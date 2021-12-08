QR-код — нарушение врачебной тайны и закона “О персональных данных”

Что общего между введением QR-кодов и фашизмом, почему дети сильных мира сего воспитываются без гаджетов, а также кто и зачем внедряет глобальную цифровую экономику и экономику совместного пользования, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой кандидат исторических наук, доцент, директор центра "Достояние Отечества" Ольга Четверикова.

Ростки фашизма

— Ольга Николаевна, с 1 февраля у нас вводят QR-коды в общественных местах. Как вы это оцениваете?

— Проект продвигает определённая группа людей, но это не значит, что его примут.

Один американский философ и историк сказал, что народ, который забывает свою историю, обречён пережить её снова.

В нашей стране живы поколения, которые помнят фашизм. Реанимация его была невозможна на нашей земле. А сейчас пришло поколение, которое его забыло. Значит, это поколение через фашизм неизбежно пройдёт.

Сейчас мы стоим перед решающим рубежом, перейдя который окажемся в совсем ином состоянии, начнутся необратимые процессы, через которые нужно будет пройти, заново испытав то, что было в нашей истории.

Недопустима даже мысль о сегрегации населения. Уголовный кодекс карает за дискриминацию. У нас есть законы, запрещающие подобного рода политику, есть Конституция, декларация ООН о правах человека. Наши отцы и деды победили фашизм, в том числе:

евгенику,

эксперименты над людьми,

сегрегацию.

Рано или поздно людям придётся отвечать за то, что они сегодня делали. В советское время нас учили: "Никто не забыт, и ничто не забыто". Сейчас получилось, что всё забыто и все забыты — те, кто обеспечил этому поколению жизнь. Раз забыли, придётся вспомнить. Духовные законы никто не отменял — мы обязательно столкнёмся с их действием.

— Вы проводите очень жёсткие аналогии. "Бессмертный полк" 9 Мая и сам День Победы — это одна из главных скреп в обществе. Уместно ли сравнивать то, что сейчас происходит, и фашизм?

— Об этом можно было бы спорить, если бы мы не читали работы Шваба "Великое обнуление" и "Четвёртая промышленная революция". Будущее человека — это будущее искусственного интеллекта, человек превращается в цифровую платформу. Проекты ВЭФ "Интернет тел", "Цифровая конвергенция" стирают границы между биологическим объектом и небиологическим. Человек уже не личность, а экспериментальный объект.

Месяц назад был подписан меморандум между главой ВЭФ и вице-премьером правительства России. ВЭФ — это некоммерческая организация в Швейцарии, которая представляет интересы крупного бизнеса и реализует глобальную повестку дня. То есть 17 целей устойчивого развития, которые разработал аппарат ООН. У нас в стране создаётся Центр четвёртой промышленной революции. Это глобальная сеть из 14 центров. Будет всё это реализовываться на базе некоммерческой организации "Цифровая экономика". Поэтому меняется экономика, социальная политика, а государство перемещается на цифровую платформу.

У нас всё превращается в эксперимент, и человек тоже. QR-код — это способ приведения людей на цифровую платформу. Все должны зайти в систему жёсткого цифрового контроля.

Глобальные центры представляют интересы трёх структур: банки и фонды, крупнейшие IT-компании, крупнейшие фармацевтические компании. Их акционерами являются одни и те же фонды, среди которых BlackRock, The Vanguard Group.

— Но есть "Цифровая Россия", МФЦ (многофункциональные центры), где содержится вся информация о нас. То есть мы и так уже в этой системе.

— Нет, это частичная информация. Потому что здесь не знают вашу:

группу крови,

хронические заболевания,

подробности личной жизни.

Закон "О персональных данных" запрещает влезать в это. Но когда идёт масса людей, которые, чтобы войти куда-то, должны иметь QR-код, получается, все знают об их здоровье, получили ли они прививку. А это врачебная тайна.

Дрессура людей приучает к тому, что не должно быть личной жизни. Всё должно быть подконтрольно. Хотя сейчас это далеко не так. Нам специально внушают, что мы уже живём в якобы прозрачном мире, чтобы мы перестали сопротивляться. Об этом давно писали Бжезинский и глава Google. Это их программа.

Виртуальная реальность — это сказка

— Наших людей долгие годы погружали в виртуальный мир, чтобы они перестали различать добро и зло. Наших детей приучают быть в сетях и рассказывать о себе абсолютно всё. Раз у тебя нет личной жизни, ты превращаешься в биомассу, которая является объектом управления.

Посмотрите на сильных мира сего: они очень консервативны. Детей учат в классических гимназиях: учебники, тетрадки, ручки, доски чёрные. Они слушают классическую музыку, ходят в музеи, на концерты, у них богатейшие библиотеки. Они живут своей жизнью. У них нет гаджетов.

Вы ничего не узнаете про личную жизнь крупнейшего миллиардера. Они дают только то, что считают нужным, и только чтобы напомнить о том, что они есть. Чем ниже социальный уровень человека, тем больше о нём необходимо знать. А люди, которые создают эту систему, будут решать, что кому можно, а что нельзя. То, что делается у нас сейчас, это начало реализации социального рейтинга Китая.

— Но многие люди воспринимают соцсети, наоборот, как возможность продвижения в жизни.

— Я человек верующий и считаю, что всё определяется духовным мировоззрением. Но мы живём на земле, надо есть, пить, реализовывать другие потребности.

Мы видим страшное падение уровня жизни. Громадные потери населения. Сокращение больниц, школ, промышленности. Соответственно, людей погружают в виртуальный мир.

Новая концепция называется метавселенная. Facebook сейчас переименовался в Meta: они будут создавать экосистему, метавселенную, где человек будет постоянно находиться в виртуальном мире.

Большую часть населения лишают собственности — земли, жилища, машин. В соответствии с концепцией обнуления Шваба человек не должен иметь — он должен быть просто пользователем. Это экономика совместного пользования. Поскольку человек всего лишится, ему заменят это виртуальным миром.

Земля наша передаётся глобальным структурам, корпорациям, банкам. Промышленность тоже заменится филиалом западных компаний, которые в любой момент могут быть изъяты отсюда. Нашего ничего не остаётся. Даже мозги человеческие переместили на Запад: людей думающих, учёных.

— К нам приезжают гастарбайтеры из Средней Азии. А наши учёные уезжают.

— Вот она, реальность. Самое главное — это власть духовная, потому что легче всего управлять человеком, когда ты подчиняешь себе его:

волю,

чувства,

разум.

Поэтому образование они перестроили так, что оно превратилось в систему зомбирования. Они программируют тех, кого нужно.

— Вы считаете, что это не естественный путь развития, не прогресс, а чей-то замысел?

— Как историк скажу: нет никакого естественного пути. Всё определяет группа лиц, которая обладает экономической, политической и духовной властью: как они видят мир, так и будут его выстраивать. У нас был небольшой период истории, когда при Сталине попытались вырваться из этой системы и самостоятельно определять свой путь развития. Но он завершился. Хотя его наследие до сих пор используется. Но мы начали встраиваться в эту систему. И скоро вопрос о суверенитете станет уже формальным, если мы позволим ВЭФ реализацию программы "Цифровая экономика".