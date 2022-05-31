Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния

Портал Underside продолжает публиковать имена российских журналистов — агентов британского влияния. В новой части расследования, опубликованной во вторник, 31 мая, названы ещё 59 фамилий.

Underside уже давно ведёт расследовательскую деятельность, благодаря которой широкой публике становятся известны новые имена политиков и чиновников, правозащитников и разного рода гражданских активистов, ставших агентами британского влияния в России. И с каждой новой публикацией всё больше впечатляет размах работы британских кураторов.

Выясняется, что цепкие щупальца Форин-офиса добрались не только до Москвы и Санкт-Петербурга, но и до Архангельской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Псковской, Самарской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Краснодарского, Красноярского, Хабаровского, Приморского и Алтайского краев, республик Кабардино-Балкария, Башкортостан, Ингушетия, Карелия, Марий Эл, Северная Осетия-Алания, Татарстан и Чечня.

В течение не одного десятилетия в России на британские деньги велась (и до сих пор ещё ведётся) чётко спланированная и тщательно организованная работа, целью которой является влияние на внутренние дела нашей страны, а точней — повышение градуса недовольства, организация гражданского протеста и в конечном итоге разрушение российской государственности. Уже давно не секрет, что "голубой мечтой" для коллективного Запада является распад Российской Федерации на несколько территорий, которые не смогут противостоять натиску "демократических ценностей" так, как это сегодня делает неделимая Россия.

В расследовании говорится о выпускниках стипендиальной программы Chevening, слушателях семинаров Школы гражданского просвещения в Оксфорде и других профессиональных любителях британских грантов, щедро предоставляемых Форин-офисом "на поддержку развития независимых социально ориентированных медиа", "гражданские инициативы" и прочие упакованные в благие обёртки цели, на деле разительно отличающиеся от декларируемых. Это, например, журналисты-активисты политических партий: "Яблоко" (Артур Абашев из Кировской области, Артём Сухоломкин из Брянской области, Марина Смирнова из Рязанской области, Ольга Служаева из Самарской области, Дмитрий Митрохин из Нижегородской области, Мария Старовойтова из Псковской области), "Единая Россия" (Марина Вострова из Пензенской области, Иван Слободенюк из Челябинской области, Пётр Маняхин из Новосибирской области) и "Гражданская инициатива" (Юрий Эйрих из Самарской области). Традиционно в этом списке не обошлось и без "навальнят"*.

Упоминается также, что некоторым грантополучателям Форин-офиса деньги переводились через благотворительный фонд, использовавшийся в качестве финансовой "прокладки", чтобы скрыть их иностранное происхождение.

Авторы призвали ФСБ, Генпрокуратуру, Роскомнадзор, Минюст, Государственную Думу и глав регионов, в которых работают названные в расследовании персоны, обратить внимание на опубликованные списки раскрытых агентов британского влияния с тем, чтобы все, кто когда-то решил работать на правительство Великобритании, понесли соответствующее наказание. Хочется лишь добавить, что соответствующим министерствам и ведомствам стоило бы организовать более комплексную работу по противодействию иностранному влиянию.

* Алексей Навальный — физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.