Маммофобия: девушку могут посадить за обнажённую грудь

Модель Лолита Богданова стала виновницей очередного скандала, вписавшего ещё одну страницу в перечень оскорблённых чувств верующих.

Преступная грудь

Государственное информационное агентство, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщило, что в отношении 22-летней Лолиты Богдановой возбуждено дело по части 1 статьи 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих"). Юной модели светит до года лишения свободы. Пока она находится под подпиской о невыезде.

Причиной возбуждения правоохранительных органов стало опубликованное Богдановой видео, на котором она демонстрирует свою обнажённую грудь на фоне храма Василия Блаженного. Позднее девушка, вроде бы, принесла публичные извинения и сообщила, что не она выложила "оскорбительный" ролик в интернете.

Заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал проявить к девушке снисхождение, но с принципиальной оговоркой:

"Раскаяние, в моём представлении, предполагает нечто большее, чем просто слова. Это регулируется, в том числе, и уголовно-процессуальными документами. Если она принесёт деятельное раскаяние, то не сомневаюсь, что правоприменительные органы проявят к ней снисхождение. К тому уже было множество примеров".

Статья 75 УК РФ и вправду предусматривает освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, если преступление было совершено впервые и небольшой или средней тяжести. Для этого хватило бы:

явки с повинной;

способствования раскрытию и расследованию этого преступления;

возмещения ущерба или иным образом заглаживания вреда.

Какое место и кому должна будет загладить Лолита Богданова, чтобы возместить ущерб, интрига пока сохраняется. Главное только не проводить фотосессию деятельного раскаяния на пленэре, чтобы в кадр случайно не попало учреждение религиозного культа и не оказались в текущей локации:

представители власти;

ветераны ВОВ и труда;

несовершеннолетние граждане;

иностранные агенты и их подписчики в соцсетях.

Сокрушительная маммофобия

Момент, когда с телевизионных экранов исчезла эротика, страна переживала не сильно. Тогда ещё не было таких фундаментальных лингвистических конструкций, как "духовные скрепы", "особый путь" и "суверенная демократия", которые открыли ящик Пандоры, в том числе, и к последовательному секвестрированию свободы слова, мнения и, возможно в недалёком будущем, мысли.

"Замазывание" женской груди в демонстрируемых на телевидении во вполне невинных сценах уже стало нормой, хотя и приводит зачастую к смысловой и эстетической кастрации картины. Истерики некоторых граждан, которые внезапно стали следовать тренду цензурирования обнажённого человеческого тела, стали множиться и превратили якобы борьбу за нравственность в театр абсурда.

Нередко и музейщикам приходится оправдываться перед подобной экзальтированной публикой за обнажённые изваяния и полотна, содержащие эротическую "крамолу". Кто-то всерьёз предложил в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина "приодеть" статую Давида.

Примечательно, что более всего достаётся женской груди. С чем это связано, возможно, объяснят психологи, а может уже и психиатры. Вполне может быть, что маммофобия стала следствием энергичной борьбы властей с якобы оскорблениями определённых категорий граждан.

Причём сами граждане порой и не догадываются, что их кто-то оскорбил, а правоохранительная система, вооружённая законодателями, действует по умолчанию, как в случае с Лолитой Богдановой. Людям потом объясняют, что они, вроде как, оскорблены.

Чем и кого может оскорбить женская грудь — вопрос. Теоретически, в числе оскорблённых могли бы оказаться представители ЛГБТ, симпатизирующие исключительно мужчинам. Однако среди причастных к этому сообществу толерантность как раз зашкаливает.

Возможно, конечно, что решившие бороться с демонстрацией женской груди в любой форме, принадлежат к некоему радикальному гомосексуальному движению, но пока точных сведений об этом нет, и ни за один репрессивно-запретительный законопроект они не взяли на себя ответственность.

Если речь идёт об оскорблении чувств верующих обнажённой грудью на фоне храма, то отчего-то концерты на Красной площади, в том числе и с участием представителей РПЦ, никого не оскорбляют. Различные же фестивали и музыкальные шоу фактически проходят на кладбище и — никаких уголовных дел и призывов к деятельному раскаянию. Да и образ библейской прародительницы Евы тоже пока не под запретом.

Путь к талибанщине*

Владимир Путин

Ханжеское отношение к обнажённому телу в недалёком будущем, вероятно, сыграет злую шутку с активистами-маммофобами. Собственно, как и с идеологами мнимой нравственности, чья деятельность для граждан, включая молодые поколения, становится агрессивной рекламой атеизма.

От демиургов духовных скреп начнут шарахаться, как от "студентов" из "Талибана"* (террористической организации, запрещённой на территории РФ). Неслучайно цензурирование по религиозным мотивам стали сравнивать в соцсетях с этой бармалейской организацией. Хотя, судя по трендам, в обозримом будущем, вероятно, российские власти перестанут требовать от массмедиа делать предупреждающие приписки при упоминании этой разновидности террористов.

Выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", президент Владимир Путин сообщил, что Россия приближается к принятию решения об исключения "Талибана" из списка террористических организаций, но пока ещё существует формальное препятствие:

"Дело в том, что эти решения приняты на уровне ООН".

Президент России считает, что легитимизация талибов зависит от развития ситуации в Афганистане в позитивном ключе. Вероятно, речь идёт о том, чтобы талибы перестали забивать женщин камнями и отрубать им головы.

Идею "позитивного ключа" вряд ли поддержат родные и коллеги члена национальной молодёжной волейбольной женской сборной Афганистана Махаджабид Хакими. Девушка была обезглавлена в рамках спецоперации талибов по поиску спортсменок в Кабуле. Чудовищные фотосвидетельства расправы были размещены в социальных сетях, и об этом писала европейская пресса.

На этом духовно-нравственном фоне суверенной демократии, которую отечественные политики пророчат Афганистану, перспектива для Лолиты Богдановой "деятельно загладить вину" или загреметь на год на зону за обнажённую грудь, выглядит не самым худшим вариантом.

Правда, развитие темы якобы защиты оскорбляющихся по различным официальным поводам, может внести и свои коррективы, скатившись к дремучей талибанщине.

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