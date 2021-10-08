"Ума палата" мешает жить и работать, если нет эмоций

Термин "интеллект" нам всем хорошо известен: он имеет отношение к умственным способностям, определяет, насколько человек сообразителен, насколько успешно может решать различные задачи. Измерить его можно при помощи специальных тестов. Но существует еще и такое понятие, как "эмоциональный интеллект" (EQ или ЭИ). Это набор внутренних качеств, которые позволяют нам эффективно взаимодействовать с другими людьми.

Чем EQ отличается от IQ

Теорию эмоционального интеллекта предложили в 90-х годах прошлого века американские психологи Джон Майер, Питер Сэловей и Дэвид Карузо. Они определяли ЭИ как способность человека распознавать и интерпретировать свои и чужие эмоции, контролировать их, а также эффективно использовать для решения тех или иных проблем.

Думаю, многим знакомы IQ-тесты, определяющие уровень интеллекта. Иногда их даже предлагают пройти при приёме на работу. Однако выяснилось, что при выполнении коммуникативных задач именно развитый EQ сотрудника является определяющим.

Иными словами, будь вы даже семи пядей во лбу, но если вы не умеете общаться на эмоциональном уровне, не чувствуете ни себя, ни других, вам будет сложно устанавливать социальные контакты, какой бы сферы это ни касалось — работы, дружбы или личных отношений. Наверняка каждый из нас может вспомнить знакомых интеллектуалов, которые совершенно не вызывают желания с ними общаться.

Фиксируем эмоции!

Каждый из нас обладает определённым уровнем ЭИ, и исходя из этого, следует определять дальнейшую стратегию.

Если у вас в принципе проблемы с тем, чтобы распознавать собственные и чужие эмоции, то специалисты рекомендуют научиться определять их по действиям или соматическим реакциям. Скажем, партнёр взял и стукнул кулаком по столу, в сердцах разбил тарелку, или оделся и ушёл из дома. Значит, в ваших отношениях что-то не так… У вас что-то заболело, напряглись какие-то мышцы? Скажем, при общении с каким-то человеком перехватывает горло? Подумайте, с чем это может быть связано.

Если вы способны определять эмоции, но в стрессовых ситуациях с этим возникают трудности, то вы должны научиться фиксировать свои эмоции, возможно, даже записывать их в дневник. Предположим, человек, которого вы уважаете, поступил с вами плохо, унизил вас. Вы испытали отрицательные эмоции, но "не даёте им ходу", так как запрещаете себе негативно относиться к этому человеку. Не обязательно проговаривать это вслух, но возьмите тетрадь и запишите, что произошло и что вы испытали по этому поводу.

Проживание и контроль

Если вы умеете определять все базовые эмоции у себя и других, и осознаёте причины их возникновения, то вам следует научиться работать с ними разными способами — выражать их, контролировать, сублимировать, проживать и т. п. Также надо учиться не застревать на тех или иных эмоциях, а переключаться между ними. Допустим, вы с кем-то повздорили, шеф на работе устроил разнос, и вы никак не можете "отойти" от этого. Но, проанализировав ситуацию, "прожив" эти отрицательные эмоции — гнев, возмущение и т. д. и поработав над собой, вы ощутите, что негатив ушёл на задний план.

Кроме того, с помощью различных методов вы сможете научиться вызывать у себя нужные эмоциональные состояния и даже оказывать эмоциональное влияние на других людей. Это может оказаться очень полезно, если необходимо успокоиться или успокоить кого-то другого, если надо сосредоточиться или расслабиться.

Эмоциональный интеллект не всегда бывает врождённым. Нередко люди "нарабатывают" его с годами. Тренируйтесь — и ваши отношения с окружающими станут куда гармоничнее!

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