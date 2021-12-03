Прогнозы экономиста Кричевского — нумерология и регрессология или просто заказ?

Никита Кричевский — финансовый аналитик, звезда федеральных ток-шоу и радио. Его приглашают в прямой эфир, дают слово на известных передачах. Кому экономист обязан своей карьерой и почему его прогнозы не сбываются?

Никита Кричевский

У Кричевского есть сайт, где он время от времени публикует собственные мысли и высказывания насчет проблем в экономике. Все сводится к тому, что в России ничего не осталось. А единственный выход из кризиса описан в его произведениях, которые может купить любой желающий. По сути, обычная реклама за счет негативно настроенных читателей.

Но все, кто знакомится с творчеством Кричевского, понимают, его "прогнозы" — не более чем пиар. Вот как отзываются об экономисте на различных форумах:

Никита Кричевский

"Редкостный бездарь. Болтун. Про пенсионную реформу (за месяц до ее принятия) — уверял, что правительство ее не допустит". "Декларирует очевидные вещи, ничего выдающегося от него не слышал и не видел". "Ему надо только по разным телевизионным шоу ходить и сказки там рассказывать".

Прогнозам и экономическим предсказаниям Кричевский в немалой степени обязан Светлане Логуновой. Женщина называет себя нумерологом и регрессологом — те, кто с помощью гипноза помогают узнать, кем человек был в прошлой жизни. Светлана уверяет, что способна снять любые блоки, мешающие развитию, а перед камерой неизменно позирует с картами Таро.

Светлана Логунова

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Логунову и Кричевского связывали достаточно тесные отношения. Женщину часто видели в компании экономиста, он подвозил ее по вечерам на своем автомобиле. В 2015- году Кричевский приглашал Светлану Логунову в качестве постоянного эксперта на радио "Говорит Москва". Правда тогда она выступала в роли исполнительного директора туристической фирмы KapriS.

Светлана Логунова

Как удалось выяснить, многие годы регрессолог Логунова успешно занимается туристическим делом и помогают ей в этом влиятельные компаньоны. Ниже — подробная схема, с кем работает подруга Кричевского.

Схема

Сегодня Светлана Леонидовна — учредитель собственной семейной турфирмы "Логос Стади Групп". Компания позиционирует себя официальным представителем в РФ и СНГ лингвистических центров, школ и университетов США, Западной Европы, Канады, Австралии и ЮАР. Проще говоря, Логунова может "под ключ" организовать за границей обучение для ребенка из обеспеченной семьи.

Все, что нужно, — база контактов турагентств и связи в зарубежных образовательных учреждениях. С последним как раз и мог помочь Кричевский: Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе, РГСУ, Институт нацстратегии, "Опора России" — на любой своей работе Никита Александрович прирастал парой-тройкой товарищей.

Никита Кричевский

Так, среди выгодных друзей оказался Владимир Четий - президент "Всемирной ассоциации выпускников вузов". Не исключено, что это его связи, влияние на абитуриентов, помноженные на способности Кричевского и логистику Логуновой, позволили организовать "Логос Стади Групп".

Владимир Четий

Управляет компанией сын Логуновой Иван, а помогает в поиске клиентов, в основном детей обеспеченных родителей, дочь Анастасия - студентка Театрального института им. Щукина. В преимуществах получения образования за рубежом указано - "возможность работы в любой развитой стране, так как диплом о полученном образовании действует во всем мире (в отличие от российских дипломов)".

Кроме того, Светлана Леонидовна — совладелец турфирмы KapriS. В интернете о компании отзываются негативно, якобы сотрудники грубят клиентам и ничего не делают. В любом случае, Логунова получает прибыль.

Никита Кричевский

Кричевский, похоже, тоже. Его рассуждения и "прогнозы" по-прежнему вызывают возмущение среди экономистов. Многие из них выглядят как проплаченные. Например, здесь он утверждает, что российская вакцина — самое бесполезное, что могли сделать отечественные медики в борьбе с коронавирусом. Здесь же эксперт требует передать Natura Siberica первой жене покойного основателя, чтобы та, раз так хочет, вывела активы за рубеж.

Никита Кричевский и Пётр Шкуматов

Все это удобно ложится в повестку отдельных партий. Сам Кричевский был одним из создателей МОД "Вперед, страна" Справедливой России. Правда друзья Гудков, Аксаков, Зубов так и не смогли выбить для экономиста депутатский мандат. После были "Новые люди", где он в обнимку с лидером "Синих ведерок" Петром Шкуматовым боролся за лидерство, но проиграл. Очевидно, и сегодня Никита Александрович со своими "прогнозами" и оценками в думском кресле не очень-то нужен.