Выбирай себе любой: как цвет одежды меняет нашу жизнь

Если в вашей жизни чего-то не хватает, то, возможно, вам следует начать с одежды. Вернее, с изменения её цвета… Да, у каждой из нас есть свои любимые цвета, но, может, решиться и наконец попробовать что-то новое?

Красный цвет — мнения о нём неоднозначны. Одни убеждены, что это "цвет страсти", он самый сексуальный и с его помощью легко привлечь к себе внимание. Другие — что носить красное свойственно лишь безвкусным и вульгарным особам. На самом деле красный придаёт женщине уверенность в себе. Его полезно носить тем, кто испытывает творческий кризис, кому очень нужна удача в той или иной сфере деятельности… Обязательно надевайте одежду с элементами красного, если в вашей жизни намечается какое-то важное событие, перед которым вы очень волнуетесь — свидание, экзамен, собеседование… Если надеть красное платье кажется вам слишком смелым шагом, решитесь хотя бы на красный шарфик. Красный цвет придаст вам необходимый кураж!

Жёлтый цвет ассоциируется с солнцем и поэтому относится к "радостным" оттенкам. Он повышает нашу работоспособность, заставляет мозг работать активнее. Поэтому носить жёлтое полезно тем, кто учится или занимается интеллектуальной деятельностью. Тем, кто занят в творческой профессии, он тоже подойдёт.

Зелёный цвет дарит уверенность и способствует гармонии с окружающим миром. Если вам сложно на что-то решиться, например, сменить работу или уйти от родителей и снять квартиру, купите себе зелёное платье и начинайте действовать! Надев зелёное, вы можете также почувствовать себя в безопасности, в ладу с собой и миром.

Розовый — цвет романтики и женственности. В то же время он символизирует женскую инфантильность. Девушка в розовом — этакая Барби, вечная девочка, женщина-ребёнок… Имеет смысл носить розовое, если вы ощущаете, что вам не хватает женского начала. Или если вы хотите привлечь мужчину-покровителя, склонного опекать свою спутницу, видеть в ней ребёнка… Во всех остальных случаях от ношения розового лучше воздержаться, иначе вас просто не будут воспринимать всерьёз. Не примут на работу, где требуются "мозги", да и мужчину, который ищет равноправную партнёршу, вы вряд ли заинтересуете.

Фиолетовый — цвет чувственности. Одежда фиолетового цвета рекомендуется тем, кто хочет кардинальных изменений в жизни, например, поднять свою самооценку. Полезен фиолетовый также для тех, кто мечтает покончить с дурными привычками. Одним словом, если хотите стать другим человеком — носите фиолетовое!

Коричневый цвет символизирует стабильность, спокойствие и надёжность. Если вы стремитесь именно к этому, почаще надевайте коричневые платья или блузки. Но если ваша жизнь в последнее время приобрела какой-то слишком рутинный и монотонный характер, лучше избегайте коричневых оттенков.

Экрю — цвет благородства. В последнее время он в большой моде. Он представляет собой светло-коричневый с вкраплениями бледно-жёлтого. Экрю считается "статусным" цветом. Его полезно носить тем, кто нацелился на карьеру: сотрудница в костюме цвета экрю автоматически, на подсознательном уровне, будет вызывать доверие начальства. Поможет экрю и в сфере личной жизни: вы будете выглядеть в глазах мужчин "дорогой" женщиной и соответственно станете привлекать к себе подходящих по уровню представителей сильного пола…

Белый цвет всегда был символом чистоты и истины. В старину белые платья носили невинные, незамужние девушки. В нашей стране их было принято надевать не только на свадьбу, но и на выпускные вечера.

Офисный стиль одежды

В обычной ситуации редко встретишь женщину, одетую в белое. Уж слишком этот цвет маркий и непрактичный… Между тем, белый цвет легко притягивает взгляды окружающих и вызывает доверие. Недаром во многих фирмах обязательным дресс-кодом является белая блузка. Кстати, это очень подходящий вариант для собеседования по поводу приёма на работу. Белая блузка как бы просигнализирует, что ваши помыслы чисты и вам нечего скрывать.

Белые брюки в большинстве случаев смотрятся шикарно и дорого, даже если сшиты из дешевой ткани. Поэтому можете смело отправляться в них в компанию людей, для которых одежда является символом статуса.

В целом белый цвет ассоциируется с нежностью. Однако, в отличие от розового, он не свидетельствует об инфантильности.

Чёрный — цвет загадочности и строгости. Он так распространён не только потому, что скрывает недостатки фигуры, но и потому что успокаивает, снимает напряжение, даёт женщине ощущение безопасности. Это гарантия того, что никто не посягнёт на её личные границы. Как правило, женщина в чёрном чувствует себя комфортно в любой обстановке.

Не следует носить чёрное, если вы слишком склонны к пессимизму. Если вы придёте на вечеринку в маленьком чёрном платье и с дурным настроением, то через какое-то время станете ещё мрачнее.

Не стоит выбирать чёрное, если у вас проблемы с коммуникабельностью. Женщина в чёрном обычно воспринимается как "вещь в себе", вряд ли с вами будут активно знакомиться и общаться на вечеринке, да и вы сами на это не решитесь…

Ни в какую не желаете расставаться с чёрным? Тогда просто добавьте в ваш наряд элементы другого цвета, ведь к чёрному подходят практически любые оттенки — красные, жёлтые, синие, зеленые…

Удачных вам цветов!

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