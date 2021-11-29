Путин и Екатерина II: история от холеры до "ковида"

Спад эпидемии в России возможен лишь при массовом вакцинировании, считают специалисты. Но пока в стране эта мысль не находит должного отклика, болеть россияне будут часто и много.

Какие именно меры останавливали любые эпидемии во все времена, рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетёсов.

По его словам, многое зависит от действий каждого члена общества в целом. Не мешало бы усвоить три вещи и делать их по-настоящему, а не "для проверяющих":

вакцинироваться, носить маски и держать социальную дистанцию.

Только это останавливало во все века все эпидемии.

Нетёсов напомнил эпизоды из жизни великого русского поэта Александра Пушкина. Болдинская осень как период наивысшей творческой продуктивности имела место неспроста — в Центральной России были жесточайшие карантины из-за холеры. Вакцины тогда не было, поэтому справлялись только изоляцией.

Вирусолог рассказал и о вспышке оспы в Москве в конце 1950-х годов. Тогда её ликвидировали посредством тотальной вакцинации всей Москвы.

Но сегодня часть граждан, увы, слушает исключительно малограмотных "ку-ку диссидентов" (так называют противников QR-кодов) и антипрививочников, которые истории не знают, не понимают, что такое вирус, и про реальную ситуацию с работой вакцины не особо в курсе.

Так что проблем у России и россиян с таким подходом ещё много. Тем временем новый штамм COVID-19 "Омикрон" уже очевидно принесёт с собой новые проблемы.

Специалисты считают, что именно он вызовет новую волну заболеваемости, которая будет сильнее, чем при "Дельте". Смертность снова вырастет в разы, считает иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он чётко обозначил тот факт, что абсолютное количество умирающих будет большое, особенно в России, где людей без иммунитета очень много. Новый штамм угрожает странам, где процент вакцинированных людей низкий.

"Антиваксеры" при этом заговорили о том, что он является следствием адаптации к вакцинам. Крючков пояснил, что в ЮАР, равно как и в Ботсване, вакцинировано всего 24% населения (это страны, где он был обнаружен и получил ускорение). Можно сделать вывод, что новый штамм скорее адаптация вируса к специфическому иммунитету после заболевания, а не после вакцины, так как первых там в десятки раз больше, чем последних.

Отметим, именно в ЮАР выявили штамм B.1.1.529 коронавирусной инфекции "Омикрон". ВОЗ всерьёз обеспокоился этим фактом. Есть версия (её автор — профессор Пётр Чумаков), что "Омикрон" мог появиться в организме ВИЧ-положительного человека.

Каковы же возможные варианты реакции властей? Проект "Мэйдэй" составил их список, исходя из рекомендаций ВОЗ и санврачей.

Ограничение перелётов из стран, где обнаружен вирус, — остановка международного авиасообщения. Массовое ПЦР-тестирование (нынешние тесты всё-таки "ловят" новый штамм). Форсирование вакцинации, объявление обязательной вакцинации (или самоизоляции) для ряда социальных групп граждан. Карантин для прибывших или проявивших симптомы. Жесточайший масочный режим (а не "маска под носом"), чтобы не дать заболевшим и не знающим об этом заразить окружающих. Введение системы тотальных QR-кодов. Ограничение наземных и авиаперевозок в другие регионы внутри страны. Введение регионального или общенационального локдаунов. Ввод режима ЧС или ЧП (напомним, что режимы ЧС и ЧП не дают ни прощения кредитов, ни выплат народу денег, несмотря на слухи про "всё простят и ещё заплатят").

В связи с вакцинацией не помешало бы вспомнить тот факт, что императрица Екатерина II была первым человеком в России, который сделал прививку в разгар эпидемии оспы. Тогда она пошла на огромный риск, но деяние того стоило — народ ей поверил.

Первую в России прививку от оспы сделал английский врач Томас Димсдейл императрице Екатерине II (1768), взяв "оспенную материю" у мальчика Александра Маркова — отрок получил за это дворянство, а позже и новую фамилию Оспенный.

Напомним, пока Екатерина II в виде эксперимента сама не привилась и не привила насильно своего наследника, будущего императора Павла I, оспу в России победить было невозможно.

Кстати, президент России, чтобы убедить сомневающихся в необходимости вакцинации, пошёл в добровольцы. И когда полстраны (и это не фигура речи, популяционный иммунитет — 50,4%) морщится: "Что там они сделали? Зачем мне это?" — Путин поступает так, как считает должным поступить, чтобы остановить пандемию. Как, в общем-то, и поступила 250 лет назад Екатерина II, когда одной из первых привилась от непобедимой тогда оспы.

"Что тут ещё сказать? Путин привился уже всеми возможными способами. Какие вам ещё нужны доказательства безопасности? Идите и вы, тоже провакцинируйтесь хоть какой из многочисленных доступных вакцин", — резюмировали авторы "Мэйдэй".

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