София Эззиати об СВО: Людям "надо отстраниться от ситуации как от персональной"

Почему на самом деле была необходима российская спецоперация на Украине с целью её демилитаризации и денацификации, почему жителям России следует поддерживать действия президента Владимира Путина и что заставляет украинские власти переписывать учебники истории, рассказала Pravda.Ru писательница, певица и автор песен София Эззиати.

Спецоперация необходима

— София, какую позицию следует занять писателю в связи со спецоперацией на Украине? Или вообще не вмешиваться, а заниматься своим делом, писать книги?

— Как кому совесть позволит себя вести. Я считаю, что писатель имеет воздействие на читателя и может донести своё мнение. Это ответственность, и надо быть честным. Я в России родилась, выросла, училась, пишу на русском языке, мои дети здесь растут, и мы здесь счастливы. Я доверяю тому, что делает наше правительство, и полностью поддерживаю его действия. Даже исходя из общедоступной информации, складывается впечатление, что Украина была освоена силами, противоборствующими нам, и, конечно, для любой страны неприемлемо, если у неё прямо "за стенкой" происходят такие действия. Похоже на то, что мы соседи, у нас общая стена в доме, и если за стенкой происходят жуткие, ненормальные вещи, которые могут стать опасными и для нас, было бы странно не обратить на это внимания.

Как сказал наш президент, "если драка неизбежна, нужно бить первым". Я считаю, что если он предпринял такие действия, значит, драка была неизбежна.

— 30 лет назад были братские народы: Россия, Украина, Белоруссия. Мы были одной семьёй. Сейчас Украина как антиутопия: люди придумали себе новую историю, отказались от того, что им не нравилось, а то, что нравилось, оставили. Почему человек откровенную ложь выдаёт за правду, и сам в неё верит?

— Возможно, человек испытывает внутреннее недовольство, комплексы. Он считает, что не на своём месте находится. Это всё от слабости происходит. Человек настолько отрицает действительность, не принимает себя и окружающих, что ему легче просто придумать то, что он хочет, и в это поверить, чтобы выжить. Потому что если он допустит, что всё вот так, и он категорически с этим не согласен, то он:

сойдёт с ума,

погибнет.

Это способ выживания.

— Есть ли другой выход из ситуации? Не придумывать себе новый мир, а войти в согласие с реальностью?

— Это можно сделать через диалог. Нужно открыть своё сердце, найти в себе силы поддержать, принять, понять.

Чтобы воспринимать мир таким, какой он есть, нужно обладать определённой силой, мужеством. Потому что всё хорошо в мире никогда не было и не будет.

Но отрицать это глупо и бессмысленно. Нужно найти в себе силы заглянуть правде в глаза.

Мир с Украиной — это реально

— Как в этой истории не озлобиться и русским, и украинцам?

— Я бы предложила каждому хотя бы на секунду отстраниться от этой ситуации как от персональной. На секунду хотя бы задуматься: а вдруг есть то, о чём мы не знаем и никогда не узнаем? Без причины не бывает ничего.

Если российская власть предприняла такие действия, значит, были предпосылки. И давать однозначные оценки и злиться — это странно.

— Люди после любой битвы могут помириться или есть принципиальные вопросы, по которым никто никогда не договорится?

— Помириться можно, если такая задача стоит. А если нет, то и нет, потому что на данный момент правительство Украины не думает о примирении.

— То есть мир с Украиной — это реально?

— Разумеется.

— Даже Донбасс простит то, что сделала Украина?

— Это же не народ делает. Это делает правительство. Люди, которые попали в правительство, преследуют определённую цель. Надо постараться взглянуть со стороны геополитики:

кому это может быть нужно,

почему,

какая цель,

добились ли они этой цели,

что будет, если не прекратить вражду,

что будет, если прекратить.

Я считаю, что можно повернуть историю в любое русло.