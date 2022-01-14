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Автор Ирина Гусакова

Расклад на картах Таро: чего стоит опасаться россиянам в 2022 году

Общество » Практика

Что ждет Россию в наступившем году, как изменится жизнь россиян, когда закончится пандемия, будет ли стабильность в экономике, не начнется ли война с Украиной или США, чего так сейчас все боятся? Об этом и не только расскажут карты Таро, которые считаются наиболее правдивыми при гадании. Часто гадающий делает выбор в пользу этой оккультной методики, потому что карты Таро никак не могут навредить, а также не требуют энергетической отдачи, зато помогут найти ответ на четко поставленный вопрос. Расклад на будущее России и россиян для читателей Pravda. Ru сделал основатель и руководитель Русской Школы Таро Сергей Савченко.

карты Таро

Карты Таро: чего стоит опасаться в 2022 году россиянам

Как отмечает Сергей, россиянам не стоит волноваться, этот год пройдет для них относительно спокойно. В нашей стране не произойдет резкого ухудшения

  • ни в области экономики,
  • ни в общественной жизни.

В то же время глобального улучшения ситуации в этих областях тоже ждать не стоит.

Против нас продолжат вводить разные санкции, но они серьёзного влияния на страну не окажут. Их основная цель — показать недовольство Запада нашей политикой и немного постращать.

россияне

Будет ли война

Локальные конфликты, в которых уже принимает участие Россия, продолжатся, но они не перерастут во что-то большее. То есть войны в 2022 году нам опасаться не стоит. Техногенные и природные катастрофы также обойдут нас стороной. И это утверждение справедливо для всего мира в целом. В этом плане год будет спокойный для всех стран. Каких-то побед во внешней политике России тоже ожидать не стоит.

Что будет с рублём

В национальной валюте будут небольшие колебания курса рубля, но всё в рамках рынка. Такого, как было в 2014 году, когда весной он был ещё в районе 30 рублей, а осенью подскочил до 60 с лишним рублей, ожидать не стоит.

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"Что же касается основной мировой проблемы последних лет, коронавируса, то весной нас ждёт ощутимый всплеск заболеваемости. Но о реальных масштабах проблемы нам не скажут. Наоборот, в СМИ будут делать упор на то, что в России ситуация с заболеваемостью значительно лучше, чем в других странах. И локдаун по всей стране в 2022 году тоже вряд ли введут", — отмечает таролог.

Возможны какие-то локальные закрытия на уровне регионов, но они будут совсем незначительные. Также Сергей Савченко отмечает, что осенью стоит ждать прорыва в медицине. Как показывает расклад на картах, должны появиться эффективные лекарства или методы, которые помогут в лечении вируса.

Если резюмировать, то год для нас будет спокойным. Можно будет немного перевести дух.

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