традиционно в этом списке не обошлось и без "навальнят"*.

Упоминается также, что некоторым грантополучателям Форин-офиса деньги переводились через благотворительный фонд, использовавшийся в качестве финансовой "прокладки", чтобы скрыть их иностранное происхождение.

Авторы призвали ФСБ, Генпрокуратуру, Роскомнадзор, Минюст, Государственную Думу и глав регионов, в которых работают названные в расследовании персоны, обратить внимание на опубликованные списки раскрытых агентов британского влияния с тем, чтобы все, кто когда-то решил работать на правительство Великобритании, понесли соответствующее наказание. Хочется лишь добавить, что соответствующим министерствам и ведомствам стоило бы организовать более комплексную работу по противодействию иностранному влиянию.

* Алексей Навальный — физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы расследование великобритания
Новости
Куйвашев о скандальном танце в Екатеринбурге: Толпа всегда будет требовать крови
Работающим пенсионерам рассказали о повышении пенсий
Аналитики США предложили Киеву план контрнаступления из трёх пунктов
Степные пожары в Хакасии растянулись на шесть километров
Кадыров заявил об освобождении Северодонецка
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Войска ДНР отразили атаку под Ясиноватой, ВСУ потеряли до 40 боевиков и танки
ЛНР: ёмкость с химикатами взорвали украинские военные при отступлении
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
"Показали пример героизма": на Украине погибли трое военнослужащих из Омска
Популярное
Силовые структуры
Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО

Военный аналитик Карло Масала выразил своё мнение о перспективах СВО на Украине.

Немецкий эксперт Масала заявил о патовой ситуации между РФ и Украиной в ходе СВО
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Силовые структуры
Леонков: танкисты ВС РФ опасаются советских РПГ-7 на Украине
Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Людмила Черткова Эксперты сомневаются, что Украина сможет себя прокормить Людмила Черткова Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Силовые структуры
В Херсонской области ВС РФ уничтожили группу военных ССО Украины
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Силовые структуры
Украинский боевик исполнил "Танец Бандеры" и попал в плен
Последние материалы
Работающим пенсионерам рассказали о повышении пенсий
Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния
Аналитики США предложили Киеву план контрнаступления из трёх пунктов
Степные пожары в Хакасии растянулись на шесть километров
Кадыров заявил об освобождении Северодонецка
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Войска ДНР отразили атаку под Ясиноватой, ВСУ потеряли до 40 боевиков и танки
ЛНР: ёмкость с химикатами взорвали украинские военные при отступлении
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
"Показали пример героизма": на Украине погибли трое военнослужащих из Омска
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников