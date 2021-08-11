EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лидер "Убитых дорог" о скрытом патрулировании ГИБДД
Латвия отгородится от Белоруссии забором из колючей проволоки
Мошенники правят бал из-за прорех в законодательстве
В ВОЗ рассказали об опасности "йота"-штамма коронавируса
Даня Милохин опубликовал снимки с семьёй на отдыхе
В Таиланде на людях протестируют вакцину от "ковида" в виде спрея
Протасевич рассказал о своей роли в протестах в Белоруссии
Выборы в Госдуму-2021: ЕР может проиграть?
Ахеджакова рассказала о конфликте с Соловьёвым

Владимир Путин поручил главе МЧС взять контроль над якутскими пожарами

Россия

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился, чтобы министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев прибыл в Якутию для управления силами министерства. Сотрудники ведомства пытаются сдержать и ликвидировать огонь в лесах региона.

Владимир Путин поручил главе МЧС взять контроль над якутскими пожарами

Также руководитель государства поручил главе МЧС Евгению Зиничеву привлечь больше людей в группировку для тушения очагов и повысить темпы работы авиации.

Кроме того, якутским властям поручили сформулировать предложения об увеличении поддержки для пострадавших из-за стихийного бедствия. МЧС и руководство региона должны установить меры социальной поддержки.

Ранее Евгений Зиничев направил в Якутию:

  • два многоцелевых самолёта-амфибии Бе-200ЧС;
  • самолёт Ил-76 министерства;
  • 200 спасателей.

Сейчас пожары тушат более 4,5 тысяч человек и 768 единиц техники. Пожар достиг населённых пунктов, поэтому в регионе установили режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, что сегодня от лесного пожара в Якутии погиб первый человек. Он сражался со стихией с помощью специальной техники.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Шок-кадры: множество мертвых и обожженных зверей — последствия пожаров в Якутии
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
В Таиланде на людях протестируют вакцину от "ковида" в виде спрея
Протасевич рассказал о своей роли в протестах в Белоруссии
Выборы в Госдуму-2021: ЕР может проиграть?
Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов
Почему русофобия захлёстывает страны Средней Азии
Ахеджакова рассказала о конфликте с Соловьёвым
"Будущее США под угрозой": американцев испугали учения России и Китая
Эксперт: тяжесть последствий разлива нефти у Новороссийска зависит от течений
Бывают ли безвредные лекарства?
Владимир Путин поручил главе МЧС взять контроль над якутскими пожарами
Популярное
Здоровье и профилактика
Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов

Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.

Настоящий дар природы: трава от пятидесяти недугов
Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь
Российский шоу-бизнес
Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь
Экспертное мнение
О чём лгут европейцы, обвиняя Газпром в "рискованных играх"
Маммология
Чувствительная грудь: как за ней ухаживать
Любовь Степушова Казахстан поощряет издевательства над русскими. Россия молчит Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко отметил годовщину протестов пресс-конференцией Василий Амирджанов Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Глава МИД Киргизии: русофобии у нас нет, требуем в России не разжигать
Мир. Новости мира
Китай обиделся и назвал Литву крошечной собачкой, полной геополитических страхов
"Русские в Киргизии не гости": Жириновский пригрозил Бишкеку
Политика. Новости и аналитика
"Русские в Киргизии не гости": Жириновский пригрозил Бишкеку
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников