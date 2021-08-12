Кто и на что тушит выгорающую Якутию — откровенный рассказ добровольного пожарного

Лесные пожары уничтожают Якутию. Теперь к огню прибавился едкий дым. Из-за густой задымлённости отмечено превышение предельно допустимой концентрации химических веществ до 20 раз. Из-за низкой видимости местный аэропорт не принимает самолеты, ограничена работа паромной переправы. Экстренные службы и медики переведены на усиленный режим работы.

Что происходит в Сахе? В эксклюзивном интервью Pravda. Ru рассказал руководитель Общественного добровольческого штаба по борьбе с лесными пожарами в Якутии Афанасий Алексеев.

— Пожары у нас идут с конца мая. В начале были небольшие очаги, но со временем они разрослись. На сегодня огнем пройдено больше 8 миллионов гектаров.

— А в мае что — не тушили? Почему пожары так разрослись?

— Возможно, тушили, но не особо, как говорится, эффективно занимались этим. И то, что мы сейчас имеем — это, скорее всего, результат чьей-то халатности.

Любой пожар, любой костёр надо затушить на начальном этапе. Когда это всё уже превращается в катастрофу — реально бесполезно что-то делать. А тут еще и погода засушливая — полтора месяца вообще не было ни капли дождя. Всё настолько пересохло в лесу, что любое неосторожное движение с огнём сразу приводит к таким последствиям.

— Вы говорите, что сейчас бесполезно что-то делать, но ведь есть какие-то методики, тактики, стратегии тушения пожаров. Пожарные ведь не просто приезжают и просто поливают водой всё подряд или какими-то другими смесями. Что-то, наверное, можно сделать?

— Они как сейчас пытаются? Вызвать дожди — гидро. Самолёт "Ан-26" летает и пытается вызвать дождь. Но это не получается реально — он летает, он что-то распыляет в воздухе, и это не помогает сейчас.

Кто и на что тушит пожары в Якутии

— То есть только дождь… А кто финансирует мероприятия пожаротушения? Я знаю, что ваш добровольческий общественный штаб собирал деньги от населения, которые шли на тушение пожаров в Якутии. Теперь эти средства уже закончились. Есть ли федеральные деньги? Понятно, что только силами региона невозможно эту проблему решить.

— Да, мы слышали, что федеральный центр выделил 600 миллионов на тушение пожаров. Но, возможно, и эти деньги кончились.

Как мы решились организоваться? Мы организовали своё движение 19 июля, когда настал пик — в Якутске стало невозможно дышать, стоял страшный смог, и перестали ходить паромы, был транспортный коллапс. Тогда мы решили уже действовать, не сидеть и смотреть, что происходит из-за неумелых действий руководства.

добровольные пожарные, Якутия

Так появилось общественное движение. До этого большую работу делали девочки-блогеры. Они собирали средства с предпринимателей, с местного населения, покупали противопожарные средства, оснащали добровольцев, и добровольцы сами выезжали на места пожаров — тушить.

Мы эту работу решили более централизовать. Очень много ко мне обращались по социальным сетям: "Как организовать, куда отправить деньги, как выехать на место пожаров?"

Не было информации. Поэтому мы решили сделать единый центр — добровольческий штаб, чтобы вся эта помощь приходила в одно место. Мы, к слову, на этой базе ещё готовим добровольцев, обучаем их. Они проходят инструктаж — как вести себя в экстремальных случаях, как делать первую помощь. И после уже выезжают на места пожаров группами по 10, 30, 40 человек. По 50, даже по 100 было человек.

— Но это же очень опасно. Я помню, что где-то в Туве или Бурятии погибла большая группа спасателей МЧС, потому что они оказались в центре огня и не могли ничего сделать. А у вас просто добровольцы…

— Добровольцы не идут в пекло. Они идут на окарауливание.

Вот трактор проходит — делать минеральную полосу, или вспахивать. И вот огонь, который подходит к кромке. И они стоят, чтобы этот огонь не перекинулся дальше. Основная задача добровольца — окарауливание. Круглосуточно стоят в таких дозорах.

А пожар верховой — это, конечно, сбивает профессиональный пожарный. У нас их сейчас порядка двух тысяч. И наши, из Якутии, и из других регионов приехали. Сейчас военные ещё приехали — более 100 человек.