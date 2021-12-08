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Автор Александр Шторм

Борьбе с "короной" мешает наследие СССР и 90-х?

Общество

Россия зарегистрировала вакцину против коронавируса одной из первых в мире, но показатели её применения в стране оставляют желать лучшего. Низкий уровень вакцинации является причиной всплеска заболеваемости.

Борьбе с "короной" мешает наследие СССР и 90-х?

Только 46% населения привилось хотя бы первым компонентом, в связи с чем с сентября в России наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19 и смертности от него и ситуация пока только ухудшается.

В начале декабря в стране уже был обнаружен штамм "омикрон", а у десяти человек, прибывших в страну из ЮАР, результат теста на коронавирус оказался положительным.

В принципе, ситуация с отказом от вакцинации наблюдается в большинстве остальных бывших советских республик.

Хотя Литва, Эстония и Латвия прививаются более чем быстро. В странах Балтии уровень вакцинации, по данным британского проекта Our World in Data, превышает общемировой.

Статистика показывает, что первым компонентом привито 55% населения Земли. Для сравнения, 77% бразильцев уже привито, как минимум, первой дозой, а 64% — полностью.

Россия использует только свои разработки, в связи с чем граждане не очень стремятся получить эту прививку. Как пишет The Guardian, 15% отказывающихся вакцинироваться россиян согласились бы на препарат иностранного производства. Но его не пускают в РФ, поскольку "Биг Фарма" не пускает российские вакцины "в мир".

Хотя вряд ли это кардинально переломило бы ситуацию, считает преподаватель факультета социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Екатерина Бороздина. По её словам, если бы правительство разрешило использовать иностранные препараты, толку вышло бы немного.

Россияне не верят в вакцинацию ещё со времён СССР, когда она являлась обязательной, но направленной в основном на демонстрацию политического влияния. Последний президент СССР Михаил Горбачёв запустил серию реформ, стремясь смягчить тоталитарный режим. Среди них был и отказ от обязательной вакцинации.

Как пишут журналисты бразильского издания Folha, провал миллионов людей в хаос переходного периода не способствовал вере в предложения государства. Такая ситуация актуальна по сей день.

По данным ФОМ, 40% населения вообще не в курсе, что прививки, которые делают в детстве, например, против кори, столбняка и гепатита В, нужно повторять во взрослом возрасте.

Российский президент Владимир Путин неоднократно положительно отзывался о "Спутнике V" и даже заявил, что привился им, а в конце ноября ревакцинировался. Пока он выступает против обязательной иммунизации, но правительство вознамерилось с февраля ввести паспорта здоровья для пользования общественным транспортом.

Россияне отвечают покупками фальшивых сертификатов — как и их соседи. Да, речь про Украину, которая находится в жёстком противостоянии с РФ.

Там ситуация ещё хуже — одним компонентом привит едва 31% населения, и чуть более четверти вакцинировано полностью.

Почему? Как и везде — украинцы слушают антипрививочников. Сегодня уровень вакцинации на Украине снизился до одного из самых низких в мире, а из-за одного летального случая после прививки кори вся страна просто бросила прививаться и началась эпидемия.

"Даже украинские медики потеряли доверие к прививкам и начали рекомендовать отказы", — отметил Павел Ковтонюк, вице-министр здравоохранения Украины в 2016–2019 годах.

Плюс сегодня Украина, Грузия и государства Балтии по соображениям идеологии не применяют российские вакцины…

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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