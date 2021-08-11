Владимир Путин поручил главе МЧС взять контроль над якутскими пожарами

Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился, чтобы министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев прибыл в Якутию для управления силами министерства. Сотрудники ведомства пытаются сдержать и ликвидировать огонь в лесах региона.

Также руководитель государства поручил главе МЧС Евгению Зиничеву привлечь больше людей в группировку для тушения очагов и повысить темпы работы авиации.

Кроме того, якутским властям поручили сформулировать предложения об увеличении поддержки для пострадавших из-за стихийного бедствия. МЧС и руководство региона должны установить меры социальной поддержки.

Ранее Евгений Зиничев направил в Якутию:

два многоцелевых самолёта-амфибии Бе-200ЧС;

самолёт Ил-76 министерства;

200 спасателей.

Сейчас пожары тушат более 4,5 тысяч человек и 768 единиц техники. Пожар достиг населённых пунктов, поэтому в регионе установили режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, что сегодня от лесного пожара в Якутии погиб первый человек. Он сражался со стихией с помощью специальной техники.

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