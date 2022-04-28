Константин Ярошенко намерен привлечь Вашингтон к ответственности за беспредел

Российский летчик Константин Ярошенко вернулся домой, проведя около 10 лет в американской тюрьме по обвинению в причастности к контрабанде наркотиков.

Напомним, в среду Ярошенко обменяли на гражданина США Тревора Рида, который оказался в российской тюрьме еще в 2019 году. Рид, в то время студент и бывший морской пехотинец США, был задержан в Москве за пьяное хулиганство и нападение на полицейских. В 2020 году он получил девятилетний срок, будучи признан виновным в угрозе жизни и здоровью сотрудников правоохранительных органов.

О том, что ему пришлось пережить, спасённый лётчик рассказал в интервью RT.

"Я был похищен властями США, их разведкой, DEA и АНБ Либерии 28 мая 2010 года из отеля и впоследствии переведен в штаб-квартиру АНБ, — говорит Ярошенко. — Там была комната пыток, где меня пытали два с половиной дня. Это были бесчеловечные пытки, физические и психологические, с огромным давлением. В какой-то момент я даже не хотел жить, приходить в себя, когда терял сознание, я не хотел возвращаться обратно в этот мир. Агенты, которые меня пытали, очень хорошо справлялись со своей работой: они знали, как бить, где бить, чтобы я оставался жив".

Либерия в конечном итоге передала Ярошенко агентам Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), и он был тайно переправлен в Америку. В итоге получил 20-летний тюремный срок после того, как американский суд признал его виновным в "сговоре с целью импорта кокаина в Соединенные Штаты”.

"Двенадцать лет ни за что"

Пытки и годы, проведённые в американской тюрьме, тяжело сказались на Ярошенко, которого все эти бесконечно долгие годы поддерживала семья и "вера в русский народ, в российское правительство и российского президента".

Российский летчик всегда настаивал на своей невиновности, заявляя, что он просто стал пешкой в большой политической игре против России.

"Это была чистая подстава, провокация, необходимая только для достижения целей, преследуемых американскими чиновниками, — заявил Ярошенко. — Все обвинения в мой адрес — это лишь дымовая завеса для прикрытия реальных целей, которых пытались достичь власти США. По отношению ко мне и по отношению, возможно, к другим гражданам, таким как Виктор Бут”.

Бут — российский бизнесмен, чья история имеет поразительное сходство с историей Ярошенко. Бут был задержан еще в 2008 году в Таиланде по запросу властей США и впоследствии переведен в США, где в 2012 году был приговорен к 25 годам тюремного заключения за предполагаемую причастность к контрабанде оружия.

"Только суд"

Теперь Ярошенко планирует попытаться привлечь власти США и Либерии к ответственности за всё, что он пережил, и систематическое нарушение основных прав человека, свидетелем которого он стал.

"Я постараюсь представить все доказательства, чтобы привлечь правительство США к ответственности за его действия против меня. То же самое относится и к правительству Либерии”, — заявил он.

Ярошенко планирует начать борьбу в российских судах, поскольку международные, по его мнению, — это "американские марионетки”, которые просто штампуют "приказы Вашингтона”.